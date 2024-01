Cinq points à retenir de la victoire à domicile du basket-ball UVA en prolongation contre NC State

Les Virginia Cavaliers se sont échappés de peu en prolongation avant de remporter une victoire à domicile 59-53 contre les Meute de loups de l’État de Caroline du Nord. C’était une véritable guerre d’usure ; une bataille défensive bâclée dans laquelle les deux équipes ont mal tiré et retourné le ballon. Les ‘Hoos ont pris une avance à deux chiffres à la mi-temps grâce à une défense exceptionnelle sur demi-terrain, limitant le Wolfpack à 15 points, le plus bas de la saison en première mi-temps, mais NC State en a marqué 32 en seconde période pour amener le match à au fil du temps. Avec cette victoire, les Cavaliers ont prolongé leur séquence de victoires consécutives dans l’ACC à trois matchs, les portant à 14-5 au total et 5-3 dans l’ACC.

Virginia était propriétaire des planches toute la nuit

La plus grande faiblesse des Cavaliers cette saison a sans doute été leur capacité à rebondir. Leur zone avant, relativement petite, a été malmenée par de nombreux adversaires de grande envergure. Les ‘Hoos ont renversé cette histoire ce soir.

Virginia a dominé NC State 54-32. Je ne suis pas spécialisé en mathématiques, mais c’est une marge substantielle. Peut-être encore plus choquants ont été les 20 rebonds offensifs, de loin un sommet de la saison pour les Cavaliers. Ryan Dunn a terminé avec 4 rebonds offensifs, Blake Buchanan a saisi 3 rebonds offensifs et Jordan Minor a lui-même ajouté un sommet d’équipe de 6 ! À la manière vintage de Virginie, les grands hommes ont fourni plusieurs « avertissements » de signature pour réinitialiser le chronomètre des tirs et créer de nombreux paniers de la seconde chance.

Sans aucun changement choquant dans le personnel, le succès de Virginia sur le verre est révélateur d’un niveau d’effort et d’intensité qu’ils n’ont pas montré trop souvent cette saison. Tous les joueurs sur le terrain ont plongé pour récupérer des balles perdues, se sont battus pour des box-outs et ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour obtenir des rebonds. Le rebond qui leur a valu le match incarne cet effort, puisque le ballon a été renversé par les deux équipes avant que Taine Murray ne se lève et ne l’attrape.

Virginia évite un retour quasi désastreux en seconde période

Les ‘Hoos détenaient ce qui semblait être une avance confortable de 35-22 à 13 minutes de la fin de la seconde période. En quelques minutes, le plomb s’est complètement évaporé. Virginia n’a marqué que cinq points entre 14 :54 et 4 :25 en seconde période, permettant à NC State de prendre une avance de 41-40. Après avoir retrouvé un 47-43 à quelques minutes de la fin, les Cavaliers n’ont pas pu clôturer le match avec un seau décisif, et NC State a forcé la prolongation sur un tip-in à 9 secondes de la fin du temps réglementaire.

Heureusement, la défense a intensifié ses efforts en prolongation avec quelques arrêts précoces cruciaux. De l’autre côté, Taine Murray est venu à la rescousse, marquant 6 de ses 11 points en prolongation, dont un tir à trois points qui a fait exploser la foule et 3 lancers francs en temps critique.

Ce qui aurait pu être une victoire à deux chiffres à domicile classique avec un faible score en Virginie s’est transformé en une sueur absolue. Les sécheresses de but continuent de tourmenter les Cavaliers, et l’offensive dans son ensemble doit être meilleure. L’avance de six points avec un peu plus de 2 minutes à jouer en prolongation n’était pas sûre, car Virginia n’a pas pu réussir des lancers francs cruciaux. Les lancers francs ont été un talon d’Achille toute la saison – la Virginie se classe 335e au pays en pourcentage de lancers francs – et ils ne peuvent pas atteindre 7/13 comme ils l’ont fait aujourd’hui, ou ils pourraient être du côté des perdants dans des matchs serrés comme cela sur la route.

Une solide défense intérieure limite le Wolfpack

Lors de la défaite sur la route contre NC State il y a quelques semaines, le Wolfpack obtenait tout ce qu’il voulait autour du bord, en tirant 18/29 sur des paniers à deux points. Dans ce match, DJ Burns a été le catalyseur de l’offensive, provoquant des crises schématiques pour les Cavaliers sous-dimensionnés alors qu’ils se précipitaient pour le doubler.

