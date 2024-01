Cinq observations de la victoire chaotique 3-2 du Bayern Munich contre le FC Augsburg

Le Bayern Munich méritait-il de gagner ? Est-ce que ça importe?

Oubliez xG un instant. Oubliez les clichés. Oubliez la possession. Bon sang, oubliez le score. Si vous deviez regarder le FC Augsbourg contre le Bayern Munich de la première à la quatre-vingt-dixième minute (et plus encore, le temps additionnel s’est déchaîné cette semaine), penseriez-vous que le Bayern Munich était la meilleure équipe et a démontré cette qualité sur le terrain ?

Difficile à dire, vraiment. Cela seul devrait être accablant.

Le Bayern Munich ne s’est pas créé beaucoup d’occasions. Le tableau d’affichage peut indiquer que l’équipe a marqué trois buts, mais l’un est venu d’un corner, un autre était une frappe merveilleuse d’Alphonso Davies, et le but de Harry Kane était dû au défenseur qui lui avait littéralement passé le ballon. Pendant ce temps, Augsbourg a eu suffisamment d’occasions d’égaliser et a fait intervenir le VAR contre lui à plusieurs reprises.

Ce n’est pas pour faire l’éloge d’Augsbourg, ils n’étaient pas particulièrement géniaux non plus. Ils ont créé très peu de choses en attaque et la majorité de leurs occasions sont survenues en fin de seconde période, y compris les deux penaltys qui étaient des erreurs de joueurs du Bayern qui auraient dû s’en douter (Manuel Neuer et Thomas Müller). Ce n’est pas un hasard si leur résurgence s’est produite tardivement face à une équipe du Bayern sous le choc des blessures et qui a dû jouer 90 minutes intenses contre l’Union Berlin mercredi.

Le problème est que toutes les équipes ne seront pas Augsbourg. En fait, dans seulement deux semaines, le Bayern Munich affrontera le leader du championnat, le Bayer Leverkusen, dans un match qui pourrait déterminer l’issue de la course au titre.

Alors, est-il important que le Bayern n’ait pas bien joué contre Augsbourg ? Un argument dit non, trois points suffisent. Mais l’autre argument dit que ces performances ne sont tout simplement pas assez bonnes et qu’elles rattraperont l’équipe tôt ou tard.

Est-ce que c’est ça?

Quatre matchs en 2024 et on a l’impression que Thomas Tuchel nous a déjà montré les limites de son football. Quelle que soit la combinaison de joueurs qu’il choisit, quel que soit l’adversaire, l’équipe joue toujours de la même manière. C’est un style de jeu sûr et ennuyeux qui domine la possession mais crée très peu d’occasions.

La majeure partie de la « créativité » (si vous pouvez l’appeler ainsi) vient des ailes, avec Leroy Sané et Kingsley Coman tentant de dribbler deux ou trois défenseurs. Jamal Musiala, lorsqu’il récupère le ballon, peut généralement battre son homme – mais il ne peut pas battre les trois autres défenseurs qui suivent. Harry Kane ne récupère jamais le ballon pour commencer. Le fait qu’il marque si souvent est un petit miracle.

Les milieux de terrain n’ont aucune présence offensive. Tout leur rôle est simplement de récupérer le ballon des défenseurs et de le passer latéralement – ​​soit à un arrière/ailier en cours d’exécution, soit à travers le terrain, créant ainsi la forme en U avec laquelle nous sommes si familiers. Leon Goretzka, un homme spécialisé dans les entrées tardives dans la surface sous Hansi Flick et Julian Nagelsmann, n’a jamais la chance de le faire dans le système actuel.

Défensivement, il n’y a pas de structure. Le pressing est quasiment inexistant. Les contre-attaques sont rares et souvent infructueuses. Les buts sont arrêtés parce qu’un défenseur intervient au bon moment ou que Manuel Neuer réalise un arrêt crucial.

