Cinq points à retenir de la victoire de la rivalité de rebond du basket-ball UVA contre Virginia Tech

L’équipe masculine de basket-ball des Virginia Cavaliers a remporté une énorme victoire de rivalité au JPJ 66-57. Depuis le temps mort des moins de 12 ans, les ‘Hoos étaient relativement en contrôle tout au long du match, mais apparemment, chaque fois qu’ils étaient sur le point de consolider leur avance, les Hokies faisaient une mini course pour traîner.







Néanmoins, UVA a fait suffisamment offensivement tout en performant au maximum de ses capacités en défense. Les Hokies ont été limités à seulement 21 sur 54 (38,9%) sur le terrain et ont retourné le ballon 15 fois. Voici cinq points à retenir d’une victoire indispensable :

D’un point de vue réaliste, c’est le résultat optimal pour le match de ce soir.

Inutile de dire que les ‘Hoos avaient eu beaucoup de mal à entrer ce soir. Ils avaient chuté lors de trois de leurs quatre derniers matchs et de quatre de leurs six précédents, toutes des pertes à deux chiffres. Et à partir de ces compétitions, il est devenu très clair que cette équipe a une multitude de problèmes et un plafond limité.

Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous n’aurait été choqué si les Cavaliers tombaient de quelque manière que ce soit dans ce jeu émotionnel. Cependant, ils sont sortis et ont gagné relativement confortablement. Et ils l’ont fait en jouant leur style, à un niveau bien supérieur à celui du passé récent.

Il y a encore un long chemin à parcourir pour sauver cette saison et revenir dans le tableau du tournoi de la NCAA. L’éléphant dans la pièce est, bien sûr, voyons UVA faire cela sur la route. Pourtant, compte tenu de la situation actuelle, on ne pouvait rien demander de plus au match de rivalité de ce soir à domicile.

C’est ce que Tony a amené Jordan Minor à faire

Après avoir récolté en moyenne seulement 2,5 points par match auparavant, Minor a mené les ‘Hoos avec 16 points lors de son deuxième départ dans l’ACC. En d’autres termes, il a représenté plus de 25 % du total de points de sa saison dans ce seul match.

Au cours de la semaine précédant ce soir, nous avons vu des éclairs de ce que Minor pourrait être et avons affirmé qu’il avait les meilleures chances de devenir un vrai grand producteur sur la liste actuelle d’UVA. Il manquait simplement de confiance et semblait perdu en défense.

Ce soir, c’était une histoire complètement différente. Pour commencer, Minor était un défenseur de verrouillage au poste, utilisant son cadre solide pour empêcher les grands adverses de se positionner et de dégager le verre pour terminer les possessions. Le centre des Hokies, Lynn Kidd, a été limité à seulement 2 points, contre une moyenne de la saison de 14,8.

De plus, même si les compétences offensives de Minor sont clairement limitées, surtout en tant que finisseur, il a profité des opportunités Virginie TechLa couverture défensive de est présentée. Plusieurs fois ce soir, le pick-and-roll, où il gagnait sa vie à Merrimack, a donné lieu à des lay-ups ou à des fautes de tir. Le mineur semble également être la meilleure option de l’UVA en tant que bloqueur dans le cadre offensif du demi-terrain, facilitant les regards ouverts pour les tireurs.

De plus, Blake Buchanan a fourni de bonnes minutes en orthographe mineure. Il s’est converti à 4-5 sur le terrain, tous des tirs de qualité autour du bord. Les qualités athlétiques de Buchanan lui donnent un plafond beaucoup plus élevé, mais du point de vue du rebond défensif et maintenant avec la capacité d’exécuter le bloqueur de mouvement et la ligne de pack, Minor est la meilleure option dans un avenir prévisible.

UVA a pris des tirs sautés nettement meilleurs aujourd’hui

La plupart des fois où l’offensive d’UVA a connu des difficultés, en particulier lors des matchs précédents, c’est parce qu’elle n’a pas pu obtenir des trois clairs et a eu recours à des deux longs tirs tardifs à mi-distance. Ce soir, l’exécution s’est déroulée à la différence du jour et de la nuit dans ce département.

Jake Groves avait quatre looks relativement propres sur le pick-and-pop, se convertissant sur deux d’entre eux. Techniquement, Isaac McKneely n’a pas réussi un trois, mais à plusieurs reprises, il a enroulé des épingles pour renverser des regards ouverts. Bien sûr, son pied était en jeu à ces deux occasions, mais pour les besoins de cette analyse, nous les appellerons des trois de qualité. Reece Beekman a également laissé quelques tirs à longue distance lorsque le défenseur est passé sous l’écran ou s’est affaissé, en raison de sa menace de descente.

Même les autres clichés étaient relativement bons. Andrew Rohde avait une apparence épurée ; il lui suffit de commencer à les renverser. C’est une conversation pour une autre fois. Dante Harris a pris quelques tirs à mi-distance, mais il s’agissait de tirs courts et relativement ouverts à mi-distance. Dans l’ensemble, c’est un grand pas dans la bonne direction dans le département de tournage.

Bon retour, Dante Harris !

UVA a désespérément besoin de son meneur de secours dans l’alignement. Elijah Gertrude s’est flashé mais n’a visiblement pas encore gagné la confiance de Bennett. Harris, en revanche, était un créateur très différent.

C’est un défenseur de qualité sur le ballon, ce qui a permis à Beekman de se concentrer sur Sean Pedulla et de devenir le premier défenseur à le contenir depuis des semaines. Pendant ce temps, il offre la même présence dans le maniement du ballon que Gertrude, mais la différence entre un vétéran de cinquième année et un joueur de première année en basket-ball universitaire en ce qui concerne la prise de décision est évidente. Harris a obtenu cinq passes décisives pour zéro revirement ce soir, dont une paire de dix sous qui a conduit à des dunks mineurs grands ouverts.

Isaac McKneely continue de s’épanouir

Le joueur de deuxième année est connu pour son tir extérieur et parfois, lorsqu’il n’a pas réussi à obtenir l’apparence souhaitée, les limites du reste de son jeu brillent davantage. Ce concours a été un grand pas dans la bonne direction.

McKneely a atteint le bord à deux reprises, profitant à chaque fois du fait que le défenseur le poursuivait lourdement sur la ligne des trois points. Il a réussi à couper vers le panier, une fois résultant en un lay-up facile et l’autre, conduisant à un déplacement vers la ligne.

De plus, McKneely est un rebondeur sous-estimé pour un garde, et il en a eu un énorme tout au long de ce match. Alors qu’il continue d’améliorer son jeu de jambes défensivement, il est encourageant de voir le tireur d’élite contribuer d’autres manières.

En savoir plus