Cinq points à retenir de la perte – Shaw Local

ATHÈNES, Ohio – Après avoir organisé un match complet la semaine dernière contre l’est du Michigan, la Northern Illinois University s’est retrouvée incapable de poursuivre sur sa lancée contre l’Ohio, alors que les Huskies ont vu leurs espoirs de bol poussés au bord du gouffre avec une défaite 24-17 contre les Bobcats. samedi au Peden Stadium.

La défense des Huskies a fait un effort crédible pour ralentir une attaque de l’Ohio qui a récolté en moyenne 33,1 points par match, mais NIU (2-6, 1-3 MAC) n’a pas pu terminer ses entraînements, marquant un seul touché malgré l’Ohio. 377 à 352. En conséquence, les Huskies devront maintenant gagner leurs quatre matchs restants ou rater les séries éliminatoires pour la troisième fois au cours des quatre dernières saisons.

Voici les principaux points à retenir de la défaite du MAC des Huskies.

La défense de la passe tient jusqu’à la possession du score final

Avec une moyenne de 324 verges par match dans l’Ohio dans les airs, cela semblait être le match idéal pour les Bobcats pour obtenir de gros chiffres contre une défense du nord de l’Illinois qui a cédé 278 verges par la passe par match.

Cela ne s’est pas produit avant le dernier entraînement des Bobcats. Après avoir accordé une passe de 38 verges lors du jeu d’ouverture du match, les Huskies ont gardé les receveurs de l’Ohio devant eux et ont forcé le quart-arrière Kurtis Rourke à se contenter de passes plus courtes. L’Ohio n’a pas mis son jeu de passes en marche avant son dernier touché, lorsque Rourke a gagné 63 verges dans les airs et a terminé le trajet avec une passe de 22 verges à Sam Wiglusz, le deuxième score de ce dernier du match.

Dans l’ensemble, NIU a tenu les Bobcats à seulement 200 mètres dans les airs, mais n’a pas pu les contrôler au moment le plus important.

Fumbles ralentit l’élan de l’attaque

Malgré des conditions idéales pour le football au stade Peden, le nord de l’Illinois a eu du mal à conserver le football alors qu’il tentait de lancer son jeu de course. Au cours de l’action, les Huskies ont mis le ballon sur le gazon à quatre reprises, ce qui a entraîné des jeux gaspillés ou négatifs qui ont empêché NIU de franchir la ligne de but jusqu’à la fin du troisième quart.

Cependant, à leur crédit, les Huskies sont tombés sur les quatre échappés, dont trois sur leur propre territoire. En fait, l’Ohio n’a jamais eu une seule fois un terrain court avec lequel travailler, car la meilleure position de départ des Bobcats était leur propre ligne de 35 verges.

Les erreurs auto-infligées coûtent cher

Les échappés n’étaient pas la seule chose qui a coûté au nord de l’Illinois contre l’Ohio. L’une des différences les plus flagrantes entre les équipes était que les Bobcats ont joué un match sans faute et que les Huskies ont commis plusieurs erreurs coûteuses en termes de pénalités.

Le nord de l’Illinois a commis six pénalités pour 50 verges, et même si la plupart de leurs erreurs étaient mineures, elles avaient tendance à survenir à des moments inopportuns pour l’infraction du NIU. À l’inverse, l’Ohio n’a pas commis une seule pénalité.

Les Huskies attaquent la force des Bobcats et obtiennent un succès modéré

L’Ohio est entré dans le match avec la pire défense contre les passes de FBS, avec une moyenne de 367 verges autorisées dans les airs. Leur rang contre la passe devrait augmenter après ce match, mais uniquement parce que le nord de l’Illinois a dû attaquer les Bobcats au sol et a trouvé le succès en le faisant.

Avec Rocky Lombardi et Ethan Hampton à nouveau mis à l’écart et Justin Lynch prenant le rôle de départ, les Huskies ont mis l’accent sur le jeu au sol en demandant à Antario Brown de prendre des clichés occasionnels du chat sauvage et de lancer le ballon 48 fois contre 14 passes.

Le plan de match a principalement maintenu les chaînes en mouvement, car NIU a fait en moyenne six mètres par course et a obtenu plus de 100 mètres de Brown et Harrison Waylee. Bien sûr, aucun des porteurs de ballon en vedette des Huskies n’a fini par mettre le ballon en travers de la ligne; cet honneur est allé au receveur large Kacper Rutkiewicz lors de sa seule course de la journée.

Les équipes spéciales font leur travail

Alors que l’attaque n’a pas pu capitaliser sur ses entraînements, les Huskies ne pouvaient certainement pas blâmer leurs équipes spéciales pour le résultat. NIU a converti ses trois tentatives de placement, car John Richardson s’est montré fiable chaque fois que les Huskies se sont suffisamment rapprochés pour lui donner une chance. L’équipe de bottés de dégagement NIU a également connu une solide journée, car Tom Foley a en moyenne 40,3 verges par botté de dégagement et a maintenu les Bobcats face à de longs trajets pendant tout le concours.