Cinq mystères non résolus des meurtres glaçants de la famille Manson – des décès «surpuissants extrêmes» à la théorie du culte satanique

EN 1969, Hollywood a été stupéfait de découvrir que l’une de ses stars les plus prometteuses, Sharon Tate, avait été brutalement assassinée alors qu’elle était enceinte de près de neuf mois.

La jeune femme de 26 ans avait été horriblement poignardée 16 fois dans sa propre maison lors de la tristement célèbre tuerie de la famille Manson à Los Angeles le 8 août, qui a fait quatre morts.

Charles Manson a dirigé la famille Manson, qui a fait une tuerie Crédit : AP : Associated Press

La secte a tué l’actrice Sharon Tate qui était enceinte de neuf mois Crédit : Getty – Contributeur

Le culte ignoble – dirigé par le psychopathe Charles Manson – a continué à tuer le couple marié Leno et Rosemary LaBianca juste un jour après la mort de Sharon.

Ils étaient également à l’origine de la mort de Bernard “Lotsapappa” Crowe et de Gary Allen Hinman, qu’ils n’avaient pas réussi à convaincre de rejoindre la secte.

Bien qu’il s’agisse des neuf meurtres connus du gang maléfique, ils ont en outre été liés à de nombreux meurtres non résolus au fil des décennies.

Ici, nous plongeons dans certaines des énigmes et des rumeurs les plus restantes entourant la famille Manson.

Y a-t-il eu plus de victimes de meurtres ?

Doreen Gaul aurait été victime de la famille Manson

Reet Jurvetson a été retrouvé avec plusieurs coups de couteau Crédit : Anne Jervetsen

En plus de leur tuerie impitoyable, la famille Manson a été liée à une série d’affaires froides – y compris les meurtres effrayants de Doreen Gaul, 19 ans, et James Sharp, 15 ans.

Les corps du couple ont été découverts le 21 novembre 1969, après avoir été jetés dans une ruelle derrière une maison à LA – le cadavre de Doreen était nu tandis que James était entièrement habillé.

Les officiers du LAPD ont noté qu’ils avaient été sauvagement poignardés plus de 50 fois – tout comme les victimes de la famille – et que leurs corps avaient été retrouvés près de l’endroit où les meurtres de Tate-LaBianca avaient eu lieu quelques mois plus tôt.

Les deux victimes étaient membres d’un groupe dérivé de Scientologie appelé le Processus du jugement final, auquel Manson avait été lié.

Selon la rumeur, Bruce Davis, membre de la secte, serait l’ex-petit ami de Doreen, mais a nié la connaître lors d’un entretien avec la police.

Un homme a avoué avoir tué le couple lors d’un vol des années plus tard, mais n’a jamais été inculpé avant sa mort.

Des mois avant les meurtres de Doreen et James, le corps d’une femme non identifiée a été découvert par un ornithologue près de Mullholland Drive avec 157 coups de couteau.

Ce n’est que 46 ans plus tard, en 2016, qu’elle a été identifiée comme Reet Jurvetson, après que son croquis mortuaire ait été reconnu par des amis de la famille.

Encore une fois, la tactique «exagérée» consistant à poignarder la victime à plusieurs reprises était étrangement cohérente avec les méthodes utilisées par la famille Manson.

Manson a été emprisonné pour les meurtres de Tate et LaBianca en 1971, et les détectives l’ont ensuite interrogé sur la mort de Reet, mais l’ont trouvé peu coopératif et enclin à jouer à des jeux d’esprit.

Selon certaines rumeurs, le chef de la secte serait à l’origine de la mort de son oncle apparent, Darwin Scott.

Des rumeurs entourent l’histoire familiale trouble de Manson et il n’a jamais connu son père biologique, qui serait le colonel Walker Henderson Scott Sr, un ouvrier qui a décollé après avoir découvert que sa mère, Kathleen, était enceinte.

Le frère du colonel Walker, Darwin, a été retrouvé piraté à mort dans son appartement le 27 mai 1969.

Susan Atkins, Patricia Krenwinkel et Leslie Van Houten ont été jugées pour leur rôle dans les meurtres de la famille Manson Crédit : AP : Associated Press

En 1971 – deux ans après le meurtre de Tate – Ronald Hughes, un avocat du membre de la secte Leslie Van Houten a mystérieusement disparu sans laisser de trace.

Quand son corps gravement décomposé a finalement été retrouvé dans le comté de Ventura, Sandra Good, membre de la famille, a affirmé qu’il avait été tué après avoir “offensé” Manson pendant le procès.

Quelle était la vérité derrière la théorie du « réseau satanique » ?

Manson aurait fait partie d’un groupe satanique de tueurs Crédit : Reuters

Près d’une décennie après les meurtres de la famille Manson, le tueur en série David Berkowitz a massacré six hommes et femmes à New York.

Les meurtres entre 1976 et 1977 ont été surnommés les meurtres du fils de Sam et ont fait l’objet d’une enquête pendant des décennies par le journaliste Maury Terry.

