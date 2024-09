Cinq nouveaux jeux à découvrir ce week-end

Astrobot PlayStation Studios

Nous sommes officiellement dans l’une des saisons les plus chargées de l’année en termes de sorties de jeux vidéo de grande envergure. Les titres AAA et les jeux indépendants convaincants nous arrivent à gauche et à droite et il est impossible de tous les jouer. Il est difficile, même pour quelqu’un qui écrit sur les jeux vidéo pour gagner sa vie (salut !), de rester au courant de tout.

À cet effet, il y a tout un tas de jeux intrigants qui sont sortis au cours de la semaine dernière et que je n’ai pas eu le temps de jouer jusqu’au bout. J’ai hésité entre ceux-ci au cours des derniers jours et j’ai réussi à en jouer suffisamment (à une exception près) pour pouvoir les recommander en toute sécurité. Je pense qu’il y a quelque chose pour à peu près tout le monde ici.

Les hors-la-loi de Star Wars

Celui-ci est sorti il ​​y a une semaine, mais il est encore assez frais pour être mis en valeur. C’est plutôt cool d’avoir un jeu Star Wars à gros budget qui ne vous place pas dans le rôle d’un Jedi ou d’un Sith, même si cela signifie que vous ne pouvez pas manier un sabre laser. Au lieu de cela, vous incarnez Kay Voss, une crapule de type Han Solo. Le jeu se déroule entre les événements de L’Empire contre-attaque et Le retour du Jediet vous rencontrerez de nombreux visages et lieux familiers.

Je suis à environ cinq heures de route Les hors-la-loi de Star Wars et je m’amuse bien avec ça. Il y a pas mal de missions furtives qui nécessitent de rester indétectable. Elles ne conviendront pas à tout le monde, je suggère donc de réduire la difficulté à facile pour celles-ci afin que les méchants soient moins susceptibles de vous repérer et de vous renvoyer plusieurs minutes en arrière à un point de contrôle précédent.

Ce que je préfère à propos de Les hors-la-loi de Star Wars c’est le niveau de détail et de soin que les développeurs ont mis dans la création de l’une des versions les mieux réalisées de cet univers dans un jeu à ce jour. C’est absolument magnifique et vous pourriez très bien finir par passer des heures en mode photo, à prendre des captures d’écran à gogo.

Les hors-la-loi de Star Wars est maintenant disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC.

Six sumériens

Bizarrement, de tous les autres jeux de cette liste, celui-ci est en fait le plus semblable Star Wars : Les hors-la-loi car cela implique de se faufiler beaucoup partout. Six sumériens est un jeu d’infiltration tactique en temps réel qui s’inspire de Commandos et Tactiques de l’ombre.

Même si j’ai apprécié Commandos en tant qu’enfant, ce n’est généralement pas mon genre de jeu. Mais j’ai apprécié les quelques heures de Six sumériens J’ai joué jusqu’à présent. Le concept de ce jeu se déroulant dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale est assez solide : vous incarnez un groupe de scientifiques devenus commandos qui tentent d’empêcher un général nazi de faire un usage intensif d’une substance puissante et mystique appelée Geiststoff.

Chacun des six personnages que vous contrôlez (malheureusement, vous ne pouvez pas choisir lesquels utiliser dans chaque niveau) possède un ensemble de capacités très amusantes. Qu’il s’agisse de vous faire porter par un ennemi en patrouille pour accéder à une autre zone sans vous faire repérer ou de vous transformer en « ours-garou » pour dépecer les ennemis, il existe des tonnes de façons de parcourir les niveaux intelligemment conçus et d’éliminer les méchants.

Ma préférée est la chimiste Rosa Reznick, qui peut transformer les nazis en véritables bombes à retardement ou leur injecter une substance qui fait fondre leur corps en un instant. De cette façon, vous n’avez pas à cacher les restes des nazis à leurs cohortes de patrouille.

