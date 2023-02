Cinq personnes arrêtées pour une attaque «raciste» vicieuse contre des filles de 15 ans, à l’extérieur des portes de l’école sont interdites dans le comté

CINQ suspects arrêtés dans le cadre d’une attaque vicieuse à motivation raciale contre une jeune fille de 15 ans ont été bannis de Surrey.

L’adolescente a reçu des coups de poing, des coups de pied et traînée par les cheveux devant le Thomas Knyvett College à Ashford, dans le Surrey, lundi après-midi.

Des images choquantes ont montré l’attaque “raciste” Crédit : Twitter

Des parents se sont rassemblés pour protester après une attaque raciste présumée dans une école de Surrey le 6 janvier 1 crédit

Les manifestations étaient menées par des militants du groupe antiraciste Forever Family 1 crédit

Des images choquantes montrent une foule agressant brutalement leur victime au milieu de la route tout en étant encouragée par des spectateurs criant “attrapez-la” et “avalez-la”.

La jeune fille aurait eu neuf tresses arrachées de sa tête alors qu’elle était transportée sur le tarmac.

Elle et une autre victime, également âgée de 15 ans, ont reçu des soins médicaux à l’hôpital.

Cinq personnes ont été arrêtées, dont deux filles de 11 ans, une fille de 16 ans, une femme de 39 ans et un homme de 43 ans.

Tous sont désormais interdits de Surrey dans le cadre de leurs conditions de mise en liberté sous caution, a confirmé la police aujourd’hui.

Un sixième suspect, une adolescente de 15 ans, est sommé de se rendre.

Un proche de l’une des victimes affirme que les enseignants n’ont pas fait grand-chose pour arrêter l’embuscade, qui s’est produite vers 14h30 le 6 février.

Elle appelle les membres du personnel qui étaient présents à l’époque, y compris le directeur, à perdre leur emploi.

La femme a déclaré au Mirror lors d’une manifestation devant les portes de l’école : “Je veux qu’ils se débarrassent de ces enseignants [in the video] et je veux qu’ils nous présentent leur politique antiraciste.

“C’est le problème, ce n’est pas un problème sérieux dans ce quartier. Il n’y a pas assez de Noirs.

“J’ai demandé au directeur, ‘savez-vous ce qui m’a le plus blessé dans cette vidéo?’ Je demandais qui allait l’arrêter.

“Finalement, je lui ai dit, ‘quand tu es entré dans le coup, tu es entré et tu as même permis un coup de poing de plus’.”

Le membre de la famille a déclaré que la victime, qui aurait aidé son amie à l’époque, se sent “très perdue et très triste”.

“Elle a dit:” Personne ne m’a aidé et l’un des professeurs s’est moqué de moi avec mes nattes par terre “”, ont-ils ajouté.

Ses demandes ont été reprises par le rappeur Dave, qui a déclaré: “Nous attendrons à l’extérieur de votre université jusqu’à ce que chaque membre du personnel de la vidéo soit limogé.

“Fais ce qu’il faut avant qu’on te force à le faire.

“Nous avons besoin que le principal quitte ce travail dès que possible.”

Le directeur Richard Beeson a insisté sur le fait que la sécurité des élèves était une priorité absolue.

Il a déclaré: “Nous pouvons vous assurer que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour nous assurer que cet incident isolé est traité et que la sécurité des étudiants est notre principale préoccupation.”

La police a décrit l’incident “affligeant” comme une “agression grave aggravée par la race”.

‘INQUIÉTANT’

L’inspecteur en chef Dallas McDermott a déclaré aujourd’hui que c’était “dérangeant” et qu’il était “déçu” de la réaction du public dans la vidéo.

“Dès que je l’ai regardé, j’ai été extrêmement choqué de voir le niveau de violence qui a été utilisé et le nombre de délinquants qui ont également ciblé cette fille – vraiment choquant à voir”, a-t-il déclaré.

“J’ai passé 23 ans dans la police, et en tant que policier, c’est dérangeant, pas seulement en tant que père.

“Je peux donc comprendre à quel point la communauté locale est choquée, en colère, mais aussi la communauté au sens large, de voir une attaque aussi vicieuse.”

Il a ajouté: “Ce que je peux dire en regardant la vidéo, je pense qu’il est juste de dire que j’ai été déçu de la réaction d’une partie du public dans les environs immédiats.

“Ce que je dis, d’après ce que j’ai vu sur la vidéo, je pense juste qu’il y a un certain nombre de personnes dans la région et c’était juste décevant de voir la réaction des gens qui regardent cette vidéo.

“Les gens se tenaient autour du tournage, par exemple. C’est juste décevant.”

M. McDermott a déclaré que bien qu’il reste encore des éléments de preuve à rassembler, ce qui signifie que les suspects ont été libérés sous caution, ils sont soumis à des “conditions strictes de mise en liberté sous caution”.

Depuis, des manifestations ont éclaté à l’école, principalement dirigées par le groupe antiraciste Forever Family.

Les députés ont exigé une enquête au milieu d’une réaction en ligne sur la réponse du personnel lors de l’incident.

Parmi les arrestations, quatre ont été effectuées sur des soupçons de tentative de lésions corporelles graves aggravées par la race, tandis que deux étaient pour négligence à l’égard d’un enfant et intentionnellement encourageant et aidant à la perpétration d’un acte criminel uniquement.

Un autre était soupçonné de communications malveillantes.