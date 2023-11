Cinq points à retenir de la victoire 80-50 du basket-ball UVA contre Tarleton State

De manière dominante, le basket-ball masculin des Virginia Cavaliers a ouvert sa saison 2023-2024 avec une victoire de 80-50 contre les Texans de Tarleton State. Avec cette victoire, nous avons cinq points à retenir pour les Wahoos.







Reece Beekman est comme prévu

Dernières nouvelles : Reece Beekman est bonne en basket-ball. Dans un développement choquant, Beekman a été le meilleur joueur sur le terrain contre Tarleton State, remplissant la feuille de statistiques avec 16 points (5-9 sur le terrain, 0-3 sur trois, 6-7 sur la ligne), sept passes décisives, trois interceptions, quatre rebonds, un contre, zéro revirement et un joli +34 en 27 minutes.

Beekman était un homme parmi les garçons sur le terrain contre les Texans, et même s’il fallait s’y attendre, cela ne le rend pas moins remarquable. Il est un véritable prétendant au joueur de l’année de l’ACC et un choix de premier tour de la NBA 2024.

Il est important de noter que Beekman a été la paille de la boisson offensive d’UVA lors du premier match. Il a lui-même porté le ballon dans le cerceau en cas de besoin, notamment pour clôturer la première mi-temps, mais a également continué à répandre l’amour en tant que passeur, notamment sur le périmètre. En fait, six de ses sept passes décisives ont été pour trois, car il a montré exactement ce qu’il pouvait faire en tant que meneur avec des tireurs autour de lui.

Cette équipe peut tirer

Juste un avertissement que c’était probablement un point à retenir de quelques matchs de novembre la saison dernière avant de tirer sur l’UVA voué à l’échec en fin de saison. Mais au cours des 40 minutes de cette saison, ce groupe est composé de quelques lance-flammes certifiés qui ont tiré à 45,5% au-delà de l’arc contre Tarleton State. Isaac McKneely (15 points, 4-8 sur le terrain, 4-8 sur trois) est le plus évident et il sera le seul véritable tireur de volume pour les ‘Hoos cette saison et il a livré son premier match.

En fait, McKneely a réussi deux triples au cours des quatre premières minutes de jeu, et il a continué sur cette lancée au fur et à mesure que le match avançait. Il a également été solide en tant que créateur pour ses coéquipiers, enregistrant quatre passes décisives en 29 minutes. Il n’a pas fait beaucoup de jeux pour lui-même en dehors du dribble (en témoigne ses tentatives de placement à 2 points nulles). Mais il a poussé quand il y avait des jeux à faire et a puni les Texans lorsqu’ils lui ont donné de l’espace sur le périmètre.

Jake Groves a été comme annoncé lors de ses débuts en Virginie, marquant neuf points et tirant 3-4 en profondeur. Il a été battu à plusieurs reprises défensivement et n’était pas aussi solide sur les planches défensives que Tony Bennett l’aurait probablement souhaité. Pourtant, c’est acceptable lorsque ses couilles profondes tombent à 75 %. Le tir d’Andrew Rohde (2-5 sur trois) semblait également fluide, et il semblait à l’aise pour attraper et tirer en profondeur, ce qu’il n’a pas fait beaucoup en tant qu’étudiant de première année à St. Thomas.

Ces trois membres de la formation de départ d’UVA constituent un ensemble respectable de tireurs, et Reece Beekman (0-3) et Ryan Dunn (1-2) devraient pouvoir se joindre à la fête à un volume inférieur. Franchement, c’est rafraîchissant d’avoir les cinq titulaires capables de tirer à l’extérieur, et la possibilité de jouer avec ces gars-là ensemble devrait porter ses fruits sur toute la ligne.

Blake Buchanan est le meilleur espoir de centre défensif de l’UVA depuis des années

Dans mes 10 prédictions audacieuses pour Virginia cette saison, j’ai prédit que Blake Buchanan serait le meilleur vrai grand d’UVA cette saison parmi lui, Jake Groves et Jordan Minor. La performance de tir de Groves l’a probablement devancé devant Buchanan lors de leurs débuts respectifs en Virginie. Mais Buchanan avait l’air si à l’aise et a commis très peu d’erreurs de première année.

Maintenant, c’était contre Tarleton State, un adversaire surpassé qui manque de taille et ne court presque jamais de véritables écrans de balle. Il y a donc des tests beaucoup plus difficiles pour Buchanan à mesure que la saison avance. Et Minor et surtout Groves continueront à avoir leurs moments. Mais Buchanan avait l’air le meilleur des trois en défense lors du premier match de la saison.

La ligne de statistiques du natif de l’Idaho n’était pas particulièrement voyante avec un point, dont une performance de 1-4 sur la ligne des lancers francs. Pourtant, ce n’est pas là la partie importante de sa performance. Il a bien glissé contre le mouvement de Tarleton State et n’a commis que deux fautes en 17 minutes malgré le fait que les Texans n’ont joué contre personne mesurant plus de 6’6″.

La production offensive viendra à mesure qu’il se sentira plus à l’aise. Et éventuellement, il devra être encore plus présent sur la vitre – il a réussi quatre rebonds défensifs contre les Texans. Mais, en particulier lors de la notation sur la courbe des centres de première année de Virginie, il a réussi le test numéro un avec brio.

Léon Bond le troisième (!!!)

12 points (4-5 au tir), neuf rebonds (cinq offensifs) et deux interceptions en 17 minutes.

Dois-je en dire plus ?

L’aile de première année en chemise rouge avait l’air absurdement à l’aise lors de ses débuts en carrière et a réalisé un certain nombre de jeux absurdes dans le processus.

L’activité de Bond sur les tableaux offensifs était un spectacle à voir, et il a juste fait des jeux partout sur le terrain. À 6’5″, il est sous-dimensionné pour un attaquant, mais il compense cela par des efforts énormes, une motricité illimitée, des qualités athlétiques et un niveau de douceur qui dément son statut d’éligibilité de première année en chemise rouge.

Le natif du Wisconsin sera un couteau suisse dans la rotation d’UVA cette saison, et c’est vraiment bien d’avoir un joueur comme celui-là qui peut avoir un impact sans avoir besoin du ballon entre ses mains.

Tony Bennett expérimente toujours les files d’attente

Logiquement, pour une équipe qui comptait six boursiers qui faisaient leurs débuts en Virginie dans ce match, le personnel a expérimenté de nombreuses formations différentes. Nous avons un combo Groves-Buchanan en zone avant, un combo Dunn-Bond et tout le reste. Oui, c’était une explosion, mais 10 joueurs ont joué des minutes à deux chiffres, et tous sont arrivés avant que Bennett n’envoie les remplaçants.

Il s’agit d’une victoire éclatante du début à la fin, et c’est encourageant compte tenu de la nouveauté de cette équipe. Une partie de ce qui est si intriguant dans cette équipe est la polyvalence des compositions. Là où ils peuvent manquer de taille et de force dans le bas, ils compensent par une variété de compétences dans la zone arrière et sur l’aile.

La façon dont cela se déroule devrait être vraiment amusante à regarder. L’équipe de Virginie 2023-2024 est construite pour s’améliorer à mesure que la saison avance, mais il n’y a pas trop de choses à pinailler (tirs de lancers francs contre la toux) lors de l’ouverture de la saison.

