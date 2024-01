Cinq points à retenir de la victoire de l’Indiana contre l’Iowa – Inside the Hall

L’Indiana a mis fin à une séquence de trois défaites consécutives avec une victoire de 74-68 contre l’Iowa mardi à Assembly Hall.

Voici cinq points à retenir de la victoire contre les Hawkeyes :

Une performance courageuse de Kel’el Ware

Kel’el Ware ne s’était pas beaucoup entraîné avant le match de mardi alors qu’il se remettait d’une blessure à la cheville qui l’avait forcé à rater des matchs au Wisconsin et en Illinois.

Lors de l’émission de radio d’avant-match avec Don Fischer, Mike Woodson a déclaré qu’il n’était pas sûr du nombre de minutes que Ware serait capable de jouer. Mais lorsque Malik Reneau est tombé dans les premières minutes en raison d’une blessure au pied, il est devenu clair que garder Ware sur le terrain serait essentiel pour les Hoosiers.

Clairement pas à 100 pour cent de sa santé et boitant parfois, Ware l’a vidé pendant 35 minutes lors de la victoire.

L’étudiant de deuxième année de 7 pieds avait une fiche de 8 sur 10 sur le terrain, de 6 sur 11 sur la ligne des lancers francs et a terminé avec 23 points et 10 rebonds. Il a réussi cinq rebonds offensifs, trois tirs bloqués et IU était à +13 avec lui au sol. Il a même montré une certaine émotion, ce qui est rare avec sa personnalité calme.

“Nous l’avons en quelque sorte entraîné à mieux jouer, à jouer avec un peu plus d’énergie”, a déclaré Woodson. «Et je pensais que ce soir, il avait en fait montré une certaine émotion. Je veux dire, une fois – je n’avais pas vu ça presque toute l’année avec lui, mais c’était plutôt agréable à voir.

Anthony Leal livre en 22 minutes en sortie de banc

Après n’avoir pas vu le terrain contre le Minnesota, Purdue ou le Wisconsin, Woodson s’est rendu à Anthony Leal sur le banc de l’Illinois pendant de longues minutes.

Leal a enregistré 16 bonnes minutes contre les Fighting Illini, minutes que Woodson a déclaré que le senior de quatrième année avait gagné grâce à son travail à l’entraînement.

Le produit Bloomington South était de retour sur le terrain mardi soir et a livré sa performance la plus percutante à ce jour dans un uniforme IU.

Leal a tiré 4 sur 6 sur le terrain, a réussi un trio de 3 points et a terminé avec 13 points en 22 minutes. Il a également réussi sept rebonds et a joué une défense solide.

«Je lui ai donné le ballon après le match. Je pensais qu’il était énorme – 13 points, sept rebonds », a déclaré Woodson à propos de Leal. «Je veux dire, il s’est défendu le cul. C’était un bon report parce que je pensais qu’il avait bien joué dans le match contre l’Illinois.

L’Indiana domine l’Iowa sur le verre

Les Hoosiers ont été une équipe de rebond inférieure à la moyenne toute la saison. Mais l’Iowa a aussi du mal sur la vitre et l’Indiana en a profité mardi soir.

L’Indiana a réussi 38,2 pour cent de ses tirs manqués et a dominé l’Iowa 15-4 sur les points de la deuxième chance. Il s’agit de la troisième meilleure performance offensive de la saison au rebond.

Dans l’ensemble, l’Indiana a eu 13 rebonds de plus que l’Iowa et c’était un effort d’équipe complet. Ware en avait 10, Leal en avait sept et Trey Galloway en avait également sept.

Fran McCaffery a rapidement souligné après le match que ses deux grands hommes, Owen Freeman et Ben Krikke, n’avaient combiné que cinq rebonds.

“Si vous donnez à cette équipe (Indiana) des opportunités de deuxième et troisième tir, elles vont être vraiment difficiles à battre”, a déclaré McCaffery. “Nous avons été dépassés par 13. Cela rend les choses vraiment difficiles.”

Gabe Cupps livre un poignard en fin de partie

L’étudiant de première année Gabe Cupps a vu ses minutes diminuer depuis le retour de Xavier Johnson d’une blessure au pied.

Mais alors que Johnson s’est blessé au bras à 2:12, Cupps a fait appeler son numéro pour terminer le match.

Avec 1:26 à jouer, Galloway a trouvé Cupps grand ouvert sur l’aile gauche pour un look à 3 points. Cupps n’a pas hésité et s’est connecté pour donner l’avantage aux Hoosiers, 69-68. L’Indiana n’a pas abandonné la tête à partir de là.

« Il adore le jeu. Il adore l’école et il travaille vraiment très dur », a déclaré Leal à propos de l’étudiant de première année. « Il est toujours là. C’est donc juste un témoignage du travail qu’il accomplit et de la confiance en lui.

C’était le neuvième panier à 3 points de la saison pour Cupps, qui tire à 40,9% à distance. C’est une partie de son jeu qu’il devra utiliser plus souvent à mesure que sa carrière progresse.

Les Hoosiers ont chaud du périmètre

Après ne pas avoir réussi à se connecter à distance lors de la défaite de samedi contre l’Illinois, l’Indiana a pris plus de 3 secondes lors de la victoire de mardi.

Les Hoosiers n’ont tenté que neuf 3 lors de la défaite contre l’Illinois, mais ont réussi 22 tentatives à distance contre les Hawkeyes. L’Indiana en a réalisé huit, soit un taux de 36,4 pour cent.

La production provenait de plusieurs sources. Leal a réussi trois triples, Mgbako en a réussi deux et Johnson, Ware et Cupps en ont chacun réussi un.

Ce n’était que la quatrième fois que l’Indiana réalisait huit 3 ou plus dans un match cette saison.

Dans l’ensemble, les Hoosiers tirent à 35 pour cent du périmètre lors des matchs de conférence, mais seulement 27,5 pour cent de leurs tentatives de placement dans le jeu Big Ten ont été de 3.

