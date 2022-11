Cinq pays, autres que la Chine, les plus dépendants de la mer de Chine méridionale

La photo a été prise de la fenêtre gauche d’un avion commercial, de l’aéroport international de Hong Kong (aéroport international de Chek Lap Kok, HKG) à l’aéroport international de Singapour Changi (SIN) dans la journée. Taro Hama @ E-kamakura | moment | Getty Images

La mer de Chine méridionale est une route commerciale vitale reliant les principales artères commerciales d’Asie du Sud-Est, reliant les voies navigables de Singapour et de la Malaisie à l’Indonésie, aux Philippines et à Taïwan. Combiné avec une abondance de réserves d’hydrocarbures et de vie marine – la principale source de protéines animales pour la population dense de la région – ce plan d’eau est essentiel au-delà de ses frontières. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développementune valeur estimée à 3,37 billions de dollars, soit 21 % de tout le commerce mondial, a transité par la mer de Chine méridionale en 2016. Territorialement, il y a sept prétendants à la mer de Chine méridionale : la Chine, Brunei, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Taïwan et le Vietnam. Mais pour qui la mer de Chine méridionale compte-t-elle le plus ? Les analystes nomment les cinq principaux pays, autres que la Chine, qui dépendent le plus de la mer de Chine méridionale.

Viêt Nam

Le Vietnam, qui abrite 95,5 millions d’habitants, a vu son économie atteindre 362,64 milliards de dollars en 2021, Données de la Banque mondiale montré. “Le Vietnam occupe plus de trois mille kilomètres de côtes sur la mer de Chine méridionale et occupe le plus grand nombre d’éléments dans les îles Spratly”, selon Euan Graham, chercheur principal du Shangri-La Dialogue pour la sécurité en Asie-Pacifique à l’Institut international de recherche stratégique. Études.

Cette photo prise le 19 août 2022 montre des pêcheurs triant une prise de poisson frais sur l’île de Ly Son au large du Vietnam. Nhac Nguyen | AFP | Getty Images

“Ce qui le rend intéressant, c’est sa géographie en Asie du Sud-Est, qui permet une orientation continentale ou maritime et crée une pression dans les deux sens”, a déclaré l’expert militaire et géopolitique. “Au grand niveau stratégique, le Vietnam redouble d’efforts sur sa stratégie maritime pour devenir une économie dépendante des exportations et dépendante de la liberté de navigation pour la prospérité.” Graham a déclaré qu’il s’agissait d’un renversement de l’histoire du Vietnam au siècle dernier, alors qu’il était centré sur la terre et dépendant d’alliés continentaux, principalement l’Union soviétique et la Chine. Le Vietnam était également embourbé par des conflits fonciers avec la Chine et le Cambodge à cette époque. Le Vietnam, qui partage une frontière avec la Chine, a profité des problèmes de chaîne d’approvisionnement en Chine exacerbés par la politique stricte Covid-zéro de Pékin et les perturbations de l’approvisionnement. “L’opportunité réside dans la prospérité que les exportations et les investissements étrangers ont apportée”, a déclaré Graham. “Les organisations réorientent les chaînes d’approvisionnement hors de Chine, et la Corée du Sud investit désormais massivement dans la production de micropuces au Vietnam. Cela profite davantage au Vietnam en donnant à d’autres pays un intérêt dans sa survie.”

Singapour

En tant que principal lien maritime pour les marchés d’Europe, d’Asie et des Amériques, le long de 105 kilomètres Le détroit de Singapour voit passer environ 1 000 navires quotidiennement. La plupart des conversations mettent l’accent sur des ressources telles que le pétrole, le gaz et la pêche pour lesquelles tout le monde est en concurrence, mais “la liberté de la mer est ce qui maintient Singapour en vie”, a déclaré Blake Herzinger, un expert en politique de défense civile de l’Indo-Pacifique. “Sans la mer de Chine méridionale libre de l’autre côté de Singapour, cela devient une proposition différente pour leur valeur et leur survie nationale”, a déclaré le co-auteur de “Carrier Killer, China’s Anti-ship Ballistic Missiles and Theatre of Operations in the early 21e siècle.”

