Cinq points à retenir de la défaite éclatante des Huskies – Shaw Local

LINCOLN, Nebraska – L’offensive du NIU s’est tarie pour la deuxième semaine consécutive et la défense des Huskies a accordé trois touchés tardifs alors que le Nebraska a remporté sa première victoire de l’année, 35-11.

Après avoir ouvert l’année avec une victoire au Boston College, les Huskies ont perdu contre le sud de l’Illinois 14-11 la semaine dernière. Ils chercheront à se remettre sur les rails lors de leur dernier match hors conférence la semaine prochaine, un match à domicile contre Tulsa.

Voici cinq points à retenir de cette perte :

Marquer pour la première fois

Après avoir été blanchie en première mi-temps lors de défaites contre le Minnesota et le Colorado, l’offensive du Nebraska s’est vengée contre NIU, parcourant 55 verges en six jeux pour prendre une avance de 7-0. Le quart suppléant Heinrich Haarberg, remplaçant Jeff Sims, blessé, a couru quatre fois et a réussi les deux autres jeux.

La défense des Huskies a tenu bon pendant la majeure partie du reste de la mi-temps, avec un sack de Haarberg par George Gumbs en tête. Le Nebraska a été limité à 138 verges au total en première mi-temps et a réalisé un trio de 3-and-outs. Les camarades DL de Grumbs, James Ester et Raishein Thomas, avaient également des TFL. Les Huskers ont pris une avance de 14-3 à la pause.

L’offense du NIU ne mène nulle part

Une réception de 18 verges par Kacper Rutkiewicz lors du premier jeu de NIU du deuxième quart était supérieure à leur total de verges (17) au premier quart. Les seuls autres gains significatifs en première mi-temps ont été une pénalité de 15 verges contre le Nebraska pour interférence de passe et une réception de 12 verges par Davis Patterson lors du dernier jeu de la mi-temps.

Reprenant là où ils s’étaient arrêtés lors d’une défaite face au SIU (34 courses pour 63 verges au sol), les Huskies n’avaient que 3 verges au sol en première mi-temps. Même après avoir récupéré un échappé sur la ligne des 5 verges du Nebraska, ils ont reculé de 8 mètres avant de se contenter d’un panier.

En dehors de cette récupération d’échappé, NIU n’a pas joué de jeu du côté du terrain du Nebraska jusqu’au dernier entraînement du match dirigé par le quart-arrière suppléant Ethan Hampton, ce qui a abouti à un touché.

La défense du NIU tient bon en seconde période

La défense de NIU a continué son jeu solide au troisième quart, forçant des bottés de dégagement sur les deux premières possessions du Nebraska comme elle l’a fait lors de la possession finale du deuxième quart. Cependant, une réception critique de troisième et 14 orteils par Alex Bullock sur la troisième possession du Nebraska au fond de son propre territoire a déclenché un touché. Lors du jeu suivant, Jaden Dolphin a presque intercepté Haarberg et les Cornhuskers ont eu besoin de deux autres conversions en troisième tentative pour prendre une avance de 21-3.

À la fin du quart, le Nebraska détenait un avantage de 264-75 au total des verges, NIU n’ayant pas réussi à maintenir un seul entraînement.

L’offensive du Nebraska commence à cuisiner tard

Un match de 14-3 en seconde période, les Huskers ont marqué sur leurs trois dernières possessions. Ils ont scellé la victoire avec une course de 11 verges d’Anthony Grant après la première interception de Rocky Lombardi.

Le Nebraska a terminé avec 364 verges, dont 206 au sol malgré l’absence de 100 verges en arrière.

Statistiques offensives finales pour NIU très difficiles

Rocky Lombardi a terminé avec 73 verges, complétant 11 des 28 passes. Jouant lors du dernier entraînement alors que le match était hors de portée, le remplaçant Hampton a complété 6 des 8 passes pour 50 verges, y compris un touché avec 4 secondes à jouer pour Chris Carter.

Antario Brown a mené l’attaque au sol, portant huit fois sur 16 mètres. En équipe, NIU a couru 22 fois pour 26 yards.

NIU a terminé avec 149 verges totales en attaque, dont 75 lors du dernier entraînement mené par Hampton.