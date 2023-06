On craint que les membres de l’ÉQUIPE piégés à bord du submersible Titanic manquant n’aient plus que 24 heures d’oxygène.

Cela survient alors que les sauveteurs font la course contre la montre pour retrouver le navire en détresse après que des bruits de claquement ont été détectés sous l’eau, suscitant l’espoir d’un miracle.

Le navire, photographié pour la dernière fois ici, a été créé par OceanGate pour emmener les passagers à 12 500 pieds sous la surface

Un ami de Hamish Harding a déclaré que cogner était exactement le genre de tactique que son copain utiliserait Crédit : Space Launch Now

Un copain du milliardaire britannique Hamish Harding, qui est à bord du sous-marin, a déclaré que frapper est exactement la tactique que son ami emploierait s’il était bloqué dans les profondeurs de l’Atlantique.

La communication a été perdue avec le voyage à 200 000 £ à peine 1 heure 45 minutes après le début de sa descente de 12 500 pieds vers les ruines du Titanic dimanche.

Le sous-marin – appelé Titan – devait refaire surface cet après-midi-là mais ne l’a pas fait, déclenchant une mission de sauvetage effrénée.

Mais le navire a plongé avec une alimentation en oxygène de 96 heures, ce qui signifie que les cinq membres d’équipage à bord n’ont probablement plus qu’environ 24 heures d’air respirable.

Les équipes de secours se sont toutefois vu offrir une lueur d’espoir après la détection de bruits de claquement à des intervalles de 30 minutes.

Les sons ont été détectés dans la zone par un avion canadien utilisant un sonar, bien que la Garde côtière américaine n’ait pas précisé ce que les sauveteurs pensent que ces bruits pourraient être.

Des drones sous-marins ont maintenant été redéployés dans le but de localiser l’origine des bruits sourds, mais ont jusqu’à présent « donné des résultats négatifs ».

La Garde côtière américaine a déclaré: « L’avion canadien P-3 a détecté des bruits sous-marins dans la zone de recherche.

« En conséquence, les opérations de ROV ont été déplacées pour tenter d’explorer l’origine des bruits. Ces recherches de ROV ont donné des résultats négatifs mais se poursuivent.

« De plus, les données de l’avion P-3 ont été partagées avec nos experts de la marine américaine pour une analyse plus approfondie qui sera prise en compte dans les futurs plans de recherche. »

Un autre avion a localisé un objet rectangulaire blanc dans l’eau, mais un navire envoyé pour enquêter a changé de cap pour examiner le claquement, a rapporté CNN.

Les responsables de la marine américaine ont également dépêché sur les lieux un soi-disant système Flyaway Deep Ocean Salave, capable de soulever de petits navires.

Le scientifique Michael Guillen pense que l’équipage bloqué pourrait utiliser des tasses pour frapper le côté du sous-marin.

Le Dr Guillen, qui s’est rendu sur l’épave du Titanic en 2000, a déclaré à Good Morning Britain : « Ils ont cinq personnes, ils peuvent faire tout un vacarme en frappant simplement sur le côté car le son communique extrêmement bien dans l’eau. »

Chris Brown, un explorateur et ami de M. Harding, a déclaré à BBC Breakfast que les bruits de claquement signalés les avaient « écrits partout ».

Il a ajouté que c’était « juste le genre de chose que je m’attendais à ce que Hamish propose ».

Chris – qui s’est inscrit pour un voyage sur le Titanic en même temps que son ami en 2016 – s’est retiré du programme OceanGate par crainte de sécurité concernant la qualité de l’équipement et du matériel utilisés.

Mais il a également salué le sang-froid de son ami touriste et explorateur de l’espace en cas de crise, déclarant qu’il ferait tout son possible pour survivre.

Chris a déclaré: « Si vous faites un bruit continu, cela ne sera pas capté, mais le faire toutes les 30 minutes, cela suggère des humains.

« Je suis sûr qu’ils conservent tous l’oxygène et l’énergie, car il fait froid et sombre là-bas. »

Les passagers coincés dans le sous-marin aux côtés de M. Harding sont le PDG d’OceanGate, Stockton Rush, le magnat pakistanais britannique Shahzada Dawood et son fils de 19 ans, Suleman, et l’expert français en plongée Paul-Henry Nargeolet.

Sahzada Dawood et son fils Suleman Dawood, 19 ans, sont sur le sous-marin perdu Crédit : Avec l’aimable autorisation de la famille Dawood

Stockton Rush, PDG d’OceanGate, est également à bord

Paul-Henry Nargeolet, 73 ans, est le cinquième membre d’équipage bloqué sur le navire

L’équipage s’était inscrit pour une excursion de 250 000 $ (195 000 £) pour plonger et voir l’épave du Titanic

Il semble que Titan ait perdu le contact avec le Polar Prince à peine une heure et 45 minutes après le début de l’expédition.

Toutes les 15 minutes, Titan envoie également des « pings » au Polar Prince.

La finale de ces pings aurait été envoyée vers 11h30, heure locale, dimanche, directement au-dessus du Titanic.

Après cela, aucun contact n’a eu lieu avec le navire

Le sauvetage sous-marin le plus réussi de l’histoire a eu lieu en 1973 lorsque les ingénieurs britanniques Roger Mallinson et Roger Chapman ont été sauvés après que leur submersible se soit retrouvé piégé sur le fond marin à 1 575 pieds.

Cette opération serait plus profonde de 11 000 pieds.

Le Titanic a coulé lors de son voyage inaugural à New York le 14 avril 1912, après avoir heurté un iceberg.

Plus de 1 500 des 2 200 passagers et membres d’équipage à bord ont été tués, et beaucoup sont morts quelques minutes après avoir été jetés dans les eaux -2C.

L’épave en décomposition du paquebot de 822 pieds a été découverte pour la première fois en 1985, mais en raison de sa profondeur et de ses courants forts, même les meilleures caméras sous-marines n’ont offert qu’un petit instantané de ses restes colossaux.

Sa proue et sa poupe qui se sont brisées lors du naufrage sont distantes de plus de 2 600 pieds et sont entourées d’un champ sans fin de débris exposés.

Mais le mois dernier, l’épave obsédante du navire a été révélée comme jamais auparavant dans des scans 3D incroyablement détaillés au fond de l’océan.