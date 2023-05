Cinq plats à emporter du concert du couronnement

Londres –

Les concerts royaux sont généralement un mélange glorieux de musique britannique et internationale dans le but de plaire à tous et à tous les goûts musicaux, et le concert du couronnement, organisé dans l’enceinte du château de Windsor devant 20 000 fans brandissant des drapeaux, n’a certainement pas déçu.

Voici mes cinq meilleurs plats à emporter de la nuit:

Lucy Illingworth se produit sur scène lors du concert du couronnement le 07 mai 2023 à Windsor, en Angleterre. (Photo de Chris Jackson/Getty Images)

UN PIANISTE AVEUGLE ÉTOURDIT LA FOULE

La performance la plus émouvante de la soirée est venue de Lucy Illingworth, 13 ans, une pianiste aveugle et neurodivergente qui a stupéfié les foules avec son interprétation du Prélude en ut majeur de Bach.

La pianiste, qui fait partie du patronage de la reine Camilla, l’Amber Trust, est née avec des tumeurs cancéreuses aux yeux et est en grande partie non verbale. Le roi et la reine nouvellement couronnés sont restés sans voix et visiblement émus par l’incroyable performance.

LE CHŒUR DU COURONNEMENT ET LE CHŒUR DU COMMONWEALTH

Le Coronation Choir nous a donné probablement la performance la plus émouvante de la nuit. La chorale de 300 personnes composée des meilleures chorales amateurs du Royaume-Uni, dont une chorale sourde, des chorales LGBTQ2S +, des chorales de travailleurs de la santé et des chorales de réfugiés, a interprété le morceau « Brighter Days » d’Emelie Sande.

La chorale virtuelle du Commonwealth a impliqué des chanteurs de plus de 40 pays du Commonwealth qui ont soumis leur participation par vidéo. Ils ont chanté avec Steve Winwood et son tube « Higher Love ».

Si cela ne vous donne pas envie de rejoindre votre chorale locale, alors rien ne le fera.

Tiwa Savage se produit lors du concert au château de Windsor à Windsor, en Angleterre, le dimanche 7 mai 2023, célébrant le couronnement du roi Charles III. C’est l’un des nombreux événements organisés au cours d’un week-end de célébrations de trois jours. (Leon Neal/Pool Photo via AP)

TIWA SAUVAGE

La reine nigériane des Afrobeats Tiwa Savage avait l’air absolument incroyable dans une robe verte conçue par Lanre Da Silva, chantant « Keys to the Kingdom ». C’est le morceau qu’elle a enregistré avec son compatriote chanteur nigérian Mr Eazi, de l’album de Beyonce, « The Lion King: The Gift ».

Savage s’est produit accompagné d’un orchestre composé de violonistes, de batteurs et de choristes qui chantaient en langue yoruba.

« C’est vraiment un honneur de représenter l’Afrique et le Commonwealth à un événement aussi historique. J’ai hâte de me joindre aux célébrations et d’amener Afrobeats au château de Windsor pour la première fois », a déclaré Savage avant le concert.

Née à Lagos, au Nigeria, Savage a déménagé à Londres à l’âge de 11 ans. Après avoir obtenu son diplôme de l’Université du Kent, elle s’est retrouvée au Nigeria au début des années 2010 pour faire sa marque sur la scène afrobeats émergente et depuis lors, elle a produit quatre albums à succès et 23 singles.

Saluez, reine.

KERMIT ET MISS PIGGY

Deux invités inattendus ont plus que volé la vedette – oui, je parle de Kermit la grenouille et de Miss Piggy. Le célèbre couple s’est présenté avec l’hôte Hugh Bonneville, a fait une myriade de blagues inappropriées et a insisté pour qu’ils soient montrés à la loge royale où se trouvaient leurs sièges, sous le regard de la famille royale, absolument ravie.

Charlotte et George semblaient également être de grands fans et rigolaient tandis que Miss Piggy laissait notre hôte Hugh un peu rouge au visage. Plus tard, alors que le groupe pop britannique Take That a fait une performance épique de leur hit « Never Forget », Kermit the Frog a été filmé par les caméras dans le pan coupé de la nuit en train de lancer quelques formes.

Les Muppets au concert du couronnement — qui l’aurait pensé ?

WINDSOR, ANGLETERRE – 7 MAI: le prince William, prince de Galles, prend la parole sur scène lors du concert du couronnement dans le parc du château de Windsor le 7 mai 2023 à Windsor, en Angleterre. (Photo de Stefan Rousseau-Pool/Getty Images)



LES BLAGUES DU PÈRE DE WILLIAM

Le prince William a prononcé un discours poignant et simple pendant le concert, affirmant que sa grand-mère, la reine Elizabeth II, regarderait le couronnement avec fierté et exprimant sa propre fierté pour son « Pa » et son dévouement au service.

Il a également conduit le public dans une acclamation retentissante de « God Save the King ». La meilleure partie du discours, pour moi, a été sa blague de papa retentissante et le début du discours quand il a dit que contrairement à Lionel Ritchie, il ne serait pas là « toute la nuit ».

Et il n’avait pas tort. Il a gardé le discours court et doux à moins de deux minutes afin qu’il puisse revenir à la danse de papa (au plafond).