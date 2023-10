Cinq points à retenir de la défaite des Bears de Chicago contre les Vikings du Minnesota lors de la semaine 6 – Shaw Local

CHICAGO – Les Bears ne savent pas combien de temps le quart-arrière Justin Fields sera absent après s’être blessé à la main lors de la défaite de dimanche contre les Vikings, 19-13, à Soldier Field. Fields a une IRM prévue lundi et les Bears espèrent avoir plus de détails sur la blessure.

Pour en savoir plus sur la blessure de Fields, lisez cette histoire. Le quart-arrière suppléant Tyson Bagent a joué la majeure partie de la seconde mi-temps, mais l’effort de retour a échoué après une interception à la fin du quatrième quart.

Voici les cinq grands points à retenir du jeu.

1. Tyson Bagent peut-il mener les Bears à l’avenir ?

Le quart-arrière des Chicago Bears Tyson Bagent lance une passe alors que le secondeur extérieur des Minnesota Vikings Pat Jones II s’approche dimanche à Soldier Field. (Scott Anderson)

Si Fields manque un temps prolongé, les Bears pourraient avancer avec Bagent comme quart-arrière. Il y a à peine quelques semaines, les Bears ont échangé Bagent et le vétéran Nathan Peterman en tant que QB de deuxième et troisième cordes. Bagent a commencé la saison en tant que numéro 3, mais cela était probablement dû à son manque d’expérience. À un moment donné, l’entraîneur-chef Matt Eberflus s’est senti suffisamment en confiance pour donner le feu vert à Bagent face à Peterman.

Bagent a été solide comme le roc lors de la pré-saison, mais il n’a affronté aucun partant défensif lors des matchs préparatoires. À partir de la saison régulière, c’est un autre animal.

Les Bears ont signé Bagent en tant que recrue non repêchée de la Division II de la Shepherd University et ont été agréablement surpris par ce qu’ils ont vu. Il en va de même pour ses coéquipiers.

«Nous nous sommes réunis dès le minicamp des recrues», a déclaré le receveur recrue Tyler Scott. « J’ai été repêché, je suis arrivé pour voir quel type de personne il était, quel type de gars il était, en tant que personne avant tout. C’est un mec sympa avec qui parler. Facile de parler avec. Nous parlions simplement de différentes choses, qu’il s’agisse de pièces de théâtre, de looks différents, de choses de cette nature. Ensuite, le simple fait de le regarder progresser, la confiance avec laquelle il a marché, je pense que c’est toujours sa disponibilité et sa préparation.

Bagent a marqué un touché d’un mètre lors du match de dimanche. L’ailier rapproché Cole Kmet lui a dit de s’assurer que quelqu’un lui gardait ce ballon. Kmet a fait écho à Scott, soulignant la confiance de Bagent.

Cette confiance dans le groupe était géniale de l’entendre parler, surtout d’un gars qui n’a pas encore joué dans la ligue. S’il doit prendre le relais, nous ferons de notre mieux pour nous rallier à lui. — Cole Kmet, ailier rapproché des Bears

« Cette confiance dans le groupe était géniale de l’entendre parler de lui, surtout d’un gars qui n’a pas encore joué dans la ligue », a déclaré Kmet. « S’il doit prendre le relais, nous ferons de notre mieux pour nous rallier à lui. »

Défensivement, le demi de coin Jaylon Johnson a déclaré que les Bears devaient « le pousser » à l’entraînement cette semaine, si effectivement Bagent commence contre les Raiders la semaine prochaine.

Bagent a déclaré que sa confiance vient de sa préparation.

« Cela vient simplement du fait que je ne vais pas bien tant que je n’ai pas établi le plan de match », a déclaré Bagent. « Donc, me mettre la pression pour tout comprendre, comprendre ce qui se passe dans le jeu et quelle doit être mon opération, puis après cela, tout se résume à jouer au football et à jouer vite. »

2. Les Bears échangent Whitehair en faveur de Patrick au centre

Au quatrième quart, les Bears ont retiré le centre vétéran Cody Whitehair du jeu et ont inséré Lucas Patrick à la place. Whitehair a eu des problèmes notables pour faire jouer le football tout au long du match. Les deux quarts ont dû sauter pour attraper des clichés à différents moments.

Eberflus a déclaré que Whitehair n’était pas sur le banc.

« [With] Tyson là-dedans, nous avons pensé qu’il était préférable pour notre équipe d’avoir le gars qui avait le plus d’expérience là-dedans, jouant au centre », a déclaré Eberflus. « C’est cette position que nous avons et que Lucas occupe depuis longtemps. »

Patrick jouait au centre des Bears avant la semaine dernière, lorsqu’il a subi une commotion cérébrale. Whitehair, cependant, a joué plus de clichés au centre au cours de sa carrière dans la NFL. Patrick a joué davantage au centre cette saison jusqu’à présent, mais Whitehair a travaillé au centre toute l’intersaison.

Patrick avait aussi parfois du mal avec ses clichés. Notamment, le claquement sur l’interception de Bagent au quatrième quart était hors de propos et a peut-être affecté le rythme du jeu.