C’était une histoire différente cette fois-ci, et l’émergence de Jordan Minor mérite une grande partie du crédit. Tony Bennett avait DJ Burns dans l’ombre de Minor, le remplaçant chaque fois que Burns était sur le terrain afin de faire correspondre homme pour homme, en utilisant la taille et la force de Minor dans la peinture. Il a arrêté Burns en première mi-temps, mais Burns a réussi à se lancer à la fin de la seconde mi-temps avec quelques tirs de crochets difficiles à haute arche qui étaient relativement bien couverts.

Pendant ce temps, Ryan Dunn a organisé une autre masterclass défensive, montrant pourquoi il figure si haut dans de nombreux comités de sélection de la NBA. Il était partout sur le terrain ce soir, terminant le match avec six blocs et fournissant la dernière ligne de défense lorsque les joueurs de Wolfpack trouvaient des ouvertures dans la peinture.

Alors que la défense des ‘Hoos s’est montrée beaucoup plus instable en seconde période, leur domination intérieure en première mi-temps leur a permis de se forger une avance significative. Dans l’ensemble, c’était encourageant de voir l’équipe tenir tête à une attaque puissante et empêcher l’un des meilleurs hommes forts de l’ACC de prendre le dessus sur le match.

L’offensive peine à nouveau à résister à la pression

Les Cavaliers ont eu du mal à obtenir des tirs ouverts de qualité contre la pression de la défense d’homme à homme de NC State. Beaucoup trop de possessions ont donné lieu à des contestations, la fin du chronomètre des tirs jaillit des profondeurs. Cela a été une tendance constante dans de nombreuses défaites de la Virginie, car la pression défensive du Wisconsin, de Memphis et d’autres a vraiment entravé les actions offensives des ‘Hoos.

La pression de NC State sur tout le terrain a forcé des revirements tout au long du match, en particulier lorsque Reece Beekman ne faisait pas remonter le ballon sur le terrain. Virginia a retourné le ballon 15 fois, bien au-dessus de sa moyenne de la saison de 8,2 revirements par match. Jusqu’à présent cette saison, Beekman a été le seul joueur capable de générer de l’offensive et de créer des tirs pour les autres malgré une forte pression. Andrew Rohde n’a pas l’éclat nécessaire pour battre son défenseur, Dante Harris n’est pas une véritable menace de but et Isaac McKneely opère bien mieux hors du ballon, en sortant des écrans.

Parallèlement aux revirements, Virginia a tiré un épouvantable 24/65 sur le terrain et 4/17 sur trois. Les gardes étaient fréquemment chassés de la ligne des trois points, les obligeant à se contenter de trop de pull-ups de milieu de gamme inefficaces. En général, l’offensive sur demi-terrain a été étouffée pendant une grande partie du match, alors que les gardes de NC State se sont battus à travers tous les écrans de Virginie dans Mover-Blocker. Bennett doit travailler sur la conception de certains jeux arrêtés pour ouvrir McKneely, et à d’autres moments, il doit simplifier l’offensive pour placer des écrans de balle pour Beekman, leur meilleure arme offensive globale.

Virginia revient dans le tableau du tournoi

Une victoire à domicile du Quad 3 contre NC State ne change pas vraiment la donne pour le comité de sélection de la NCAA, mais le récent jeu de Virginia les a remis sur la bonne voie pour le tournoi de la NCAA. Il en faudra beaucoup pour compenser les cinq défaites explosives – en particulier la défaite du Quad 4 aux mains de Notre Dame – mais les ‘Hoos font des pas dans la bonne direction.

Les mesures sont en fait plus en faveur de Virginia qu’autrement pour le moment, en témoignent leur classement NET de #52 et leur top 10 défensif dans KenPom. Les performances défensives d’arrêt aident certainement. Pour le reste du calendrier, Virginia doit idéalement remporter 2 de ses 3 matchs restants les plus difficiles, respectivement contre Clemson, Duke et Caroline du Nord. Et il va sans dire qu’ils ne peuvent pas vraiment se permettre d’abandonner des matchs contre les derniers joueurs de l’ACC, comme Louisville et Boston College. En fin de compte, il est impératif d’accumuler des victoires en Quad 1 et 2, étant donné que Virginia n’a qu’une fiche de 4-4 dans ces matchs, avec une seule victoire en Quad 1.

Même si les mesures avancées sont importantes, tout ce que Virginia peut contrôler, c’est gagner des parties. Contrairement à l’équipe de l’année dernière, les ‘Hoos ne peuvent pas avoir froid dans la dernière ligne droite. Ils doivent jouer leur meilleur basket en février et en mars, et avec le talent et le leadership de Beekman et de sa compagnie, les Cavaliers peuvent revenir dans la grande danse et remporter la victoire récemment évasive du premier tour.