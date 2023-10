Cinq personnes sont mortes dans un accident d’autoroute dans l’Illinois des suites d’une exposition à une charge utile toxique, selon le coroner

Cinq personnes décédées dans un accident d’autoroute dans l’Illinois ont succombé à l’exposition à la charge utile d’un camion-citerne, à l’ammoniac anhydre, un produit chimique toxique utilisé dans les engrais, a déclaré dimanche un coroner.

« L’enquête préliminaire indique que cinq personnes sont mortes suite à une exposition à de l’ammoniac anhydre sur le lieu de l’accident », a déclaré le coroner du comté d’Effingham, Kim Rhodes, dans un communiqué.

Le produit chimique, qui est transporté sous forme liquide mais se transforme en gaz lorsqu’il est exposé à l’air, peut brûler la peau et les poumons et paralyser le système respiratoire, selon les experts.

Les défunts ont été identifiés par le coroner comme étant Kenneth Bryan, 34 ans, de Teutopolis ; ses deux enfants, Rosie Bryan, 7 ans, et Walker Bryan, 10 ans, tous deux de Beecher City, Illinois ; Danny J. Smith, 67 ans, de New Haven, Missouri ; et Vasile Cricovan, 31 ans, de Twinsburg, Ohio.

Sept autres personnes ont été transportées à l’hôpital, où elles ont été soignées pour exposition au produit chimique, a déclaré Rhodes. Cinq d’entre eux ont été évacués par hélicoptère, ce qui témoigne de blessures ou de traumatismes graves.

« Plusieurs » autres personnes sont arrivées aux hôpitaux par transport privé après avoir traversé le lieu de l’accident sur l’US Highway 40, selon le communiqué du coroner.

L’accident, impliquant un camion-citerne et un semi-remorque, a été signalé vendredi vers 20h40 près de Teutopolis, ont indiqué la police d’État et un membre du National Transportation Safety Board.

Un camion-citerne en direction ouest transportant environ 7 500 gallons d’ammoniac anhydre s’est mis en portefeuille après qu’un véhicule l’ait dépassé ou tenté de le dépasser, a déclaré Tom Chapman, membre du NTSB, lors d’une conférence de presse dimanche.

Le camion-citerne s’est retrouvé hors de la route, s’est mis en portefeuille et est entré en collision avec une remorque utilitaire garée, a-t-il déclaré. L’attelage de la remorque a percé le conteneur du camion-citerne, permettant à environ la moitié du contenu de s’échapper, a déclaré Chapman.

Chapman a identifié le conducteur du camion-citerne comme étant Prairieland Transport Ltd., basé à environ 30 milles à l’ouest du lieu de l’accident, à Brownstown, dans l’Illinois. L’entreprise emploie 11 chauffeurs et a une cote de sécurité « satisfaisant » du Département des transports des États-Unis depuis 2011, selon les dossiers du département.

L’entreprise a annoncé dimanche qu’elle publierait un communiqué dans les prochains jours.

Des questions sur le rôle des victimes – qu’elles soient dans d’autres véhicules, qu’elles marchent ou travaillent à proximité de l’autoroute –, le rôle du semi-remorque et le statut des conducteurs des deux conducteurs demeurent.

« Il s’agit d’une séquence rapide d’événements », a déclaré Chapman.

L’autoroute a été fermée et le lieu de l’accident grouillait d’environ 100 enquêteurs jusque tard dans la soirée de samedi, alors qu’ils tentaient de déterminer la cause de l’accident, a déclaré Rhodes.

Teutopolis a été évacuée et les véhicules ont été abandonnés le long de l’autoroute, a-t-elle déclaré dimanche dans son communiqué.

« Les tests ont indiqué que le danger posé par l’ammoniac anhydre s’est dissipé », a déclaré le chef adjoint des pompiers de Teutopolis, Joe Holomy, dans un communiqué publié dans la nuit. « Nous avons informé les résidents qu’ils pouvaient rentrer chez eux ».

Chapman a déclaré que le NTSB, qui a envoyé une équipe d’enquêteurs de 15 membres sur le site samedi soir, se concentrerait sur la sécurité et le « routage des matières dangereuses » – la raison pour laquelle le camion-citerne transportait autant de matières dangereuses.

Souvent, dit-il, l’ammoniac anhydre est transporté en petites quantités par des « réservoirs infirmiers ».

Les autopsies des cinq personnes décédées étaient prévues lundi au centre d’autopsie régional du comté de Champaign à Urbana, dans l’Illinois, a indiqué Rhodes.