Eberflus a déclaré qu’ils continueraient à évaluer la position centrale.

3. Les ours gaspillent des efforts solides en défense

Supprimez le touché par strip-sack que l’offensive a permis et la défense des Bears n’a cédé que 12 points dimanche. Les Bears avaient de retour les demis de coin Kyler Gordon et Jaylon Johnson dans l’alignement. Gordon n’avait pas joué depuis la semaine 1 et Johnson n’avait pas joué depuis la semaine 3.

Le secondeur TJ Edwards a réussi un strip-sack fumble contre le quart-arrière des Vikings Kirk Cousins, que le secondeur Tremaine Edmunds a récupéré pour un plat à emporter. Edwards a failli récupérer son propre échappé plus tôt dans le match, mais après examen de la rediffusion, les arbitres l’ont exclu des limites.

Plus tard, la défense des Bears a également réussi un trois-et-out sur une possession clé au quatrième quart et a rendu le ballon à l’offensive avec une chance d’égaliser le match.

« Nous les avons gardés là-bas et nous avons continué à faire des arrêts et nous ne regardions pas le tableau d’affichage », a déclaré le sécurité Jaquan Brisker. « C’était extrêmement positif et nous devons juste trouver un moyen de récupérer le ballon. »

4. Nate Davis et Eddie Jackson sont blessés

Au début du match, le garde droit Nate Davis est parti avec une blessure à la cheville. Fields et un défenseur ont roulé sur Davis par derrière après que Fields ait reçu un gros coup dans la poche. Davis n’est pas revenu au jeu. Il a ensuite été aperçu portant une botte au pied.

Davis avait très bien joué au cours des deux dernières semaines. Il a manqué du temps plus tôt cette saison suite au décès d’un membre proche de sa famille. Il a mis du temps à se remettre dans le bain, mais quand il l’a fait, les résultats ont été visibles.

« Nous perdons notre arrière droit partant, un très bon joueur, quelqu’un qui connaît très bien l’attaque et c’est certainement quelque chose que nous ressentons en le perdant », a déclaré le plaqueur droit Darnell Wright après le match.

De plus, la sécurité Eddie Jackson a quitté le match en raison d’une blessure au pied et n’est pas revenu. Jackson est entré dans la journée comme douteuse avec la même blessure au pied qui l’avait empêché de participer aux trois matchs précédents. Il semble qu’il ait aggravé la blessure dimanche. Le gardien de sécurité Elijah Hicks a joué la majeure partie du match à sa place.

« [He] Je ne me sentais pas à 100 %, mais il aurait pu revenir si nous avions besoin de lui », a déclaré Eberflus.

5. Velus Jones Jr. parcourt en moyenne 30 verges par retour de coup de pied

Le receveur des Bears de Chicago, Velus Jones Jr., fait passer le ballon sur le terrain dimanche à Soldier Field. (Scott Anderson)

En entrant dimanche, les Bears n’avaient pas retourné un seul coup d’envoi. La NFL a une nouvelle règle cette année selon laquelle les équipes peuvent effectuer un coup d’envoi n’importe où à l’intérieur de la ligne des 25 verges et elles recevront le ballon sur la ligne des 25 verges. Ces dernières années, de plus en plus d’équipes aimaient donner le coup d’envoi juste avant la ligne de but afin d’essayer de cibler l’offensive en profondeur. Avec la nouvelle règle, il y a moins d’incitations à le faire – et donc plus de touchbacks.

Le rôle le plus important de Velus Jones Jr. dans l’équipe à l’heure actuelle est celui d’homme qui renvoie les coups de pied, et avant dimanche, il n’avait pas renvoyé un seul coup de pied. Chaque ballon lui est passé au-dessus de la tête pour un touchback. Il était l’un des joueurs de retour les plus dangereux de la ligue l’année dernière. Dimanche, il a déclaré à Shaw Local que pendant les cinq premières semaines de la saison, les équipes ne lui donnaient tout simplement pas le coup.

« Nous savions dès le début de ce match qu’ils n’allaient pas pouvoir faire ça en jouant à Chicago avec le vent », a déclaré Jones.

Jones a renvoyé trois coups de pied et a réalisé en moyenne 30 verges par retour. Il avait une longueur de 37 mètres.

Il a laissé un autre retour rebondir près de la ligne de but avant de le récupérer, puis a été plaqué à environ la ligne des 10 mètres. Mais les arbitres ont déterminé que le ballon avait franchi la ligne de but sans être touché et il a donc été jugé qu’il s’agissait d’un touchback. Jones a déclaré qu’il était bien conscient de la règle et qu’il n’avait récupéré le ballon que lorsque les arbitres n’avaient pas fait exploser le jeu.

« Je n’essayais tout simplement pas de nous mettre dans une mauvaise situation », a déclaré Jones. « Alors laissez le ballon toucher et entrer. Je le regardais, ils ne l’ont pas fait exploser. J’aurais donc pu me mettre à genoux, mais j’essayais juste de réagir rapidement.

En attaque, Jones a réalisé deux courses pour 15 verges dans le match, plus un attrapé sur cinq verges.