Cinq personnes de Floride arrêtées et inculpées lors de l’attaque du 6 janvier contre Capitol

Cinq de Floride accusés d’actes de violence lors des émeutes du 6 janvier au Capitole des États-Unis.

Tous les prévenus sauf un ont été arrêtés.

Selon des responsables du ministère de la Justice, les membres du groupe portaient des cravates, ont frappé et frappé des agents avec des mâts.

WASHINGTON – Cinq personnes originaires de Floride ont été accusées d’avoir attaqué des policiers et d’autres infractions lors de l’émeute du 6 janvier au Capitole, selon des documents publiés jeudi par le ministère américain de la Justice.

Olivia Pollock, 30 ans ; Joshua Doolin, 22 ans, et Joseph Hutchinson III, 25 ans, tous de Lakeland, en Floride, ont été arrêtés le 30 juin avec Michael Perkins, 37 ans, de Plant City, ont annoncé des responsables. Le frère de Pollock, Jonathan Pollock, 21 ans, est toujours en fuite.

Les charges combinées contre les accusés totalisaient 19 chefs d’accusation, dont des voies de fait contre les forces de l’ordre, le vol de biens du gouvernement, l’entrée avec violence et la conduite désordonnée. Perkins, Doolin et Pollock ont ​​comparu pour la première fois devant le tribunal du Middle District de Floride le jour de leur arrestation. Hutchinson a fait sa première apparition le même jour dans le Middle District de Géorgie.

Le ministère de la Justice a descellé les documents deux jours après le sixième anniversaire de l’attaque du Capitole, lorsque les partisans de l’ancien président Donald Trump ont tenté d’empêcher une session conjointe spéciale du Congrès de certifier le président Joe Biden vainqueur des élections générales de 2020.

Cinq personnes sont mortes pendant ou peu après l’émeute. Mardi, au moins 535 personnes ont été arrêtées et 165 ont été accusées d’avoir agressé la police, d’avoir résisté ou d’entraver les efforts des forces de l’ordre pour réprimer la foule violente.

Doolin, Perkins, Hutchinson et Pollock ont ​​été accusés d’agression, de résistance ou d’entrave à des agents, entre autres chefs d’accusation. Selon un communiqué publié par le ministère de la Justice, Jonathan Pollock aurait agressé trois policiers tandis que Perkins en agressait un autre avec un mât de drapeau. Olivia Pollock a donné un coup de poing à un officier et a tenté de prendre un bâton. Doolin, armé de menottes à fermeture éclair et d’une cartouche chimique anti-émeute, est le seul accusé non accusé d’avoir agressé des officiers, selon le rapport.

Doolin et Pollock ont ​​été libérés la semaine dernière contre signature, selon The Ledger, un journal de Lakeland. Toutes les affaires fédérales ont été attribuées au juge du tribunal de district américain Carl J. Nichols à Washington.

Les quatre accusés ont plaidé non coupables jeudi devant un tribunal fédéral de DC, selon des informations.