Cinq nouveaux films d’horreur à diffuser maintenant

« A Quiet Place Part II » et « Spiral: From the Book of Saw » monopolisent actuellement les projecteurs des films d’horreur dans les cinémas. Mais en streaming, ces cinq films d’horreur sous le radar devraient se frayer un chemin sur votre liste de surveillance. ‘Sainte Maud’ Diffusez-le sur Amazon Prime et Hulu.

Maud (Morfydd Clark) est une infirmière d’un hospice dans une ville balnéaire britannique qui s’occupe d’Amanda (Jennifer Ehle), une danseuse mourant d’un lymphome. Alors que l’état d’Amanda s’aggrave, la nouvelle foi chrétienne de Maud s’approfondit et elle s’efforce de sauver l’âme d’Amanda. Mais à mesure que la relation entre les femmes devient tendue, Maud se transforme en moins d’une soignante et plus d’une prophétesse macabre dans une église de sa propre fabrication. Les visions extatiques de Maud viennent-elles de Dieu ? Ou sont-ils le produit d’un esprit en chute libre ?

Ce premier long métrage de la scénariste et réalisatrice Rose Glass est une interprétation déconcertante de l’une de mes conventions préférées sur les personnages d’horreur : le vrai croyant religieux. Un péché « Carrie, » « Saint Maud » superpose une histoire sur la croyance avec des éléments surnaturels et des obsessions sexuelles à effet macabre. Mais le film m’a aussi rappelé le thriller culte « Le sacrement », en ce que parfois la chose la plus effrayante à propos de la conviction religieuse n’est pas les esprits saints, c’est la sainte certitude. Les 10 dernières minutes de « Saint Maud » le montrent d’une manière terrifiante. ‘Sator’ Diffusez-le sur Shudder.

Il n’y a pas beaucoup de dialogues dans ce film spectaculairement étrange sur une entité qui hante la psyché d’une famille vivant au fond des bois du nord de la Californie. Mais qui a besoin de mots quand vous avez un scénariste-réalisateur-cinéaste-monteur-compositeur aussi confiant que Jordan Graham pour vous faire sortir le bejesus ? Adam (Gabriel Nicholson) est tourmenté par les histoires de Sator, une présence surnaturelle qui communique, du moins ce qu’on lui a dit, avec les membres de sa famille. La grand-mère d’Adam (June Peterson, la propre grand-mère de Graham) entretient une relation bienveillante avec l’esprit. Mais les rencontres de sa mère, comme elle le documente dans des journaux griffonnés, sont plus sinistres. Quand Adam commence à croiser les chemins de créatures menaçantes dans les bois et dans sa maison, il est clair que Sator a Adam dans sa ligne de mire.

« Sator » est une horreur subtile, à combustion lente et effrayante qui se déroule avec atmosphères effrayantes et la narration hallucinatoire. L’utilisation par Graham de couleurs saturées la nuit, en particulier dans un tableau époustouflant qui éclaire vivement Adam contre des arbres menaçants, est ambiante et terrifiante. L’utilisation de séquences spectrales en noir et blanc donne à «Sator» l’impression d’un documentaire maudit. Il en va de même du fait que Graham ait basé son histoire sur les propres récits de conversations de sa grand-mère avec un être nommé, vous l’avez deviné, Sator. ‘La Vigile’ Diffusez-le sur Hulu.