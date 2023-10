Si vous avez toujours voulu en voir plus Freddy Fazbear’s Pizzavotre heure est arrivée : Cinq nuits chez Freddy sera bientôt à la fois en salles et en streaming sur Peacock, offrant une extension divertissante quoique imparfaite du populaire Cinq nuits chez Freddy franchise de jeux vidéo.

Donner vie au Freddy Fazbear Pizza Band pendant cinq nuits chez Freddy’s

Le film suit Mike (Jeux de la faim ancien Josh Hutcherson), un agent de sécurité malchanceux aux prises avec un traumatisme passé et qui a besoin d’un emploi pour rester le tuteur principal de sa petite sœur, contre la volonté de sa tante douteuse. Il devient veilleur de nuit dans un centre de divertissement pour enfants délabré – un certain Freddy Fazbear’s Pizza – malgré son historique de disparitions d’enfants lorsqu’il était en activité.

La réalisatrice Emma Tammi élargit le FNAF monde avec une histoire qui apporte des éléments du jeu que les fans connaissent bien. Il y a la lenteur des caméras de sécurité et le « est-ce qu’ils viennent de bouger ? suspense lorsque les animatroniques emblématiques sont introduites. Données vie par l’équipe talentueuse de la boutique de créatures Jim Henson, les marionnettes de Freddy, Chica, Bonnie, Carl the Cupcake et Foxy font le film. À un moment donné, ils sont accueillants et vous avez envie de les serrer dans vos bras, mais l’instant d’après, ils sont incroyablement effrayants. Chaque fois qu’ils apparaissent à l’écran, c’est une merveille et un triomphe en termes d’effets pratiques, et ils font vraiment ressortir le meilleur des raisons pour lesquelles les terreurs de FNAF fonctionne si bien. C’est juste dommage qu’il se perde dans l’intrigue secondaire confuse impliquant le passé de Mike, qui implique de nombreux flashbacks loin de l’action à l’intérieur de Freddy.

Image : Images universelles

Alors que Mike se rend compte que quelque chose ne va pas avec les animatroniques, son travail est en jeu alors qu’il tente de sécuriser les lieux après un mystérieux accident. il doit également protéger sa sœur Abby (Piper Rubio) de sa tante, qui a des arrière-pensées. Avec l’aide de la flic locale Vanessa (Toi(Elizabeth Lail), il commence à voir comment Freddy et ses amis espèrent revivre leurs jours de gloire. Vous n’avez jamais vu le jeu prendre vie de cette façon : chaque séquence d’action avec les animatroniques est amusante et tordue, même si la classification PG-13 du film maintient la terreur sous contrôle. J’aurais aimé que ce soit juste un peu plus intense et que je fasse l’effort de montrer davantage les horreurs, même sans sang si besoin est.

Comme mentionné, une partie de la construction des jeux se perd à cause de l’intrigue secondaire de Mike – encore une fois : trop de flashbacks ! – sur laquelle on s’attarde trop. Hutcherson et Rubio se démarquent en tant que frères et sœurs confrontés aux horreurs du système, et leurs performances suffisent sans Cinq nuits chez Freddy en essayant maladroitement de relier davantage de fils d’intrigue inutiles. Le résultat est malheureusement beaucoup de temps passé ailleurs, plutôt que de se concentrer sur Freddy et les mystères pressants – comme pourquoi les animatroniques sont si actifs tout d’un coup ! Il y a de superbes scènes avec Chica (avec Carl le Cupcake, qui est tout) et Bonnie qui semblaient trop courtes car ils faisaient des choses effrayantes et coquines. Les moments où les animatroniques le maintenaient ont vraiment amplifié l’horreur ; c’est ce que les fans et le nouveau public veulent voir, et il n’y en avait pas assez. Nous n’en avons pas non plus assez de Matthew Lillard en tant que conseiller d’orientation de Mike, mais chaque fois qu’il est à l’écran, il donne une performance fantastique et saisissante.

Dans l’ensemble, le film avait besoin de davantage de tension pour laquelle la série de jeux vidéo est connue, sans parler de sa terreur amusante et arcade, mais il constitue toujours un solide film. Cinq nuits chez Freddy ouverture de la franchise pour mettre en place ces deux films supplémentaires que Blumhouse prévoit. Voyez-le pour le jeu Easter Eggs – et vraiment, les animatroniques sont rock sans avoir besoin de VFX fous. Il y a beaucoup de cœur dans le film et une fois le dernier acte lancé, les choses démarrent vraiment d’une manière qui nous a enthousiasmés pour le monde fou de FNAF pour continuer sur grand écran.

Cinq nuits chez Freddy ouvre le 27 octobre dans les salles et diffuse sur Peacock le même jour.

