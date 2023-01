Cinq points à retenir de la conférence de presse introductive du nouveau président des Bears de Chicago, Kevin Warren – Shaw Local

LAKE FOREST – Kevin Warren a fait sa première apparition publique au Halas Hall mardi. Le nouveau président et chef de la direction des Bears ne prendra officiellement ses nouvelles fonctions qu’au printemps, mais les Bears l’ont présenté lors d’une conférence de presse au siège de l’équipe à Lake Forest.

Warren reprendra les opérations commerciales des Bears après trois ans en tant que commissaire de la Big Ten Conference. Il succède au président sortant de l’équipe, Ted Phillips.

Warren a de l’expérience dans la gestion des affaires des Vikings du Minnesota. Il a travaillé dans les front-offices de la NFL pendant deux décennies avant de prendre le poste le plus élevé au Big Ten. La date de début exacte de Warren est toujours incertaine.

“Je peux vous dire dans mon esprit que j’ai commencé”, a déclaré Warren.

Voici cinq points à retenir de la conférence de presse de mardi.

1. Warren est là pour changer la culture

Le père de Warren lui a toujours dit de laisser un endroit meilleur qu’il ne l’a trouvé. Warren pense qu’il le fait lorsqu’il quitte le Big Ten ce printemps. Il a ajouté deux écoles de premier plan à UCLA et USC. Il a guidé la conférence tout au long de la pandémie de COVID-19. Il a négocié un contrat de télévision record.

Maintenant, il est prêt pour un nouveau défi. Les Bears, une organisation autrefois formidable qui n’a pas été au sommet depuis près de quatre décennies, présentent justement ce défi.

Warren a déclaré que sa première tâche était de rencontrer tous ceux qui travaillent pour l’équipe, du président au concierge.

« Que pouvons-nous faire pour vous aider au quotidien ? dit Warren. “Dites-moi une chose que nous pouvons changer pour en faire un endroit incroyable.”

Avant de remporter le Super Bowl avec les Rams, l’entraîneur Dick Vermeil a dit un jour à Warren que la bague du Super Bowl de tout le monde se ressemblait, quelle que soit leur contribution à l’équipe. Vermeil a prédit qu’une fois que tous les membres de l’organisation réaliseraient qu’ils avaient le même objectif, les résultats viendraient.

Et ils l’ont fait.

“Vous devez reconnaître que lorsque vous construisez une maison, vous construisez d’abord le sous-sol”, a déclaré Warren. “Ainsi, lorsque vous passez devant une maison et que vous ne voyez aucun progrès au-dessus de la terre, cela ne signifie pas que la construction n’est pas en cours.”

2. Les Polonais rendront compte à Warren, pas à McCaskey

Les Bears ont modifié leur structure organisationnelle il y a un an. Lorsqu’ils ont embauché Ryan Poles en tant que directeur général et principal décideur du football, ils ont déterminé que les Polonais relèveraient du président de l’équipe, George McCaskey, et non du président de l’équipe, Ted Phillips. Auparavant, le directeur général relevait de Phillips.

Maintenant, avec Warren comme président, le directeur général relèvera à nouveau du président de l’équipe. McCaskey a été très clair sur le fait qu’il n’est pas un évaluateur de football. Il fait confiance aux Polonais pour les décisions concernant le football, et il fait maintenant confiance à Warren pour être le mentor des Polonais.

“Lorsque nous avons évalué les forces de Kevin en tant que cadre, cela m’a paru parfaitement logique”, a déclaré McCaskey.

Alors que la grande majorité de l’expérience de Warren dans la NFL est du côté des affaires, il a passé ses premières années avec les Rams de St. Louis (de 1997 à 2000) à se concentrer sur les programmes des joueurs et les administrations du football. Il était également auparavant agent de joueurs.

“L’une des choses que j’ai apprises, c’est que lorsque vous construisez une culture de championnat, les questions, l’idéal et le processus de réflexion de qui a le dernier mot dans tout cela deviennent vraiment hors de propos”, a déclaré Warren. “Quand nous sortons de la pièce dans laquelle nous nous trouvons, nous avons un objectif commun.”

