Les stars de la nouvelle ère spatiale comprennent non seulement des entrepreneurs célèbres, mais une génération montante de rêveurs et d’acteurs. De petites entreprises, des États en développement et même des lycées mettent désormais des engins spatiaux en orbite. Mais Pékin a l’intention de dominer l’ère spatiale démocratisée. Il est construction de lasers au sol qui peut zapper un vaisseau spatial et répéter des cyberattaques destiné à séparer le Pentagone de ses flottes orbitales. Il y a sept ans, Washington saisi d’une nouvelle stratégie pour avoir renforcé la main de l’armée américaine dans une guerre spatiale potentielle. Le plan a évolué sous les administrations Obama et Trump et, devrait s’intensifier sous le président Biden.

Voici comment le combat pour l’espace a commencé et comment il se déroule actuellement:

La Chine se précipite pour dominer l'espace avec de nouvelles armes puissantes. En 2007, la Chine a brisé l'un de ses propres satellites abandonnés en milliers d'éclats tourbillonnants, faisant la une des journaux mondiaux. Le message adressé à Washington était clair: Pékin était un nouveau rival vigoureux. La Chine a mené sur une douzaine de tests supplémentaires après l'incursion de 2007. Certaines des ogives rapides ont tiré beaucoup plus haut, mettant en théorie en danger la plupart des classes d'engins spatiaux américains.

Mais Pékin a également cherché à diversifier sa force antisatellitaire au-delà des ogives. Les cyberattaques sont apparues comme un moyen moins coûteux pour la Chine d'éliminer les flottes spatiales américaines. La perspicacité était simple. Chaque aspect de la puissance spatiale américaine était contrôlé depuis le sol par de puissants ordinateurs. En cas de pénétration, le cerveau des flottes spatiales de Washington pourrait être dégradé ou détruit. De plus, ces attaques étaient remarquablement bon marché par rapport aux autres armes antisatellites. La Chine a commencé à développer des virus pour infecter les ordinateurs ennemis et, en 2005, a commencé à intégrer les cyberattaques dans ses exercices militaires. De plus en plus, sa doctrine militaire appelé à paralyser les premières attaques. Washington soutient les entrepreneurs de l'espace pour contrecarrer Pékin. L'idée est que les progrès du secteur commercial peuvent faire pour les forces spatiales américaines ce que Steve Jobs a fait pour les gadgets terrestres. Pour contrer la menace chinoise, l'administration Obama a cherché à exploiter les percées des innovateurs spatiaux comme moyen de revigorer l'armée.