Le système dans son ensemble s’appuie sur les talents individuels plutôt que de les soutenir. Des joueurs comme Musiala et Goretzka laissent de côté des compétences cruciales pour jouer comme l’entraîneur le souhaite. Thomas Tuchel n’a certainement pas une équipe parfaite, mais cela ne veut pas dire qu’il fait de son mieux. Loin de là, son refus obstiné de changer a vu le Bayern jouer un football vraiment déprimant au cours des 360 dernières minutes.

Le VAR en Bundesliga fonctionne plus ou moins

S’il y avait une star dans cette émission, c’était bien VAR.

L’assistance vidéo dans le football reste controversée, notamment en Premier League (où la mise en œuvre ne pourrait pas être pire). Dans ce match, l’arbitre Christian Dingert a dû consulter le VAR environ une demi-douzaine de fois, et chacune d’entre elles était une décision clé qui aurait pu modifier le cours du match.

Pourtant, les bonnes décisions ont finalement été prises, et l’arbitre lui-même a utilisé le moniteur lorsqu’il y était invité, ce que ses homologues anglais répugnent à faire.

Les fans d’Augsbourg ne seront probablement pas contents, car ils ont subi le poids des critiques du VAR cette semaine, mais il y a très peu de choses dont vous pouvez vous plaindre en ce qui concerne l’arbitrage. La seule chose à reprocher est le temps nécessaire aux révisions – se terminant par plus de cinq minutes de temps additionnel en première mi-temps et près de huit minutes en seconde.

Le VAR fonctionne en Bundesliga, il a juste besoin d’un peu de rationalisation. Les hors-jeu semi-automatisés utilisés à l’UEFA Ligue des champions serait un ajout bienvenu.

Les blessures sont graves, mais la discipline est pire

Avec Kingsley Coman blessé et Aleksandar Pavlović souffrant également d’une crampe intempestive, on a l’impression que le Bayern Munich est devenu un paratonnerre de blessures depuis la nouvelle année. C’est certainement un énorme problème, mais c’est quelque chose qui échappe au contrôle de l’entraîneur. Ce qui ne l’est pas, bien sûr, c’est la discipline.

Le Bayern Munich a terminé le match avec SIX cartons jaunes sur l’ensemble du match, avec deux penaltys encaissés. La réalité est encore pire que les statistiques, car Matthijs de Ligt a manipulé le ballon juste à l’extérieur de sa surface – une action qui aurait pu entraîner un énième penalty si le VAR n’était pas intervenu. Leroy Sané a perdu son sang-froid et a reçu un jaune pour un défi idiot à la 80e minute, alors que le Bayern Munich naviguait encore avec deux buts d’avance. C’était le deuxième jaune de Sané en autant de matchs.

En conséquence, De Ligt et Sané portent tous deux quatre jaunes cette saison et risquent d’être suspendus pour le match de Leverkusen s’ils écopent d’un autre jaune la semaine prochaine contre Gladbach. Cela met une pression inutile sur l’équipe à un moment où l’effectif est déjà réduit. Thomas Tuchel doit maîtriser la discipline de son joueur, sinon il pourrait même ne pas avoir de onze de départ dans une semaine.

Points positifs

Aleksandar Pavlović a réalisé un autre bon match, il pourrait être le DM que recherche le Bayern. Le Bayern Munich a également marqué sur corner, ce qui maintient son solide record sur coup de pied arrêté. Anthony Barry mérite le mérite pour cela.

Harry Kane n’a pas disputé un troisième match sans but, ce qui est un soulagement car trois matchs de suite auraient été une véritable disette. Manuel Neuer a sauvé un penalty ! L’homme reste encore impérieux.

Le Bayern Munich a remporté un match dans un stade extérieur difficile, dans des conditions (mauvais terrain, blessures, encombrement des matches) qui n’étaient pas idéales. Obtenir trois points est toujours précieux. Passons au suivant, alors.

