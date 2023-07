Cinq morts et deux enfants blessés dans une fusillade à Philadelphie | Nouvelles américaines

Cinq personnes ont été tuées et deux enfants blessés dans une fusillade à Philadelphie.

Deux garçons, âgés de 2 et 13 ans, étaient dans un état stable lundi, a déclaré la commissaire de police Danielle Outlaw.

Les victimes étaient toutes de sexe masculin – trois âgées de 20 à 59 ans et la quatrième entre 16 et 21 ans.

La cinquième victime, un homme de 31 ans, a été retrouvée plusieurs heures après les premières victimes. La police a déclaré à Fox 29 qu’il avait été chassé chez lui et abattu.

L’attaque aurait été aléatoire, sans lien immédiatement connu entre les victimes et le tireur.

Les tirs ont eu lieu dans plusieurs pâtés de maisons dans le sud-ouest de Kingsessing.

La police s’occupait des victimes lorsqu’elle a entendu d’autres coups de feu, a déclaré le commissaire, et des dizaines de douilles ont été retrouvées.

« À ce stade, tout ce que nous savons, c’est que cette personne a décidé de quitter son domicile et de cibler des individus », a déclaré Mme Outlaw, parlant du principal suspect.

« Il y a plusieurs scènes ici », a-t-elle déclaré.

Le suspect a été arrêté dans une ruelle et retrouvé avec un gilet pare-balles, plusieurs chargeurs, un fusil de type AR, une arme de poing et un scanner de police. Il reste en garde à vue.

Une troisième arme appartenant au principal suspect – qui a été identifié comme un homme de 40 ans – a également été récupérée sur les lieux.

Une deuxième personne a également été placée en garde à vue.

On ne sait pas si cette personne était liée au tireur, mais la police pense qu’il a riposté.

« Nous explorons la zone pour en obtenir le plus possible, pour identifier des témoins, pour identifier où se trouvent les caméras et pour tout faire pour comprendre le pourquoi », a ajouté Mme Outlaw.

La fusillade est la 29e tuerie de masse aux États-Unis jusqu’à présent cette année, selon une base de données maintenue par l’Associated Press et USA Today en partenariat avec la Northeastern University.

Il y a eu plus de 550 tueries de masse depuis 2006 au cours desquelles environ 2 900 personnes sont mortes et au moins 2 000 ont été blessées.

Les États-Unis ont connu le plus grand nombre de massacres jamais enregistrés à ce stade en une seule année.

La fusillade de lundi s’est produite juste un jour après que des coups de feu ont éclaté lors d’une fête à Baltimore, à environ 100 miles au sud-ouest de Philadelphie, tuant deux personnes.

Selon des responsables, 28 personnes âgées de 13 à 32 ans ont été blessées dans la fusillade. Plus de la moitié des blessés étaient des mineurs.