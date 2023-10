Cinq personnes inculpées dans une affaire de drogue à Jamestown | Actualités, Sports, Emplois

Cinq résidents de Jamestown font face à des accusations après l’exécution d’un mandat de perquisition à Spring Street mercredi matin.

Mercredi à 6 h 10, des membres du groupe de travail sur les drogues du métro de Jamestown et des enquêteurs du bureau du shérif du comté de Chautauqua ont exécuté un mandat de perquisition au 628 Spring St., appartement inférieur, à Jamestown. L’entrée dans la résidence a été obtenue par l’équipe SWAT du service de police de Jamestown.

Il y avait six adultes à l’intérieur de la maison. Une perquisition a révélé une quantité de fentanyl, de crack, de méthamphétamine, d’Alprazolam, des balances, des matériaux d’emballage et une petite quantité d’argent liquide. Wilfredo Castrillo, Cesar Soto, Jennifer Aldrich, Kayla Lutgen et Alanah Howard ont tous été accusés de possession criminelle au troisième degré d’une substance contrôlée, de possession criminelle au septième degré d’une substance contrôlée et d’usage criminel d’accessoires liés à la drogue.

Ils ont tous été emmenés à la prison de la ville de Jamestown, incarcérés et détenus en vue de leur comparution devant le tribunal municipal de Jamestown.

Le groupe de travail antidrogue du métro de Jamestown était assisté par l’équipe SWAT de la police de Jamestown, la division de patrouille de la police de Jamestown, la police de Jamestown K-9, le département du shérif du comté de Chautauquau. K-9, le service de police de Dunkerque, le service d’incendie de Jamestown et les services d’urgence du comté de Chautauqua.

Toute personne ayant des informations sur la drogue ou sur des activités criminelles est priée d’appeler la ligne de dénonciation du service de police de Jamestown au 716-483-TIPS (8477). Pour la ligne de conseil du bureau du shérif du comté de Chautauqua, appelez le 800-344-8702 ou le 716-664-2420.