Jusqu’à présent, Six sumériens est une aventure divertissante et pulpeuse avec des dialogues agréables que je vais certainement continuer à lire. Il est maintenant disponible sur PC.

Le casting de Frank Stone

Dans la foulée du roguelite étonnamment agréable Qu’est-ce que le brouillard vient un plus ambitieux Mort à la lumière du jour spin-off. Avec Le casting de Frank StoneJeux supermassifs (Jusqu’à l’aube, la carrière) a fait un travail merveilleux en mariant le style d’aventure narrative pour lequel il est devenu connu avec l’univers de DbD. Il a apporté certains éléments de ce dernier, comme le test de compétence qui apparaît lorsque DbD les joueurs tentent de démarrer un générateur.

Le casting de Frank Stone se déroule sur plusieurs périodes mais se concentre sur un groupe de jeunes cinéastes qui s’aventurent dans une aciérie condamnée pour faire un film d’horreur en 1980.

Comme les autres jeux d’horreur de Supermassive, Le casting de Frank Stone a une narration ramifiée (que vous pourrez modifier à tout moment) et le chemin que vous empruntez dépend de vos actions et de vos choix. Ceux-ci déterminent également si les personnages vivent ou meurent.

À chaque fois que je joue à un jeu Supermassive pour la première fois, j’ai un objectif : m’assurer que personne ne reste debout à la fin. Je n’y suis pas parvenu lors de ma première partie, mais le jeu est relativement court et vous êtes encouragé à y rejouer pour découvrir toutes les façons dont les différentes scènes se déroulent. Il existe également une fonction « couper le plancher » qui permet de revenir facilement en arrière et de rejouer des sections pour essayer d’obtenir un résultat différent.

Ce serait un jeu très agréable à jouer avec des amis, notamment parce qu’il existe un mode coopératif de type « pass the controller » pouvant accueillir jusqu’à cinq personnes, chaque joueur prenant le contrôle d’un certain personnage. Vous n’avez pas besoin d’être un DbD fanatique pour en profiter, non plus. Autant j’aime regarder les streamers jouer Mort à la lumière du jourJe ne suis certainement pas un fanatique et je suis sûr qu’il y a ici des références qui m’ont dépassé. J’apprécie …Frank Stone tout de même.

Le casting de Frank Stone est maintenant disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC.

Astrobot

Astrobot est arrivé en tête de ma liste des jeux les plus attendus après que Sony l’ait révélé en mai dernier et, quelques heures seulement après, je ne suis pas du tout déçu. C’est exactement aussi agréable que je l’espérais. En toute honnêteté, je suis ennuyé de m’être arraché à ce jeu pour écrire cet article. J’y reviendrai dès que j’aurai fini.

Astrobot est maintenant disponible sur PlayStation 5.

NBA 2K25

C’est le seul jeu de cette liste que je n’ai pas encore eu le temps d’essayer, mais les simulations de basket-ball de 2K sont fiables année après année. J’ai suffisamment confiance dans les antécédents de 2K pour être convaincu que la dernière édition vaut la peine d’être essayée.

Cette année, de nouveaux systèmes de dribbles, de tirs et de défense ont été introduits. J’aimerais savoir si Learn 2K, un nouveau système permettant aux joueurs d’apprendre les bases ainsi que des compétences plus complexes, est aussi efficace que le prétend le marketing de 2K.

NBA 2K25 est maintenant disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Ce week-end va être chargé pour moi. Je vais essayer de parcourir autant de ces choses que possible, car j’ai hâte de Towerborne, je suis ta bête et le Tronçonneuse Lollipop remake, qui sortiront tous la semaine prochaine. Et c’est avant que des films comme L’écuyer courageux, Zoochosis et La Légende de Zelda : Les Échos de la Sagesse arrivera plus tard dans le mois. Bonne chance, joueurs.

(Avertissement : les éditeurs de Les Outlaws de Star Wars, Sumerian Six et Le casting de Frank Stone m’a fourni des copies d’évaluation de chaque jeu.)