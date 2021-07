Cinq nouveaux témoins britanniques dans l’affaire Ben Needham affirment avoir vu un enfant en bas âge à Corfou après sa disparition

CINQ nouveaux témoins britanniques dans l’affaire Ben Needham ont affirmé avoir vu le bambin sur l’île de Corfou après sa disparition.

Little Ben jouait dans la ferme de ses grands-parents sur l’île grecque de Kos lorsqu’il a disparu le 24 juillet 1991.

Ben Needham a disparu à Corfou en 1991 Crédit : AFP

Des agents de la police du South Yorkshire dans une propriété à Kos, en Grèce, en 2016 Crédit : PA

La police grecque enquête maintenant sur les affirmations selon lesquelles Ben pourrait être en vie après que des témoins clés eurent de nouvelles affirmations sur le garçon, rapporte le Mirror.

Trois témoins grecs ont déclaré qu’un employé de camping à Corfou avait trouvé un bambin aux cheveux blonds « abandonné par des gitans » et aurait peut-être élevé Ben comme le sien.

L’adolescente l’a emmené au camping car elle pensait que sa famille pourrait y rester – mais des témoins affirment qu’elle a ensuite gardé l’enfant « pour elle-même ».

Et deux couples britanniques croient maintenant avoir vu Ben des mois plus tard à seulement 25 minutes du camping.

L’un des couples – Sally et Richard – a déclaré qu’ils étaient partis en vacances à Agios Georgios à l’été 1992.

Sally a dit qu’elle avait vu une dame grecque dans la cinquantaine ou la soixantaine pousser un tout-petit aux cheveux blonds dans une poussette à l’ancienne.

« Je me souviens avoir dit à mon mari » ça ressemble à ce petit Ben Needham « », a-t-elle déclaré au Mirror.

« C’était bizarre – je me souviens avoir été surpris parce que cet enfant n’est pas allé avec cette dame. Il avait environ deux ou trois ans. »

NOUVEAUX TÉMOINS

Sally, qui travaille sur les crimes majeurs dans une force de police britannique, a déclaré qu’elle avait signalé l’observation à la police à deux reprises.

« Quand j’ai lu les nouvelles informations, j’ai pensé » bon sang, ce n’était pas loin « », a-t-elle déclaré.

« J’ai demandé à mon mari s’il se souvenait de quelque chose pendant ces vacances et il a dit ‘oui… cette dame avec ce bébé’.

« J’ai travaillé sur 36 meurtres et cette image est ancrée dans mon cerveau. Je m’en souviens très bien. »

Quelques mois après l’observation, Jan Crawley, 69 ans, de Stevenage, est partie en vacances dans le même village avec son mari Mal, 72 ans, en septembre 1992.

Jan a déclaré: « Nous avons marché jusqu’à une zone de la plage où c’était beaucoup plus calme. Un couple grec est arrivé, a garé sa voiture puis est venu sur la plage avec cet enfant blond.

« Quand ils nous ont entendu parler anglais, ils ont rangé les serviettes et ont ramassé le garçon et ont couru jusqu’à la voiture. Ils n’y sont pas restés plus de 10 minutes.

« C’était tellement étrange. J’ai toujours eu l’impression que c’était Ben. Il lui ressemblait tellement. »

Elle l’a signalé à la police britannique en 2015 après avoir vu un appel des médias, mais a ajouté: « Je suis vraiment désolée de l’avoir laissée si tard. »

Le cinquième témoin, Diane, 77 ans, a déclaré qu’elle était convaincue d’avoir vu Ben en juin ou juillet 1992 lors de vacances à Paleo Kastritsa – à une demi-heure du camping et à 19 kilomètres du complexe où les couples ont séjourné.

Quand ils nous ont entendu parler anglais, ils ont rangé les serviettes et ont pris le garçon et ont couru vers la voiture. Ils n’y sont pas restés plus de 10 minutes. Jan Crawley

« L’enfant que j’ai vu était avec une famille grecque en train de manger dans notre hôtel », a-t-elle déclaré au Mirror.

« Nous étions tous fascinés par ce petit garçon qui était complètement blond et blanc. Je ne connaissais pas Ben à l’époque.

« Mais après avoir découvert le cas de Ben. Cela me dérange depuis. Je suis convaincu que c’était Ben. »

Des militants qui dirigent un groupe Facebook appelé « Help Find Ben Needham » ont été contactés par l’un des témoins grecs en 2017, qui a déclaré avoir « des informations sur l’île de Corfou ».

Il a dit aux militants qu’il avait vu un garçon qui était peut-être Ben au début des années 1990.

Les militants ont donné l’information à la police du South Yorkshire, mais ils ont décidé plus tard de recontacter le témoin qui les a mis en contact avec deux autres personnes qui avaient vu le même garçon.

Ils ont ensuite retrouvé l’employée du camping qui a trouvé le garçon, en donnant son nom et son adresse aux flics grecs.

L’un des témoins a déclaré: « La femme qui travaillait dans les cuisines a déclaré l’avoir trouvé sur la plage.

« Il était très sale et ne portait qu’un t-shirt blanc. Il pleurait et était très angoissé.

« Il portait également une couche. Il avait entre un et deux ans. »

‘ME HANTÉ’

Un autre témoin, Dalida Messian, a déclaré à ITV Calendar: « Je n’arrive pas à me sortir l’image de la tête, à quel point il était désemparé et arrogant, cela me hante depuis. »

On lui a montré une photo de Ben en février et pense qu’il s’agit du même garçon qu’elle a vu au camping.