La liberté de la mer est ce qui maintient Singapour en vie. Blake Herzinger expert en politique de défense civile Indo-Pacifique

Avec une population de 5,64 millions d’habitants, le PIB de Singapour est estimé à 337,5 milliards de dollars en 2020, ce qui en fait le 17e partenaire commercial de biens avec les États-Unisselon le bureau de représentation commerciale des États-Unis. “Bien que Singapour ne revendique aucune caractéristique maritime de la mer de Chine méridionale, elle se trouve sur les voies de communication maritimes les plus critiques (SLOC) – le détroit de Singapour et le début du détroit de Malacca”, a déclaré Charlie A. Brown, un régional expert et consultant en sensibilisation au domaine maritime.

Vue aérienne de bateaux de pêche mettant le cap sur la mer de Chine méridionale pour pêcher le 16 août 2022 à Yangjiang, dans la province chinoise du Guangdong. Liu Xiaoming | Groupe Visuel Chine | Getty Images

La petite nation d’Asie du Sud-Est dépend fortement du libre-échange qui traverse en toute sécurité son pays et les eaux adjacentes. “Les dirigeants singapouriens sont clairs sur le fait qu’ils sont un État qui dépend existentiellement de la liberté des mers et d’un ordre fondé sur des règles. En l’absence de cela, des endroits comme Singapour sont en grande difficulté.”

Indonésie

Les détroits de Sunda et de Lombok en Indonésie, ainsi que les détroits de Malacca et de Singapour, sont des portes d’entrée majeures vers la mer de Chine méridionale. Les îles Natuna de l’archipel indonésien chevauchent la ligne à neuf tirets de la Chine – un ensemble de segments de ligne sur des cartes qui accompagnent les revendications territoriales chinoises. “L’Indonésie dépend fortement des ressources de la mer du nord de Natuna [within the South China Sea]”, a déclaré Brown ajoutant qu’un trafic commercial important transite par ses eaux. “Bien que l’Indonésie déclare qu’il n’y a pas de différends territoriaux avec la Chine, c’est une affirmation rhétorique contraire à la réalité”, a-t-il ajouté.

La Chine a poussé les États demandeurs tels que le Vietnam hors des eaux de pêche traditionnelles et davantage dans la mer de Chine méridionale, provoquant une surpêche excessive. Blake Herzinger expert en politique de défense civile Indo-Pacifique

Herzinger a souligné que, comme les autres États demandeurs, la population indonésienne de 280 millions d’habitants dépend fortement de la sécurité alimentaire du poisson. L’insécurité alimentaire en mer de Chine méridionale peut rapidement devenir une instabilité nationale en Asie du Sud-Est, a déclaré Herzinger. “Un aspect sous-estimé concerne toutes les interdictions de pêche saisonnières que la Chine patrouille et a en mer de Chine orientale”, a-t-il déclaré. “Bien qu’ils revendiquent plus de la moitié de la mer de Chine méridionale, la Chine a poussé des États demandeurs tels que le Vietnam hors des eaux de pêche traditionnelles et davantage dans la mer de Chine méridionale, provoquant une surpêche excessive.” Brown a ajouté que c’était particulièrement vrai pour les pêcheurs vietnamiens “qui vont dans les eaux malaisiennes et indonésiennes, en partie parce que la Chine les pousse hors de leurs propres eaux”. Que se passe-t-il lorsque les stocks de poissons sont épuisés ? “Si cela se produit, les pays seront immédiatement plongés dans l’insécurité alimentaire”, a averti l’expert en politique de défense. “Et lorsque cela se produit, vous obtenez une insécurité gouvernementale, où les personnes affamées ne s’en prendront pas à la Chine mais plutôt au gouvernement central.” La plus grande économie d’Asie du Sud-Est avait un PIB estimé à près de 1,2 billion de dollars en 2021, selon les données de la Banque mondiale.

