Cinq opérateurs qui ont vendu des flux illégaux de Premier League emprisonnés pour un total de plus de 30 ans

La Premier League a révélé que cinq opérateurs de réseaux de streaming illégaux ont été emprisonnés.

Trois organisations de streaming pirates auraient illégalement offert l’accès à des jeux vidéo dans l’élite anglaise.

1 Cinq personnes ont été arrêtées après avoir vendu des flux illégaux de matches de Premier League Crédit : AFP

Les opérations frauduleuses connues sous le nom de Flawless, Shared VPS et Optimal (également connu sous le nom de Cosmic), ont rapporté plus de 7 millions de livres sterling en cinq ans.

Les cinq personnes impliquées ont été emprisonnées pour un total de 30 ans et sept mois au Chesterfield Justice Centre.

Dans un communiqué de presse, la Premier League a déclaré: « Les entreprises de streaming illégales impliquaient plus de 50 000 clients et revendeurs et 30 employés, dont l’un était en poste sous couverture dans une société spécialisée dans la lutte contre le piratage.

« Les organisations ont offert un accès illégal pour regarder des matchs de Premier League, des centaines de chaînes du monde entier et des dizaines de milliers de films et d’émissions de télévision à la demande.

« Tous les accusés sauf un, y compris Mark Gould [age 36 from London] qui a orchestré l’opération et était l’un des co-fondateurs d’origine, a finalement plaidé coupable à toutes les accusations portées contre eux. Gould, qui a été décrit par le juge comme le moteur du complot, a été condamné à 11 ans de prison.

« William Brown [age 33 from Stoke-on-Trent]qui a plaidé non coupable, a prétendu à tort avoir été un informateur infiltré agissant dans l’intérêt des forces de l’ordre et des diffuseurs.

« Cependant, il utilisait plutôt ses compétences techniques expertes pour pirater les comptes de clients légitimes afin d’accéder et de copier des flux et destiné à ce qu’ils prennent le blâme s’ils étaient identifiés par les autorités. En février de cette année, après un procès de sept semaines, Brown a été reconnu coupable à l’unanimité par le jury.

« L’enquête et les poursuites de la Premier League ont également trouvé des preuves significatives d’autres crimes graves. Christopher Felvus [age 36 from Pontypool] a par la suite été reconnu coupable de plusieurs infractions sans rapport, notamment d’être en possession d’images d’enfants indécentes.

« En outre, les documents saisis à Gould ont entraîné sa nouvelle arrestation par la police métropolitaine alors qu’il tentait de quitter le pays. Il fait maintenant l’objet d’une autre enquête criminelle distincte en cours, à laquelle la Premier League assiste.

« En prononçant les peines, le juge a décrit une infraction sophistiquée impliquant une planification et une expertise importantes, qui impliquait le piratage de clients légitimes au Royaume-Uni et à l’étranger. »