3. Les Bears restent concentrés uniquement sur Arlington Heights

Les rendus d’une rénovation potentielle de Soldier Field ont circulé sur Internet la semaine dernière, mais les Bears restent concentrés uniquement sur Arlington Heights. L’objectif reste de fermer la propriété d’Arlington Heights d’ici la fin du premier trimestre 2023.

McCaskey n’a pas voulu commenter davantage la situation du stade. Warren, qui vit déjà à Chicago en tant que commissaire du Big Ten, s’est récemment rendu en voiture sur la propriété.

Dans un effort pour garder les Bears au centre-ville, la ville de Chicago a publié une vidéo présentant sa proposition de rénovation de 2,2 milliards de dollars à Soldier Field. Voici un aperçu : pic.twitter.com/dVe50bpS6e – Front Office Sports (@FOS) 9 janvier 2023

“Il a des facteurs uniques différents”, a déclaré Warren à propos du terrain. « L’un est l’espace. Vous n’obtenez pas souvent d’avoir plus de 300 acres à proximité de la ville. … Je sais que notre objectif sera de nous assurer que nous fermons le terrain. Et encore une fois, comme je l’ai dit au début, soyez très méthodique pour vous assurer que nous terminons ce processus en premier.

Warren a noté que quoi que les Bears finissent par faire, ils le feront de la bonne façon. Warren a été fortement impliqué dans les plans du US Bank Stadium à Minneapolis. McCaskey a déclaré que c’était un bon bonus, mais pas la seule raison pour laquelle les Bears ont embauché Warren.

4. Les Bears ratissent large

McCaskey a déclaré que les Bears avaient interviewé plus de 20 candidats pour le poste. Une société de recherche appelée Nolan Partners a aidé les Bears à identifier des candidats. McCaskey a refusé de nommer les autres finalistes. Le processus a pris environ six mois pour arriver à ce point.

Phillips restera au travail un peu plus longtemps pendant que Warren aide à la transition du Big Ten. L’objectif est que Warren commence en avril.

Avec l’embauche de Warren, les Bears ont maintenant un président noir, un directeur général noir et un directeur général adjoint noir. McCaskey a entrepris de créer l’un des front-offices les plus diversifiés du football, et cela se poursuivra sous Warren. Lui et les Big Ten ont emmené une délégation d’étudiants-athlètes à Selma l’année dernière.

“Créer un environnement avec des pensées diverses, que les gens peuvent se réunir, que vous pouvez partager vos pensées et nous pouvons nous améliorer – je serai toujours un partisan de cela dans ma vie et ici au travail”, a déclaré Warren.

5. Les Polonais peuvent apprendre de Warren

Poles est ravi de choisir le cerveau de son nouveau patron. Les Polonais ont déclaré que lui et Warren se sont connectés pour la première fois lorsque les Polonais ont commencé à faire des entretiens avec le directeur général. Warren lui a donné quelques conseils sur ce que les présidents d’équipe pourraient rechercher chez un directeur général.

Cette collaboration se poursuivra maintenant qu’ils sont dans la même organisation.

“Tout le monde a des angles morts et lorsque vous avez quelqu’un d’un milieu différent qui est passé par quelques organisations différentes, il peut vous donner un peu d’information s’il y a peut-être un angle mort que vous n’avez pas vu”, a déclaré Poles.

Warren veut « faire en sorte qu’il soit acceptable de parler de gagner un championnat » à Halas Hall. Si les gens au sein de l’organisation ne mettent pas cela au premier plan dans leur esprit, cela n’arrivera jamais.

“Je ne suis pas intéressé à construire quelque chose qui dure un an puis s’en va”, a déclaré Warren. “Je veux avoir la durabilité d’un point de vue à long terme, puis d’un point de vue opérationnel, juste pour rechercher des gains d’efficacité, créer continuellement des idées et des moyens, être innovant, avoir une vision et ne pas avoir peur.”