Japon

Quelque 42 % du commerce maritime japonais transite chaque année par la mer de Chine méridionale, selon le Association des défenseurs accrédités des politiques publiques auprès de l’Union européenne. D’ici 2020, Le Japon était le plus grand acheteur de gaz naturel liquéfié au mondeimportant près de 74,5 millions de tonnes. Brown a fait valoir qu’en raison des importations de pétrole du Japon en provenance de la région du golfe Persique, “ils s’intéressent depuis longtemps à la vulnérabilité des voies maritimes qui remonte bien avant la Seconde Guerre mondiale”. “A l’époque moderne, leurs activités régionales soutiennent le renforcement des capacités sur des questions telles que la sûreté et la sécurité maritimes, la protection des ressources et des infrastructures, et la liberté de navigation avec les pays qui bordent la mer de Chine méridionale”, a ajouté Brown.

Un véhicule amphibie d’assaut américain (AAV) manœuvre devant la frégate de la marine philippine Ramon Alcaraz lors du débarquement amphibie dans le cadre de l’exercice militaire conjoint annuel des Philippines et des États-Unis sur la plage du camp d’entraînement de la marine philippine à San Antonio, province de Zambales au nord-ouest de Manille le 9 mai , 2018. Ted Aljibe | AFP | Getty Images

Le Japon a également envoyé des signaux forts à la Chine. Le plus grand journal du Japon, le Yomiuri Shimbun ont rapporté que les destroyers de la marine japonaise ont navigué à plusieurs reprises au-delà de la voie navigable de la mer de Chine méridionale, près d’îles artificielles et de récifs revendiqués par Pékin. Un haut responsable du ministère de la Défense anonyme a été cité par le journal comme ayant déclaré que les patrouilles maritimes étaient « destinées à avertir la Chine, qui déforme le droit international, de protéger la liberté de navigation et la loi et l’ordre de la mer ». Ces opérations dans le cadre de la Force d’autodéfense maritime ont commencé en mars de l’année dernière, a déclaré le Yomiuri Shimbun. Le 22 juillet, le Le gouvernement japonais a publié la Défense du Japon 2022 livre blanc accusant la Chine de tenter de modifier unilatéralement le statu quo dans les mers de Chine orientale et méridionale. Le ministère chinois de la Défense nationale a répondu avec une forte réprimande, accusant le document de “remarques irresponsables”.

Corée du Sud

La Corée du Sud est “intentionnellement silencieuse à propos de la mer de Chine méridionale” car elle veut “maintenir la faveur de la Chine”, a déclaré Graham, citant l’accent principal de Séoul sur la question nord-coréenne. “Géographiquement, par rapport au Japon, il est plus difficile de détourner les échanges”, a-t-il déclaré. «En reconnaissance en tant que nation commerçante et pour sécuriser les voies d’approvisionnement, y compris son investissement au Vietnam, la Corée du Sud dispose d’une marine océanique active.» Quatrième économie d’Asie – estimé à environ 1,8 billion de dollars en 2021 – est plus dépendant économiquement des importations d’énergie que le Japon, selon Graham. En tant que 8e consommateur mondial d’énergie, la Corée du Sud importe près de 92,8 % de sa consommation d’énergie et de ressources naturelles, les données du gouvernement ont montré. En 2021, la Corée du Sud a dépensé 137,2 milliards de dollars en importations d’énergie, soit l’équivalent de près de 22,3 % de ses importations totales. Selon chiffres de l’US Energy Information Administrationle Moyen-Orient représentait 69 % des importations de pétrole brut de la Corée du Sud en 2019, contre plus de 80 % avant 2018. Avec la majorité des importations de pétrole brut de la Corée du Sud transitant par la mer de Chine méridionale, son importance stratégique actuelle pour la sécurité nationale ne peut être sous-estimée. “Avec le lancement en juin 2022 du porte-avions conçu et construit par la Chine, le Fujian – du nom de la province la plus proche de Taïwan – la domination et la suprématie navale dans le Pacifique n’ont pas été remises en question de la sorte depuis la Seconde Guerre mondiale”, a déclaré Brown. “Le conflit européen a suscité des inquiétudes concernant le système commercial mondial”, a-t-il déclaré. “Les avertissements concernant les effets d’un conflit sur la mer de Chine méridionale doivent être pris au sérieux. Nous devons tous écouter les appels de pays comme Singapour et la Corée du Sud pour l’éviter et réduire les tensions.”

Importance croissante de la mer de Chine méridionale