Comme révélé dans le documentaire Netflix The Sons of Sam, le journaliste est devenu obsédé par sa conviction que les Berkowitz n’agissaient pas seuls et faisaient partie d’un sinistre réseau satanique lié à Manson.

Selon la théorie, le réseau était basé en Californie, au Texas et à New York et avait été responsable d’un certain nombre de meurtres comportant des éléments rituels.

Certains pensaient même qu’ils travaillaient pour des seigneurs de la drogue et d’autres personnalités puissantes de l’establishment.

Les efforts de Terry pour défendre la théorie, qui n’ont jamais été pleinement étayés, ont finalement conduit à une quête déformée qui l’a hanté jusqu’à sa mort en 2015 à l’âge de 69 ans.

Beach Boy a-t-il été témoin de l’exécution ?

Dennis Wilson a développé une amitié étroite avec la famille Manson Crédit : Getty

La star des Beach Boys, Dennis Wilson, a eu une relation étroite mais brève avec des membres de la famille Manson en 1968.

Il a accueilli des membres de la famille – principalement des femmes considérées comme des domestiques – dans sa propre résidence de Sunset Boulevard.

Dennis a dépensé 100 000 $ de son propre argent pour la famille, finançant des dépenses telles que des vêtements, de la nourriture, des voitures et un problème persistant de gonorrhée affectant membres de la famille

On dit qu’il a été fasciné par le culte et a nommé leur chef “le sorcier”.

Dennis a dépensé 100 000 $ de son argent pour la famille Manson Crédit : Getty

Dennis a même enregistré une chanson écrite par Manson pour les Beach Boys intitulée Never Learn Not to Love, mais a provoqué la colère du leader en omettant de le créditer.

Ses voitures ont ensuite été détruites par la famille, alors qu’il a été contraint de quitter son domicile par peur.

Mais dans l’histoire la plus sombre de la relation de Dennis avec la secte, son camarade Beach Boy Mike Wilson a affirmé que la star avait même été témoin d’un meurtre de Manson.

Dans ses mémoires de 2016, Good Vibrations, Mike a déclaré que Dennis lui avait dit qu’il avait vu le tueur abattre un homme avec un fusil M-16 et enfoncer son corps dans un puits.

Si cela est vrai, ce serait le premier cas dans lequel Manson était accusé d’avoir personnellement commis un meurtre, plutôt que d’avoir conspiré pour tuer par l’intermédiaire de ses partisans.

Manson essayait-il de déclencher une guerre raciale ?

À ce jour, on ne sait toujours pas pourquoi la famille s’est lancée dans sa frénésie sanguinaire.

Mais l’une des théories les plus persistantes est que Manson voulait déclencher une «guerre» nationale pour faire avancer son programme raciste.

Le culte aurait cru que les tensions entre les Américains noirs et blancs avaient atteint leur paroxysme – et qu’un affrontement était inévitable.

Manson aurait convaincu ses partisans que les manifestations qui ont suivi la mort de Martin Luther King étaient le début d’un “soulèvement” au sein de la population noire.

Il a interprété des chansons des Beatles – y compris leur hit Helter Skelter – et des passages de la Bible comme des signes d’une “apocalypse raciale” imminente.

Doris Day a-t-elle sauvé son fils des tueurs ?

Doris Day a peut-être sauvé son enfant unique de la famille Manson 1 crédit

Terry Melcher a attiré la colère de la famille Manson Crédit : Getty

Charles Manson croyait qu’il était destiné à être une popstar et avait une passion pour la musique.

Cela l’a amené à se lier d’amitié avec Terry Melcher, un producteur de musique et fils de la légende de l’écran Doris Day.

Terry a écouté certaines des chansons de Manson, mais n’a pas été impressionné.

“Une fois qu’il est arrivé à [Manson’s place]il voulait juste foutre le camp de là”, a déclaré Bill Cassara, un ancien policier qui connaissait Terry, à Fox News.

“C’était sale et très évident qu’il n’y avait pas de talent. Il a décrit avoir entendu les filles de Manson chanter pendant qu’il jouait de la guitare. Il sentait qu’il devait sortir. Alors il a essayé de faire une sortie gracieuse.”

Sept mois plus tard, la secte de Manson a assassiné Tate, Jay Sebring, Abigail Folger, Wojtek Frykowski et Steven Parent au 10050 Cielo Drive à Los Angeles – la maison même dont Terry venait de déménager.

On dit qu’après avoir entendu parler des pratiques de plus en plus sombres du groupe, Doris a conseillé à son fils de quitter sa maison et d’emménager avec elle par peur de ce que la famille pourrait lui faire.

À l’époque, on avait émis l’hypothèse que Terry était la cible visée, mais la police a établi plus tard que Manson savait qu’il avait quitté la maison.

Pourtant, jusqu’à sa mort en 2004 à l’âge de 62 ans, le producteur vivait dans la peur d’être le prochain hit de la secte.

“Personne ne parlerait jamais des meurtres de Manson devant Terry”, a déclaré Cassara. “Terry était une personne très paranoïaque. Il n’aimait pas être entouré de foules. Il n’aimait certainement pas être reconnu.”