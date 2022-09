Cinq personnalités principales après votre retraite ont été révélées – êtes-vous un « Steve de courte durée » ou « Care-a-lot Carol »

RESEARCH a révélé que les retraités appartiennent à l’une des cinq catégories de personnalité qui incluent “care-a-lot-Carol” et “foodie Frankie”.

1 000 adultes qui ont pris leur retraite au cours des 10 dernières années ont participé à la recherche.

17 % des retraités qui ont participé à l’étude pensaient appartenir à la catégorie de personnalité « Annie active » Crédit : Getty

30 % étaient plus susceptibles d’être un « Steve de courte durée », car ils préféreraient passer leur temps libre à explorer d’autres villes et pays.

Le deuxième groupe de personnalités le plus courant est celui de “carol qui tient beaucoup à cœur”, avec 28 % d’entre eux admettant qu’ils sont plus heureux de s’occuper de leurs petits-enfants, de leurs animaux de compagnie ou des plantes de leurs voisins.

La société Parsley Box, basée à Édimbourg, a mené la recherche dans le cadre de sa campagne “vous donner plus de temps pour les choses que vous aimez”.

Un porte-parole de la marque de livraison de nourriture a déclaré: «Nous sommes tous différents et c’est ce qui rend la vie et la retraite amusantes.

“La recherche à nos yeux met hors de doute la conversation sur le fait que les années qui suivent la décision de prendre sa retraite peuvent être parmi les plus intéressantes et les plus épanouissantes de votre vie.

“Et avec autant de plans en place, il peut souvent être difficile de tout intégrer, la recherche mettant en évidence combien de personnes choisissent de ne pas cuisiner à partir de zéro pour leur style de vie occupé.”

Les résultats ont révélé que 25 % se considéraient comme un « Gary aux doigts verts » en raison de leur enthousiasme pour le jardinage et 23 % s’identifiaient comme un « Frankie gourmand ».

La catégorie de personnalité la moins courante était « Annie active », avec seulement 17 % d’entre elles s’identifiant comme une fanatique de fitness.

Un retraité qui tomberait dans la catégorie “Annie active” est Rajinder Singh, 74 ans.

M. Singh a reçu un MBE pour avoir collecté 15 000 £ pour le NHS lors du premier verrouillage de Covid et est maintenant mieux connu sous le nom de “Skipping Singh” car il enseigne le saut à la corde et le hula hoop aux écoliers.

Il a ajouté : « J’adore faire du vélo, courir, marcher, rencontrer des gens – c’est mon passe-temps.

«Je cours en octobre pour la charité, et je le fais parce que ça me rend heureux; si tu es en forme, tu peux aller aider les autres.