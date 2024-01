Cinq points à retenir de la défaite de l’Indiana contre Purdue – Inside the Hall

L’Indiana a subi une défaite de 21 points contre Purdue mardi soir à Assembly Hall, s’inclinant 87-66. La défaite a fait chuter les Hoosiers à 12-6 au total et à 4-3 dans le jeu Big Ten.

Voici cinq points à retenir de la perte subie par les Chaudronniers :

Kel’el Ware et Mackenzie Mgbako ont été mis sur le banc trop longtemps en première mi-temps

La décision de Mike Woodson de mettre automatiquement Kel’el Ware et Mackenzie Mgbako au banc avec deux fautes en première mi-temps a été une décision qui s’est retournée contre lui.

Mgbako, qui a marqué les sept premiers points de l’Indiana, s’est rendu sur le banc alors que les Hoosiers menaient 10-7 à 15h30.

Ware a été envoyé sur le banc avec deux fautes à 13 :40 et Indiana derrière 11-9.

Lorsque Mgbako est revenu dans le match à 3:33, l’Indiana était mené 39-25. Ware est revenu à 2:14 avec les Hoosiers menés 43-25.

Mettre sur le banc un joueur ayant commis deux fautes pour le sauver pour la seconde période peut parfois fonctionner. Cela n’a pas fonctionné mardi parce que l’Indiana a pris trop de retard avant que Woodson ne ramène les deux joueurs.

“Encore une fois, c’est un long match, mais nous avons reculé si rapidement, vous savez”, a déclaré Woodson après le match. “Je pensais que je l’avais ramené, je pense, vers les deux ou trois minutes vers la mi-temps, et quand j’y repense, j’aurais probablement dû le ramener beaucoup plus tôt, mais je ne l’ai pas fait.”

Au moment où Woodson a ramené Mgbako et Ware, le jeu était déjà hors de portée. Mgbako a terminé le match avec deux fautes et Ware en a commis trois.

Indiana a parié gros sur Xavier Johnson et cela ne paie pas

Plutôt que d’obtenir l’aide du gardien de portail au printemps dernier, l’Indiana a décidé de faire appel à Xavier Johnson comme meneur pour une troisième saison consécutive.

Les blessures de Johnson sont hors de son contrôle, mais son jeu et son comportement sur le terrain ont été décevants.

Le gardien de sixième année, l’un des joueurs les plus âgés du basket-ball universitaire, a commis une faute flagrante pour la deuxième fois en trois matchs contre Purdue.

Depuis son retour au Nebraska le 3 janvier, Johnson a été efficace dans l’un des cinq matchs de l’Indiana. Il a marqué 18 points lors d’une victoire contre Ohio State le 6 janvier, mais a totalisé quatre points, six passes décisives et 11 revirements lors des quatre autres matchs d’IU.

La performance de mardi contre Purdue a vu Johnson enregistrer 19 minutes et tirer 0 sur 5 depuis le terrain. Il a réalisé deux rebonds, deux revirements, deux interceptions, un tir bloqué, aucune passe décisive et trois fautes.

Les Hoosiers n’avaient pas de réponse pour Zach Edey

Zach Edey semble bien parti pour remporter le titre de joueur national de l’année pour une deuxième saison consécutive.

Le centre de 7 pieds 4 pouces n’a fait que renforcer ses arguments en dominant l’Indiana mardi soir.

Edey a inscrit un record de 33 points sur 11 tirs sur 23 sur le terrain et une performance de 11 sur 12 depuis la ligne des lancers francs. Il a passé 36 minutes et pris 14 rebonds.

Indiana a fait un travail décent en empêchant Edey de récupérer des rebonds offensifs – il n’en a réussi que deux – mais lorsqu’il a obtenu une position au poste, il a fait payer les Hoosiers.

“Vous savez, encore une fois, Trayce (Jackson-Davis) et Race (Thompson), ils ne sont pas là”, a déclaré Woodson. «Je dois rendre mes deux gros gars un peu plus coriaces. Cela doit aider. Je ne pensais pas que nous avions joué assez fort, et Edey a en quelque sorte réussi à obtenir ce qu’il voulait. Nous devons travailler là-dessus. C’est un travail en cours.

Trey Galloway s’est battu pendant 36 minutes

Comme il l’a fait plus tôt dans la saison lors d’une défaite à domicile contre le Kansas, Trey Galloway l’a apporté mardi contre Purdue.

Galloway a enregistré un record d’équipe de 36 minutes et a mené les Hoosiers pour les points (17) et les passes décisives (cinq) lors de la défaite éclatante.

Le produit des Culver Academies était un solide 6 sur 13 sur le terrain et a réussi les trois meilleurs tirs à 3 points de l’équipe.

Le problème, bien sûr, est que le reste du jeu de garde de l’Indiana faisait extrêmement défaut.

Johnson a eu une autre mauvaise performance ; Gabe Cupps n’était qu’à 1 sur 5 sur le terrain avec deux revirements, et CJ Gunn avait sept points, mais toute sa production est survenue après que le match ait déjà été décidé.

Alors que la saison a désormais dépassé la mi-parcours en termes de matchs joués, il est devenu clair que le jeu de garde de l’Indiana n’est pas assez bon pour battre la meilleure compétition du calendrier.

Purdue domine l’Indiana sur la ligne des lancers francs

La ligne des lancers francs a été la statistique déterminante dans la victoire fulgurante de Purdue à Assembly Hall.

Les Hoosiers ont réussi plus de 3 points que Purdue et se sont occupés du ballon pour l’essentiel, avec seulement 10 revirements.

Mais l’incapacité de l’Indiana à se défendre sans commettre une faute a fait la différence dans le résultat.

Les Chaudronniers ont atteint la ligne 18 fois de plus que les Hoosiers et les ont dominés de 18 points. Ce qui est typiquement une force pour l’Indiana a été transformé en une lacune majeure par Purdue.

“Eh bien, nous avons été frappés en première mi-temps, et vous devez leur donner du crédit”, a déclaré Woodson. «Je pensais qu’ils étaient plus durs. Oui, il y a eu beaucoup de fautes contre nous, mais elles ont donné le ton.

L’évaluation de Woodson est correcte, mais il est juste de se demander pourquoi l’Indiana n’est pas également plus coriace ou capable de donner le ton plus régulièrement après 18 matchs dans la saison.

Déposé à : Kel’el Ware, Mackenzie Mgbako, Purdue Boilermakers, Xavier Johnson