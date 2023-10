Cinq personnes sont mortes des suites d’une exposition à un produit chimique dans un accident dans le centre de l’Illinois, selon des autopsies préliminaires

SPRINGFIELD, Illinois (AP) — Cinq personnes sont mortes des suites d’une exposition à un produit chimique déversé après un semi-remorque renversé dans le centre de l’Illinois, selon les autopsies réalisées lundi.

Le coroner du comté d’Effingham, Kim Rhodes, a déclaré que les résultats officiels des autopsies ne seraient pas disponibles avant plusieurs semaines. Les victimes de l’accident impliquant plusieurs véhicules à Teutopolis, à environ 177 kilomètres au nord-est de Saint-Louis, étaient Kenneth Bryan, 34 ans, un résident de Teutopolis, et ses enfants, Walker Bryan, 10 ans et Rosie Bryan, 7 ans ; Danny J. Smith, 67 ans, de New Haven, Missouri ; et Vasile Cricovan, 31 ans, de Twinsburg, Ohio, ont été tués.

Le pétrolier circulant sur l’US 40 vendredi soir a viré vers la droite pour éviter une collision lorsqu’un autre véhicule a tenté de le dépasser. Il s’est mis en portefeuille, s’est renversé et a heurté l’attelage de remorque d’un véhicule garé juste à côté de la route, le laissant avec un trou de 6 pouces (15 centimètres) dans le conteneur de produits chimiques, selon le National Transportation Safety Board.

L’accident a déversé plus de la moitié du chargement de 7 500 gallons (28 390 litres) d’ammoniac anhydre du camion-citerne, un produit chimique qui peut brûler ou corroder les tissus organiques. Les agriculteurs l’utilisent pour ajouter des engrais azotés au sol et il agit comme réfrigérant dans les systèmes de refroidissement des grands bâtiments tels que les entrepôts et les usines.

Tom Chapman, membre du National Transportation Safety Board, a déclaré dimanche que le reste de la cargaison avait été retiré et emmené dans un endroit sûr dans le cadre de l’enquête du conseil.

Le panache toxique libéré a forcé l’évacuation temporaire d’environ 500 habitants de Teutopolis dans un rayon de 1,6 kilomètre autour du lieu de l’accident.

Gina Willenborg, 36 ans, et son mari Jeff revenaient d’un mariage à l’extérieur de la ville lorsqu’un parent a appelé pour l’évacuation. Willenborg a déclaré qu’ils étaient impatients de rentrer chez eux, où une baby-sitter surveillait leurs trois enfants âgés de 7, 5 et 2 ans.

Leur voiture se trouvait au milieu du barrage routier d’Effingham, à 6,4 kilomètres à l’ouest de Teutopolis, où la police refoulait la plupart des conducteurs. Jeff Willenborg s’est précipité au front et a dit aux autorités qu’elles devaient passer par là pour récupérer leurs enfants.

«Nous avons reçu un appel disant que des gens s’évanouissaient. Vous ne savez pas ce qui est vrai ou faux, mais nous pourrions commencer à sentir quelque chose », a déclaré Gina Willenborg. « Nous avons commencé à paniquer et j’ai donc appelé la baby-sitter et lui ai dit : ‘Vas-y, réveille les enfants et sors.' »

Ils ont pu rencontrer la baby-sitter de la garderie d’Effingham.

« Le cœur de tout le monde est brisé », a déclaré Gina Willenborg. Des vies « ont été enlevées et d’autres personnes vont subir des séquelles à long terme », a-t-elle déclaré.

Rhodes a rapporté que cinq personnes, âgées de 18 à 61 ans, avaient été transportées par avion vers des hôpitaux.

Les responsables de GoFundMe ont déclaré que des campagnes visant à couvrir les dépenses avaient été mises en place pour la famille Bryan et Cricovan.

La taverne Ping, en bordure de la zone d’évacuation, a collecté dimanche 7 000 $ pour la famille Bryan, selon une publication sur Facebook.

Selon l’American Chemical Society, l’ammoniac anhydre est transporté aux États-Unis par pipeline, camions et trains.

En plus d’avoir un permis de conduire commercial, la personne au volant d’un camion-citerne transportant des substances toxiques doit poursuivre ses études et réussir un test pour obtenir une autorisation de matières dangereuses, a déclaré Don Schaefer, PDG de la Mid-West Truckers Association. Mais sauf indication contraire, il n’y a aucune restriction sur le transport d’ammoniac anhydre sur la voie publique, a déclaré Schaefer.

La journaliste d’Associated Press Holly Meyer à Nashville, Tennessee, a contribué.

Cette histoire a été mise à jour pour corriger que l’accident s’est produit vendredi et non samedi.