Cinq pays vaccinés avec des taux élevés de Covid dépendent des vaccins chinois

Parmi les pays ayant à la fois des taux de vaccination élevés et des taux élevés d’infection à Covid-19, la plupart dépendent de vaccins fabriqués en Chine, selon une analyse de CNBC.

Les résultats surviennent alors que l’efficacité des vaccins chinois fait l’objet d’un examen minutieux, aggravée par un manque de données sur leur protection contre la variante delta plus transmissible. CNBC a constaté que les cas hebdomadaires de Covid, ajustés en fonction de la population, sont restés élevés dans au moins six des pays les plus vaccinés au monde – et cinq d’entre eux dépendent de vaccins en provenance de Chine.

CNBC a identifié 36 pays avec plus de 1 000 nouveaux cas confirmés hebdomadaires par million de personnes au 6 juillet, en utilisant les chiffres de Notre monde en données, qui compile des informations provenant de sources telles que l’Organisation mondiale de la santé, les gouvernements et les chercheurs de l’Université d’Oxford. CNBC a ensuite identifié des pays parmi ces 36 où plus de 60% de la population a reçu au moins une dose de vaccin Covid.

Ces pays étaient au nombre de six, et cinq d’entre eux utilisent des vaccins chinois dans le cadre de leurs programmes nationaux de vaccination : les Émirats arabes unis, les Seychelles, la Mongolie, l’Uruguay et le Chili. Le seul pays parmi eux qui ne dépend pas des vaccins chinois est le Royaume-Uni.