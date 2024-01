Cinq points à retenir de la défaite de l’Indiana contre le Wisconsin – Inside the Hall

L’Indiana a subi une troisième défaite consécutive sur la route, s’inclinant 91-79 vendredi soir contre le Wisconsin au Kohl Center.

Voici cinq points à retenir de la défaite contre les Badgers :

La défense de l’Indiana était inexistante

Le Wisconsin est entré dans le match de vendredi avec l’une des meilleures infractions du pays. Les Badgers sont une équipe offensive équilibrée qui peut marquer de différentes manières.

Mais la performance défensive de l’Indiana au Kohl Center n’a opposé aucune résistance. Le Wisconsin faisait ce qu’il voulait quand il le voulait.

Les Badgers ont accroché 91 points à l’Indiana et ont marqué 1,403 points par possession. Du point de vue de l’efficacité, c’était pire que le match d’Auburn, où les Hoosiers ont perdu par 28 et ont permis aux Tigers de marquer 1,399.

Le Wisconsin a tiré 69,2 pour cent sur 2 s, 47,7 pour cent sur 3 et a atteint la ligne des lancers francs 29 fois, se connectant sur 86,2 pour cent de ses tentatives.

Pour gagner sur la route dans le Big Ten, la défense est essentielle. Vendredi soir à Madison, les Hoosiers n’en ont joué aucun.

Au cours de la troisième année, les paramètres défensifs de l’Indiana continuent de baisser sous Mike Woodson. En 19 matchs, les Hoosiers se classent au 88e rang national en termes d’efficacité défensive ajustée, selon KenPom.

Des fautes flagrantes et répétées montrent un manque de discipline

Pour la troisième fois en quatre matchs, Indiana a été convoqué pour une faute flagrante. Et pour le deuxième match consécutif sur la route, les Hoosiers ont fait expulser un joueur pour deux fautes flagrantes.

La « crise » de vendredi, comme l’a appelé Woodson lors de son interview radio d’après-match avec Don Fischer, est venue de CJ Gunn.

Le gardien de quatrième année Max Klesmit s’est frotté la tête à Gunn près du banc du Wisconsin en seconde période. Plutôt que de refuser de mordre à l’hameçon de Klesmit, Gunn a riposté avec un coup de coude sur la tête.

La pièce a été rapidement revue et Gunn a été expulsé.

Bien que l’expulsion de Gunn n’ait pas été un facteur dans le résultat – il était 0 contre 1 sans rebonds ni passes décisives au cours des cinq minutes qu’il a passées au sol – ce n’était que le dernier exemple du manque de discipline de l’Indiana en tant qu’équipe.

Lorsque les choses se compliquent, Indiana ne creuse pas. Au lieu de cela, les Hoosiers craquent mentalement et, dans le cas de Gunn ou Johnson récemment, recourent à des tirs bas plutôt que de répondre par leur jeu.

19 matchs disputés, Indiana ne montre pas beaucoup de progrès

Interrogé vendredi lors de sa conférence de presse d’après-match sur les choses qui pourraient changer ou s’améliorer cette saison, Woodson a donné peu d’explications.

“Continue de travailler. Tout ce que nous pouvons faire, c’est continuer à travailler”, a-t-il déclaré.

C’était une réponse similaire à celle que Woodson a donnée il y a plus d’un mois après la défaite contre Auburn. L’explication n’était pas descriptive lorsqu’on lui a demandé sur quoi les Hoosier avaient travaillé pendant une semaine de congé après une défaite de 28 points.

“Nous revenons à l’entraînement et nous travaillons, nous travaillons”, a déclaré l’entraîneur de troisième année de l’IU. “C’est la seule façon pour toi de t’améliorer.”

Avec la saison à plus de la moitié du chemin, il est clair que Woodson n’a pas trouvé la réponse pour améliorer cette équipe. Les Hoosiers sont tombés au n°96 dans les classements KenPom et au n°99 dans le NET et ne sont même pas dans la conversation en séries éliminatoires.

«Nous sommes une nouvelle équipe et je n’utilise pas cela comme excuse», a déclaré Woodson vendredi soir. “Vous avez 10 nouveaux joueurs et nous essayons toujours de nous comprendre.”

Le temps presse pour Woodson et ces Hoosiers pour comprendre les choses. Malgré sa mauvaise construction, il y a suffisamment de talent sur la liste pour être meilleur que cela.

Malik Reneau marque 28 points en 40 minutes

Kel’el Ware étant mis à l’écart en raison d’une blessure à la cheville, Malik Reneau a assumé une plus grande charge contre les Badgers.

Reneau a joué 40 minutes – un sommet en carrière – et a réalisé l’un des meilleurs matchs de sa carrière.

Le gaucher lisse de 6 pieds 9 pouces a marqué 28 points, un sommet dans le match, sur 12 tirs sur 21 depuis le terrain. Reneau a marqué 3 points, est allé 3-en-4 depuis la ligne et a attrapé huit rebonds.

Après une première saison mouvementée, Reneau est le point le plus brillant de cette équipe.

Il a disputé les 19 matchs et affiche une moyenne de 16,5 points, son record d’équipe, ainsi que 6,1 rebonds et 2,9 passes décisives en 29,9 minutes par match. Et il a été efficace. Reneau réalise 60,1 pour cent de ses 2 et 40,6 pour cent de ses 3.

Indiana gâche sa meilleure performance offensive à ce jour dans le jeu Big Ten

Les Hoosiers claquaient offensivement contre les Badgers en seconde période.

Indiana a tiré 18 sur 27 sur le terrain en seconde période, dont une marque de 5 sur 9 sur 3 et une performance de 12 sur 15 depuis la ligne des lancers francs. Les Hoosier ne l’ont retourné que quatre fois.

Le résultat était de 53 points après l’entracte.

Reneau a été spectaculaire, marquant 20 de ses 28 points. Et Mgbako était bon aussi, puisque 15 de ses 18 points sont survenus après la mi-temps.

Les 1,22 points par possession étaient les meilleurs de l’Indiana lors d’un match de conférence cette saison. Et pourtant, cela n’avait pas d’importance en raison de la porosité de l’effort défensif.

(Crédit photo : IU Athletics)

Déposé à : Mackenzie Mgbako, Malik Reneau, Mike Woodson, Wisconsin Badgers