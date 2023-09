Cinq points à retenir de la défaite des Chicago Bears en ouverture de saison contre les Packers de Green Bay – Shaw Local

CHICAGO – Dimanche a été un après-midi décevant à Soldier Field pour les fans des Bears. Les Packers ont battu les Bears, 38-20, lors du premier match de la saison.

Une nouvelle ère, ce n’était pas le cas.

Les Packers ont remporté leur neuvième match consécutif contre les Bears et ont désormais remporté 14 des 15 derniers matchs dans cette rivalité. Le quart-arrière des Packers Jordan Love a lancé trois touchés, tandis que Justin Fields a eu du mal à déplacer le ballon sur le terrain avec cohérence.

Voici les cinq principaux points à retenir de l’ouverture de la saison de dimanche.

1. Les ours passent des flops d’attaque

Après des mois de travail pour améliorer leur attaque par la passe, l’offensive des Bears est tombée à plat dans ce domaine. Il y a eu de bons moments, mais certainement pas assez.

Le quart-arrière ressemblait au même quart-arrière qu’il était la saison dernière. Fields a pris trop de sacs – quatre d’entre eux – a perdu un échappé et a lancé une interception de six choix au secondeur des Packers Quay Walker. L’attaque de passe était assez horizontale. Les Bears ont été lourds de passes à l’écran aux porteurs de ballon et aux receveurs. Les terrains ont réalisé en moyenne 3,3 verges aériennes par tentative de passe, selon NFL Next Gen Stats.

Le nouvel ajout très médiatisé, DJ Moore, a capté deux passes sur 25 verges et ce sont deux des meilleurs jeux réalisés par Fields toute la journée. Il a également rejoint Darnell Mooney pour une passe de touché de 20 verges.

« Ils l’ont un peu encombré, mais son heure viendra », a déclaré Fields à propos de Moore. « C’est un peu comme ça que les jetons tombent. Il ne va pas y aller pour 100 [yards] chaque jeu. Bien sûr, j’aurais aimé qu’il le fasse.

Fields a noté que le plan de match de Luke Getsy prévoyait des passes plus courtes, c’est donc ce qu’ils ont fait.

[ ‘Sorry to my teammates and all the fans’: Justin Fields, Chicago Bears offense off to slow start ]

2. Les Packers semblaient être la meilleure organisation

Le quart-arrière des Green Bay Packers Jordan Love échappe à la pression de l’ailier défensif des Chicago Bears DeMarcus Walker lors de leur match dimanche au Soldier Field de Chicago. (Marc Busch)

Oubliez un instant la situation du quarterback. Peu importe si Love ou Fields était le meilleur quart-arrière dimanche. Les Packers traversent peut-être leur propre version d’un mouvement de jeunesse, mais ils restent l’organisation la plus profonde, en termes de talent.

Le porteur de ballon Aaron Jones a entaillé les Bears, comme il l’a fait au fil des ans. Il s’est converti sur une passe d’écran de 51 verges qui a conduit à un touché et a marqué sur un parcours incliné de 35 verges. Le choix de première ronde des Packers, Lukas Van Ness, a été limogé. Le choix de première ronde de l’année dernière, Quay Walker, a remporté le touché du sixième tour. Le receveur de deuxième année Roméo Doubs a capté deux passes de touché.

Tous ces gars ressemblaient à des meneurs de jeu. En dehors des deux belles prises de Moore, les Bears ont eu peu d’étincelles.

Même sans Aaron Rodgers, c’est une équipe des Packers qui a participé aux séries éliminatoires au cours de trois des quatre dernières saisons. Il existe une culture gagnante à Green Bay. Matt Eberflus et les Bears tentent toujours de construire leur culture.

Il semble qu’ils aient encore du chemin à parcourir à cet égard.

3. La défense des Bears doit s’améliorer

Même après tous les investissements dans la défense, tant en agence libre que lors du repêchage, la défense des Bears ressemblait beaucoup à celle de l’année dernière. Les Packers n’ont eu aucun problème à déplacer le ballon vers les Bears. En exécutant le ballon, Green Bay n’a totalisé que 2,9 verges par course, ce qui pourrait être considéré comme positif. Sinon, il n’y avait pas beaucoup de points positifs à souligner.

La ligne défensive a été un point faible la saison dernière. Les Bears ont ajouté des vétérans en agence libre et deux gros plaqués défensifs lors du repêchage. Pourtant, la ruée vers les passes a eu un effet limité sur le jeu. Les Bears n’ont limogé Love qu’une seule fois – Yannick Ngakoue a eu son premier limogeage en tant qu’ours – et ne l’ont frappé que trois fois.

« J’ai l’impression que nous devons élaborer un meilleur plan de précipitation », a déclaré l’ailier défensif DeMarcus Walker. « Ils ont fait du bon travail en sortant le ballon dès le début du match. Nous devons juste nous réunir et faire des jeux. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qu’ils faisaient qui nous ait arrêtés. Si le quart-arrière sort le ballon rapidement, le quart-arrière sort le ballon rapidement.

Les Packers ont obtenu une fiche de 9 sur 16 au troisième essai et ont converti l’une des deux tentatives du quatrième essai. La défense des Bears n’a pas produit de chiffre d’affaires.

4. Des questions demeurent sur la ligne offensive des Bears

Même avec les ajouts du garde vétéran Nate Davis et du choix n ° 10 au repêchage Darnell Wright comme plaqueur, la ligne offensive des Bears a encore des questions à répondre. Les Packers ont frappé Fields six fois et l’ont limogé quatre fois. Ils ont également totalisé sept plaqués supplémentaires pour défaite.

Sans Fields, le jeu de course était presque inexistant. Khalil Herbert a couru 27 verges en neuf courses, Roschon Johnson a totalisé 20 verges et un touché en cinq courses et D’Onta Foreman a couru 16 verges en cinq courses. Cela était en partie dû au fait que les Bears jouaient par derrière en seconde période, mais aussi à ce que les joueurs de ligne faisaient devant eux.

Une équipe des Bears qui a récolté en moyenne 177,3 verges au sol par match la saison dernière (en tête de la NFL) et qui a ostensiblement amélioré deux places de départ, n’a totalisé que 122 verges au sol dimanche.

Quant aux sacs, cela reste une combinaison du style de jeu de Fields et de la ligne offensive.

5. Le bon côté des choses, cette équipe d’entraîneurs fait des ajustements

S’il y a un côté positif ici, c’est la brève histoire des Bears avec cette équipe d’entraîneurs. Eberflus et Getsy se sont ajustés l’année dernière. Lorsque l’offensive n’a pas fonctionné au cours des six premières semaines de la saison, ils l’ont reconstruite autour de Fields et de sa mobilité.

Peut-être que le plan d’attaque sera différent la semaine prochaine contre Tampa Bay. Il est possible que les passes horizontales soient simplement quelque chose que les Bears pensaient pouvoir exposer contre Green Bay. Si cela devient une tendance et que les Bears continuent de lutter, Eberflus et son équipe chercheront des moyens de modifier le plan.

C’est la semaine 1. Il nous reste 16 semaines en saison régulière. Nous avons beaucoup de marge de progression, de marge de progression. Je pense que c’est ce que nous allons faire tant que nous gardons cette attitude positive. — Justin Fields, quart-arrière des Bears

« C’est la semaine 1 », a déclaré Fields. « Il nous reste 16 semaines à jouer en saison régulière. Nous avons beaucoup de marge de progression, de marge de progression. Je pense que c’est ce que nous allons faire tant que nous gardons cette attitude positive.

Cela va être un travail en cours.