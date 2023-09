Cinq points à retenir de la défaite des Chicago Bears lors de la troisième semaine contre les Chiefs de Kansas City – Shaw Local

KANSAS CITY, Missouri – Les Chiefs ont démoli les Bears dimanche au GEHA Field du Arrowhead Stadium. Kansas City a marqué 31 points à la mi-temps et a remporté une victoire de 41-10.

Justin Fields et l’offensive des Bears ont eu peu de succès sur lesquels accrocher leur chapeau. La défense des Bears, quant à elle, n’a pas pu se battre contre le double MVP Patrick Mahomes et les Chiefs.

L’équipe de l’entraîneur-chef Matt Eberflus a désormais une fiche de 0-3 et a perdu 13 matchs consécutifs depuis la saison dernière.

Les choses étaient sombres dimanche. Mais voici cinq points à retenir du jeu.

1. Où est le combat ?

Les Bears avaient toutes les raisons de jouer sans rien à perdre. Ils ont été de grands outsiders dimanche contre les champions en titre du Super Bowl et ils ont connu l’une des pires semaines hors du terrain qu’une équipe de la NFL puisse connaître.

Le moins qu’ils pouvaient faire était de se battre. Au lieu de cela, ils se sont retrouvés dans un trou de 31-0 à la mi-temps.

La défense a stoppé la première possession, puis a cédé des points sur sept possessions consécutives des Chiefs. Mahomes n’a même pas eu à travailler aussi dur. L’offensive des Bears a botté sur ses trois premières possessions, puis a retourné le ballon deux fois avant de relancer pour clôturer la première mi-temps.

À l’époque du Super Bowl, seules six équipes de la NFL ont participé aux séries éliminatoires après avoir commencé 0-3. Les Bears sont entrés dans cette compétition avec une fiche de 0-2. Personne ne s’attendait à ce qu’ils gagnent ce match, mais le moins qu’ils pouvaient faire était de se battre.

« Nous sommes chargés de mettre nos joueurs dans la meilleure position pour exécuter, et c’est ce que fait l’entraîneur », a déclaré Eberflus. « Et développer les joueurs en même temps. Nous devons simplement faire un meilleur travail.

2. L’attaque de passe des Bears semble brisée

Après toutes ces discussions sur la réparation de l’offensive des Bears cette semaine, sur la recherche de la bonne façon de tirer parti des forces de Fields, l’offensive des Bears semblait plus brisée que jamais. L’équipe a totalisé 87 verges nettes par la passe. Fields a terminé sa journée avec 11 passes sur 22 pour 99 verges avec un touché et une interception. Le receveur n ° 1, DJ Moore, n’a capté que trois passes (y compris un touché) et deux d’entre elles étaient déjà hors de contrôle une fois que le match était devenu incontrôlable.

Cette attaque passagère est sous assistance respiratoire. Il reste une variété de symptômes. Il ne faut pas sous-estimer la ligne offensive défaillante. Les remplaçants Lucas Patrick, Ja’Tyre Carter et Larry Borom ont tous dû débuter le match sur la ligne offensive en raison de blessures.

Fields était sous une bonne pression, prenant trois sacs. Fields et les receveurs ne pouvaient pas se connecter lorsqu’il y avait des jeux à jouer. Fields lui-même doit également assumer une part de responsabilité.

« Il n’y a personne de plus déterminé que Fields », a déclaré Eberflus. « Justin travaille dur. Et encore une fois, nous trouvons le flux pour lui. Et nous devons simplement continuer à le faire.

3. Taylor Swift célèbre le score de Travis Kelce

Les ambiances du côté des Chiefs étaient très différentes. La superstar de la musique Taylor Swift était présente dimanche après que l’ailier rapproché des Chiefs Travis Kelce l’ait invitée au match. Swift était assis avec la mère de Kelce, Donna Kelce, dans la suite Kelce.

Travis Kelce a trouvé la zone des buts sur une passe de touché de 3 verges de Mahomes au troisième quart. Les caméras de Fox ont filmé Swift en train de célébrer furieusement, frappant ses mains sur la fenêtre de la suite.

Kelce a simplement réalisé un bon match selon ses standards – sept attrapés pour 69 yards et un touché – mais l’ailier rapproché All-Pro n’avait pas vraiment besoin de battre les Bears parce que tous les autres membres de son équipe faisaient leur part. Le demi offensif Jerick McKinnon a marqué deux touchés, et les arrières Isiah Pacheco et Clyde Edwards-Helaire en ont marqué un chacun.

La défense des Bears a réussi ses deux premiers revirements de la saison, mais seulement après que les Chiefs ont retiré Mahomes en faveur du remplaçant Blaine Gabbert, qui a lancé deux interceptions.

4. Battre le secondaire des Bears n’a jamais eu de chance

L’entraîneur-chef des Chicago Bears, Matt Eberflus, à gauche, s’entretient avec le demi de coin des Chicago Bears Josh Blackwell dimanche à Kansas City, Missouri. (Reed Hoffmann/AP)

Les Bears étaient déjà privés du gardien de sécurité Eddie Jackson et du corner nickel Kyler Gordon. Ainsi, lorsque les demis de coin Tyrique Stevenson (commotion cérébrale/maladie) et Jaylon Johnson (ischio-jambiers) ont quitté le match et ne sont pas revenus, le secondaire était dans une situation difficile face à Mahomes.

Le seul titulaire régulier sur le terrain était la sécurité Jaquan Brisker. Les arrières défensifs Elijah Hicks, Terell Smith, Greg Stroman Jr. et Josh Blackwell ont tous connu une action importante.

Mahomes et les Chiefs les ont simplement traversés, encore et encore. Mahomes a lancé 272 verges et trois touchés en deux quarts et demi.

« Je dois regarder le film et je pourrai alors avoir une meilleure idée, mais cela dépendra probablement de l’exécution », a déclaré Hicks, qui a commencé à remplacer Jackson. « Ils n’ont pas vraiment réalisé beaucoup de choses auxquelles nous n’étions pas préparés. »

C’était le problème. Les Chiefs n’avaient rien d’extraordinaire à faire. Le fait que la course aux passes ait manqué toute la saison n’a pas aidé. Les Bears n’ont pas réussi un sack dans le match et ils n’en ont que 21 au cours des 20 matchs sous lesquels Eberflus a été l’entraîneur.

«Nous sommes encore en train de trouver notre identité», a déclaré l’ailier défensif DeMarcus Walker. « Je le crois vraiment, honnêtement. »

5. Cela ne peut pas être pire que ça. Peut-il?

Alors, où vont les ours à partir d’ici ?

Eh bien, ils seront outsiders sur le marché des paris sportifs la semaine prochaine, malgré le fait qu’ils affronteront une équipe de Denver qui vient de perdre contre Miami par 50 points. Ils auront les Commanders la semaine suivante. Sur le papier, ces affrontements semblent gagner.

Mais il est difficile de voir cette équipe des Bears battre qui que ce soit en ce moment. Les Bears n’ont pas commencé une saison 0-4 depuis 2000.

« Nous avons juste été frappés au visage lors des trois premiers matchs », a déclaré Fields. « Nous devons juste venir ici et tout mettre en place. Comme je l’ai dit, je vais continuer à dire la même chose. Nous devons tout mettre en place. Nous avons beaucoup d’étoiles. Nous devons simplement les utiliser au maximum de nos capacités et exécuter le plan.

Le directeur général Ryan Poles a apporté son soutien à Eberflus et Fields lors d’une séance médiatique plus tôt cette semaine. Mais si les pertes continuent de s’accumuler, cette patience risque de s’amenuiser.