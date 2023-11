Cinq points à retenir de la victoire de l’Indiana contre la côte du golfe de Floride

L’Indiana a ouvert la saison 2023-24 avec une victoire de 69-63 contre la Florida Gulf Coast mardi soir à Assembly Hall.

Voici cinq points à retenir de la victoire contre les Eagles :

L’Indiana surmonte l’adversité, un déficit de six points pour l’emporter

La côte du golfe de Floride était privée du meilleur buteur Isaiah Thompson, mais les Eagles n’étaient pas un jeu d’enfant. Choisie pour terminer près du sommet de l’ASUN, la Florida Gulf Coast a apporté confiance et expérience à Bloomington.

Une partie de cette confiance a été établie la saison dernière lorsque Pat Chambers a fait ses débuts comme entraîneur pour les Eagles avec une victoire de 13 points à l’USC.

Au milieu de la seconde mi-temps, il semblait que la côte du golfe de Floride pourrait s’éloigner de l’Indiana. Les Eagles ont ouvert une avance de 48-42 et les Hoosiers avaient du mal avec des rotations défensives sur tout le périmètre.

Mike Woodson a inséré Gabe Cupps dans l’alignement et a opté pour un ensemble de trois gardes comprenant Cupps, Xavier Johnson et Trey Galloway. Cela a semblé déclencher l’Indiana défensivement et une séquence de 14-0 a transformé un déficit de six points en une avance de huit points.

“Ne vous y trompez pas, c’est notre défense qui nous a permis de revenir”, a déclaré Woodson après le match. « Les fans se sont impliqués et cela nous a beaucoup aidés à démarrer. C’était suffisant pour nous le ramener à la maison.

Alors que l’Indiana a dû remporter la victoire de mardi, il était précieux de faire face à l’adversité et de devoir se battre pour une victoire lors du premier match de la saison. Avec une équipe remaniée avec beaucoup de place pour grandir, apprendre à inverser l’élan d’un jeu avec la défense est une leçon précieuse.

Kel’el Ware affiche déjà une croissance

Woodson n’a pas hésité à partager ses exigences avec Ware, qui a été transféré de l’Oregon après une première saison tumultueuse.

L’IU de troisième année dit souvent qu’il n’est pas l’entraîneur le plus facile à jouer et a souvent mentionné qu’il pousserait Ware à jouer avec une motricité élevée.

Mardi, Ware l’a fait.

Le grand homme de deuxième année a réalisé le meilleur jeu global de tous les joueurs de la liste IU. En 36 minutes, Ware a compilé 13 points, 12 rebonds, quatre passes décisives, trois tirs bloqués et deux interceptions. Il n’a pas commis de turnover.

Woodson était satisfait de la performance.

“Il a joué beaucoup de minutes ce soir, mais il a comblé l’écart pour nous et a obtenu quelques blocs, a rebondi le ballon pour nous”, a-t-il déclaré. « Je n’ai pas besoin qu’il fasse grand-chose de plus. Continuez simplement à faire ça. Quand il est autour du seau, je m’attends à ce qu’il finisse et fasse ses foutus lancers francs. Voilà toute l’histoire.”

Outre les Cupps, le jeu sur le banc de l’Indiana manquait

L’Indiana a joué sur un banc profond lors des deux matchs hors-concours, mais le premier match de la saison de mardi a vu quatre partants enregistrer 30 minutes ou plus.

Cupps a été remarquable lors de ses 19 minutes en sortie de banc, terminant avec cinq points, deux rebonds, une passe décisive et deux interceptions.

Le reste du banc a cependant eu une soirée à oublier

Anthony Walker a enregistré 14 minutes, mais a raté les deux tentatives de placement et a eu plusieurs possessions défensives oubliables.

CJ Gunn n’a joué que neuf minutes et est allé 0-en-2 sur le terrain.

Ce n’est qu’un match et aucune raison de paniquer, mais les Hoosiers ont besoin de Walker, Gunn et Kaleb Banks pour être constamment productifs.

Les rotations défensives de l’Indiana ont été interrompues pendant la majeure partie du match

Woodson a averti ces dernières semaines que l’Indiana avait beaucoup de marge de croissance en maîtrisant les principes de base de ses rotations défensives.

Les Hoosiers ont laissé les tireurs ouverts sur le périmètre pendant une bonne partie du match de mardi, ce qui a permis à la côte du golfe de Floride de réaliser 13 de ses 34 tentatives à distance.

Ware a déclaré après le match qu’il pensait que les problèmes étaient liés à une mauvaise communication. Trey Galloway était d’accord.

“Je pense que j’ai juste manqué de communication et de connaître nos emplacements, de savoir où nous devons être”, a déclaré Galloway. “Ils ont réussi beaucoup de tirs, mais nous aurions pu affecter davantage beaucoup de ceux-ci.”

Alors que Woodson a déclaré que les 63 points accordés étaient « dans la fourchette » de ce qu’il voulait que son équipe soit, il a également été direct sur les problèmes défensifs.

“C’étaient toutes les erreurs de l’arrière de notre défense que nous n’étions tout simplement pas en mesure d’exécuter”, a expliqué Woodson. “Je dois réparer ça et le nettoyer.”

Les Hoosiers montrent une attaque équilibrée

Ce n’est un secret pour personne que l’Indiana a beaucoup de production à remplacer cette saison avec une attrition importante de l’effectif.

Mardi, c’était un effort de groupe pour combler le vide laissé par les départs de Trayce Jackson-Davis, Jalen Hood-Schifino, Miller Kopp, Race Thompson et Tamar Bates.

Quatre joueurs ont marqué à deux chiffres.

Trey Galloway a été efficace 7 sur 9 sur le terrain et a terminé avec un sommet d’équipe de 16 points.

Malik Reneau a marqué 11 de ses 15 points en seconde période.

Xavier Johnson a terminé avec 14 points sur un tir de 5 en 9.

Et Ware susmentionné était le quatrième Hoosiers à deux chiffres avec 13 points.

Ces contributions équilibrées ont été utiles un soir où la star de première année de l’Indiana, Mackenzie Mgbako, n’a marqué que 2 sur 6 sur le terrain et a marqué quatre points en 19 minutes.

Déposé à : Florida Gulf Coast Eagles, Kel’el Ware