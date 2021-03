Le 21 mars est célébré comme la Journée mondiale de la poésie, chaque année. La date a été fixée en 1999, par l’UNESCO, lors de la 30e Conférence générale à Paris, où la nécessité de soutenir l’expression poétique à travers les langues, en particulier celles qui sont en danger, a été soulignée. À ce jour, le 21 mars est célébré comme la Journée mondiale de la poésie pour honorer les poètes.

Si vous voulez célébrer la Journée mondiale de la poésie, tout ce que vous pouvez faire est de lire des poèmes de poètes connus. Voici une liste de cinq poètes dont il ne faut pas manquer les œuvres.

Jibanananda Das

L’un des poètes les plus influents qui ont écrit dans le bengali, la poésie moderniste de Das est une lecture incontournable pour ceux qui souhaitent découvrir la poésie bengali au-delà des œuvres de Rabindranath Tagore et Kazi Nazrul Islam. Des poèmes comme Banalata Sen, Banglar Mukh et Abar Ashibo Phire font partie de ses œuvres célèbres. Das était reclus et un grand volume de ses œuvres n’a été découvert qu’après sa mort.

Kalidasa

Kalidasa est considéré comme le plus grand poète sanscrit de l’Inde ancienne. Il est connu pour ses deux poèmes épiques Kumārasambhava et Raghuvamśa. Le premier est un poème de dévotion sur la vie de la déesse Parvati avec Shiva et son fils Kartikeya, tandis que le second traite des membres de la famille royale de la dynastie Raghu. Kalidasa est également connu pour ses poèmes mineurs Meghadūta et Ṛtusamhāra.

Bhanubhakta Acharya

L’écrivain népalais du Xe siècle est considéré comme le premier poète du pays. Son anniversaire est célébré sous le nom de Bhanu Jayanti. Ses poèmes comme Ghanshi, sur un pauvre coupeur d’herbe qu’il a rencontré, et Bhakta Maala, Kantipuri Nagari et Ram Gita, font partie de ses poèmes bien connus. La première traduction du Ramayana en népalais a été faite par lui.

Joy Harjo

Elle est la première poète lauréate des États-Unis de la communauté amérindienne. Elle utilise le médium de la poésie pour raconter son histoire et celle de sa communauté. Certains de ses recueils de poésie populaires incluent She Had Some Horses, An American Sunshine, My House is the Red Earth et Grace, entre autres.

Océan Vuong

Le poète américano-vietnamien raconte son enfance au Vietnam et la guerre du Vietnam. Il a remporté le TS Eliot Prize en 2017 pour Night Sky with Exit Wounds (2016). Ses autres poèmes incluent Trevor, Someday I’ll Love Ocean Vuong et Scavengers entre autres.