Cinq nouveaux venus à surveiller en Ligue 1

Paris (AFP) – La saison 2022/23 de Ligue 1 débute ce week-end avec le Paris Saint-Germain parmi les favoris écrasants pour remporter ce qui serait un 11e titre français record après la décision de Kylian Mbappe de snober le Real Madrid et de rester avec le club qatari.

Pendant que Mbappe reste, AFP Sport se penche sur cinq nouveaux venus à surveiller dans la campagne à venir :

Hugo Ekitike

Le PSG a Mbappe, Neymar et Lionel Messi, mais ils tenaient également à saisir l’une des perspectives offensives les plus excitantes à émerger la saison dernière dans le football français. Ekitike, 20 ans, était la cible de Newcastle United, propriété saoudienne, avant que le PSG, soutenu par le Qatar, ne s’abatte. Ils ont signé l’attaquant de Reims dans le cadre d’un prêt à sourcils avec une option pour rendre le transfert permanent l’année prochaine pour un montant de 36 millions d’euros (36,5 millions de dollars). Selon des informations, cette option sera exercée tant que le PSG terminera dans le top deux de la Ligue 1. Ekitike, qui mesure 1,89 m, a impressionné avec 10 buts en championnat la saison dernière pour Reims après son retour d’un prêt au Danemark. L’international français des jeunes ne sera pas un partant régulier mais offrira certainement quelque chose de différent en cas de besoin.

Takumi Minamino

L’ailier international japonais de 27 ans a rejoint Monaco, renforçant leurs options offensives déjà formidables, après que le club de la principauté ait payé à Liverpool 15 millions d’euros pour ses services. L’ancien joueur de Cerezo Osaka a un point à prouver après avoir échoué à avoir un impact à Anfield à la suite d’un déménagement du Red Bull Salzburg en janvier 2020. Minamino n’a fait que 21 départs pour l’équipe de Jurgen Klopp et n’a commencé qu’un seul match de Premier League. la saison dernière. Il espère que le déménagement à Monaco l’aidera à relancer sa carrière avant d’aller en Coupe du monde avec le Samouraï Bleu.

Aaron Ramsey

Le milieu de terrain du Pays de Galles était un autre qui cherchait à lancer sa carrière avant la Coupe du monde. Ramsey a quitté la Juventus lorsque son contrat a été résilié fin juillet et est rapidement réapparu juste de l’autre côté de la frontière à Nice, le club appartenant au milliardaire britannique Jim Ratcliffe. Selon certaines informations, le joueur de 31 ans a signé un contrat d’une saison. Des blessures ont entravé son passage à la Juventus et il a passé la seconde moitié de la dernière campagne chez les Rangers, manquant un penalty lors de leur défaite en fusillade contre l’Eintracht Francfort en finale de la Ligue Europa.

Alexandre Lacazette

Lacazette a rejoint le vainqueur de la Coupe du monde Corentin Tolisso pour revenir dans le club d’enfance de Lyon, qui est impatient de rebondir après avoir terminé une huitième décevante la saison dernière. Alors que le milieu de terrain Tolisso a signé un contrat de cinq ans à l’expiration de son contrat au Bayern Munich, Lacazette a accepté un contrat de trois ans. Il revient à Lyon, cinq ans après avoir été vendu à Arsenal. Aujourd’hui âgé de 31 ans, Lacazette n’a jamais vraiment réalisé son potentiel à Londres et il n’a marqué que quatre buts en Premier League la saison dernière. Il est rapidement tombé en disgrâce auprès de l’entraîneur français Didier Deschamps après cette décision en 2017, mais lui et les supporters lyonnais espèrent qu’il pourra reprendre là où il s’était arrêté à l’OL, pour qui il a marqué 28 buts lors de sa dernière campagne de Ligue 1 en 2016/17. .

Toulouse

Alors que les noms historiques Saint-Etienne et Bordeaux ont été relégués avec Metz, Toulouse a été promu au premier rang en tant que champion de Ligue 2 après une absence de deux ans. Ajaccio et Auxerre sont également apparus, mais les perspectives de Toulouse sont les plus intrigantes. Propriété du fonds américain RedBird Capital Partners – qui a récemment conclu un accord pour acheter l’AC Milan – la dépendance bien documentée de Toulouse aux données pour recruter des joueurs les a conduits à constituer une équipe cosmopolite. Le milieu de terrain néerlandais Branco van den Boomen et l’ancien attaquant de MK Dons Rhys Healey ont joué la saison dernière. Les derniers ajouts incluent le gardien norvégien Kjetil Haug et l’attaquant néerlandais Thijs Dallinga dans un club dont le président est Damien Comolli, l’ancien directeur sportif de Liverpool.