La mère de Ben, Kerry Needham, a révélé qu’elle avait contacté la femme qui a trouvé le garçon à Corfou via Facebook, mais ses réponses l’ont laissée « perplexe ».

Kerry a déclaré: « Sa réponse n’était pas une réponse normale, elle dit qu’elle ne s’en souvient pas. Pour moi, ce n’est pas une réponse.

« Quatre personnes se souviennent maintenant qu’elle a trouvé un enfant. La quatrième était le propriétaire du camping mais il est décédé deux jours après que nous l’avons contacté. »

Le ministère hellénique de la protection des citoyens a déclaré avoir « reçu des informations des autorités britanniques sur lesquelles nous enquêtons actuellement ».

« Nous renverrons les résultats à nos collègues britanniques lorsque les enquêtes seront terminées », ont-ils déclaré.

La police du South Yorkshire a déclaré: « Nous continuons de penser que Ben est décédé des suites d’un accident tragique le jour de sa disparition, mais si une nouvelle piste d’enquête viable venait à être révélée, nous chercherions à travailler avec les autorités grecques pour les soutenir dans leurs enquêtes.

COEUR DE MAMAN

Le week-end dernier marquait les 30 ans de la disparition de Ben.

Alors que Kerry refuse de croire que Ben est mort, la police britannique pense que le garçon alors âgé de 21 mois a été tué par un conducteur de pelleteuse dans un tragique accident survenu dans la ferme que les parents de Kerry rénovaient.

« J’ai toujours l’espoir que la police du South Yorkshire se trompe », a déclaré Kerry.

« Et bien qu’il n’y ait aucune preuve à me montrer, je dois croire qu’il est toujours en vie. Il n’y a pas un seul fil de preuve pour dire le contraire.

« Nous devons continuer à chercher Ben.

Kerry a admis qu’elle » luttait » avec le jalon, qui est intervenu après 30 ans de chagrin.

« J’ai envie de crier et de sangloter pour moi, pour Ben et pour ma famille. J’ai les larmes aux yeux mais je ne peux pas pleurer. J’ai peur si je me mets à pleurer, je n’arrêterai tout simplement pas », a-t-elle déclaré.

Quelqu’un sur l’île pourrait le reconnaître et mettre fin à mon agonie. Les observations à Corfou m’ont vraiment secoué. C’est 30 ans et c’est traumatisant tous les jours. Kerry Needham

Kerry a une fille de 27 ans, Leighanna, et ses petites-filles Hermione, sept ans, et Aurora, trois ans.

Elle a expliqué à quel point elle avait eu du mal à passer à autre chose après avoir consacré trois décennies de sa vie à trouver Ben.

Un artiste médico-légal a récemment créé une image de l’apparence actuelle de Ben, 30 ans après sa disparition à Kos.

Kerry a déclaré au Mirror: « Quelqu’un sur l’île pourrait le reconnaître et mettre fin à mon agonie. Les observations à Corfou m’ont vraiment secoué. Cela fait 30 ans et c’est traumatisant tous les jours. »

Une impression d’artiste de Ben a également été distribuée par la police en 2013, révélant à quoi il aurait dû ressembler en tant que jeune homme.

Kerry avait récemment déménagé à Kos de Sheffield, pour commencer une nouvelle vie avec sa famille, lorsque la tragédie s’est produite.

Elle l’a laissé avec ses grands-parents pendant qu’elle allait travailler, sans se rendre compte qu’elle ne le reverrait jamais.

‘ACCIDENT TRAGIQUE’

Les efforts de la police pour creuser le terrain de la ferme n’ont pas permis de découvrir des restes, bien que ce soit leur « croyance professionnelle » que Ben est décédé lorsqu’un conducteur de pelleteuse l’a accidentellement renversé.

La police du South Yorkshire a envoyé à deux reprises une équipe sur l’île.

Lors de la dernière visite, un témoin s’est présenté pour dire que le conducteur de creuseur Konstantinos « Dino » Barkas avait avoué avoir tué Ben avant sa mort.

Bien que Kerry n’ait toujours pas accepté la théorie, elle a dit que les choses ne correspondaient pas, comme les tests ADN effectués sur un jouet trouvé sur le site, qui ne correspondait pas à celui de Ben.

Covid a, pour l’instant, déjoué son projet de retour à Kos pour lancer un appel au public grec et rencontrer le témoin en face à face.

Kerry a appris que le témoin, un partenaire commercial de Barkas, avait affirmé avoir vu son fils jouer sur un monticule de terre le matin de sa disparition.

Le lendemain, il a affirmé que Barkas avait dit au témoin qu’il craignait d’avoir écrasé le garçon.

« Je ne sais pas pourquoi il prétend avoir vu Ben là-bas le matin parce que ma mère n’est pas montée avec lui avant 12h45 environ », a déclaré Kerry.

« S’il se trompe à ce sujet, sur quoi d’autre se trompe-t-il dans sa déclaration ? »

Elle attendait toujours que la police du South Yorkshire lui donne accès aux déclarations des témoins et à leur rapport, a-t-elle dit, pour l’aider dans sa quête personnelle de la vérité.

Maman Kerry a déclaré qu’elle gardait espoir que la police du South Yorkshire se trompait sur sa mort Crédit : Fonctionnalités Rex

La police a publié une image de ce à quoi ressemblerait Ben en tant que jeune adulte en 2013

La police de Doug Seeburg poursuit sa recherche du corps de Ben, en 2016 Crédit : Doug Seeburg – Le Soleil