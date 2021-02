Cinq personnes tuées et des dizaines de blessés alors que les forces de sécurité irakiennes ouvrent le feu sur des manifestants anti-gouvernement – Rapports

Au moins cinq personnes ont été tuées et plus de 170 blessées dans des affrontements entre des manifestants anti-gouvernementaux et les forces de sécurité dans la quatrième plus grande ville d’Irak, Nasiriyah, selon des informations locales.

Les troubles dans la ville principale du gouvernorat de Dhi Qar, située à quelque 360 ​​km au sud-est de Bagdad, se poursuivent depuis l’éruption de dimanche lorsque des manifestants armés de pierres et de cocktails Molotov ont tenté de prendre d’assaut le bâtiment du gouvernement provincial.

Mais vendredi a vu une escalade majeure, avec des témoins affirmant que les forces de l’ordre ont déployé des tirs réels contre la foule, qui était descendue dans la rue au mépris du verrouillage du coronavirus.

Un membre anonyme du Haut-commissariat irakien aux droits de l’homme a déclaré à l’agence de presse Spoutnik que cinq personnes étaient décédées des suites de blessures par balle subies lors des manifestations à Nasiriyah. Le même nombre de décès a été signalé à Reuters par des sources hospitalières, qui ont également déclaré que les tournées en direct étaient la cause de la plupart des décès.

Quelque 120 manifestants et 57 membres des forces de sécurité ont été blessés lors des affrontements, selon des sources médicales et sécuritaires.

Selon les témoignages, les forces anti-émeute et d’urgence en #Nasiriyah ont utilisé des balles réelles visant directement les manifestants, ainsi que des gaz lacrymogènes et des frondes. #iraqprotests – Amnesty Irak (@AmnestyIraq) 26 février 2021

La branche irakienne du groupe de défense des droits humains d’Amnesty International a déclaré que les hôpitaux de la ville fonctionnaient à pleine capacité, certains blessés étant traités dans des parkings en raison du manque de lits gratuits.

Le groupe a également annoncé qu’il était en mesure de vérifier les horribles clips et photos de manifestants tués et blessés comme ayant été pris dans la ville vendredi.

Les manifestants ont réclamé la démission du gouverneur de la région et la justice pour les centaines de manifestants tués lors d’un grand soulèvement antigouvernemental en Irak il y a deux ans.

Aussi sur rt.com Les manifestations contre le gouvernement irakien se poursuivent pour la quatrième journée consécutive (VIDEOS)

En 2019, des centaines de milliers d’Irakiens à travers le pays ont manifesté pendant des mois, exigeant une vie meilleure et le retrait des élites politiques corrompues.

Les rassemblements houleux ont incité le Premier ministre de l’époque Adel Abdul Mahdi à démissionner. Son successeur, Mustafa al-Kadhimi, a promis d’enquêter sur la mort des manifestants et de punir les responsables, mais personne n’a encore comparu devant le tribunal.

