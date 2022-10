Cinq mythes courants sur la vue démystifiés

Asseyez-vous loin de l’écran de télévision, vous allez vous abîmer les yeux ! Mangez des carottes, elles sont bonnes pour vos yeux ! Mettez vos lunettes ou vous allez empirer votre vue ! Nous avons probablement tous entendu au moins une de ces déclarations à un moment donné de notre vie. Mais sont-ils vraiment vrais ? En amont de la Journée mondiale de la vue, jeudi 13 octobre, nous avons demandé au Dr Laurence Desjardins, ophtalmologiste et directrice scientifique de la Société française d’ophtalmologie (SFO), de nous aider à briser certains de ces mythes courants.

Ne pas porter de lunettes peut aggraver certains problèmes de vue, comme la myopie

Faux. Ne pas porter ses lunettes provoque une certaine gêne pour les patients, qui voient forcément moins bien, mais cela n’aggrave pas l’erreur de réfraction. Il n’y a qu’un seul cas où cela peut être gênant, à savoir chez les enfants présentant une ésotropie accommodative [ a form of strabismus or misalignment of the eyes], qui sont hypermétropes et qui ont besoin de porter des lunettes pour que leurs yeux fonctionnent normalement. Sinon, ils ont un réflexe d’accommodation qui les fait plisser les yeux, en strabisme convergent. Pour les enfants, ne pas porter leurs lunettes peut certes avoir des conséquences, mais cela touche surtout les plus jeunes, avant cinq ou six ans. Dans d’autres cas, ne pas porter ses lunettes peut entraîner une fatigue visuelle ou des maux de tête en fin de journée, causés par les effets de l’effort, mais le trouble de la réfraction n’est pas aggravé.

S’asseoir trop près de l’écran endommage les yeux

Faux. Cela n’endommage pas la vue. Cependant, si un enfant qui n’a pas subi de test de vision regarde un écran de très près, cela peut faire craindre qu’il soit myope.

Manger des carottes est bon pour la vue

Vrai et faux : Ce ne sont pas seulement les carottes, mais tous les fruits et légumes qui contiennent des antioxydants bénéfiques pour la rétine, notamment pour prévenir le développement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Toutes les baies rouges et les légumes très pigmentés protègent la rétine. Cependant, il convient de noter qu’il s’agit évidemment d’avantages à très long terme.

Les verres anti-lumière bleue ne combattent pas la fatigue oculaire

Faux. Ils contribuent à lutter contre la fatigue. Cependant, ce n’est pas forcément le filtre anti-lumière bleue qui combat la fatigue oculaire, mais le fait que la correction optique soit optimale. Lorsque les patients travaillent sur écran, l’ophtalmologiste regarde précisément la réfraction, et il y a généralement un petit niveau d’astigmatisme ou d’hypermétropie à corriger… Il y a souvent une petite correction optique à faire. Et quand les gens travaillent sur un écran, on a tendance à faire en sorte que leur vision soit la plus facile possible en corrigeant ces petits défauts ; cela réduit la fatigue oculaire.

Les yeux clairs sont plus sensibles à la lumière

Vrai. Les yeux de couleur claire, en particulier bleus et verts, sont plus sensibles que les yeux bruns, par exemple, et sont plus susceptibles de développer un mélanome. Il est d’autant plus important de les protéger des rayons UV et de la lumière. Les iris clairs filtrent moins les rayons UV, ils sont donc plus sensibles que les yeux plus foncés.

