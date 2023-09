Cinq morts et cinq grièvement blessés après un accident de camion provoquant une fuite d’ammoniac toxique dans l’Illinois | Actualités américaines

Cinq personnes sont mortes et cinq ont été grièvement blessées après qu’un accident de camion ait provoqué une fuite de gaz toxique dans l’air dans l’Illinois.

L’accident a provoqué un « grand panache, un nuage d’ammoniac anhydre » qui a conduit à des « conditions atmosphériques terriblement dangereuses » après que le pétrolier a déversé plus de la moitié de sa charge après s’être renversé dans un fossé, ont déclaré les responsables du comté d’Effingham.

Environ 500 personnes dans un rayon d’un mile autour de la fuite de gaz à Teutopolis ont été évacuées après qu’une équipe composée de spécialistes des matières dangereuses, de pompiers et de policiers se soit rendue sur les lieux une fois que tout était sûr.

Le gaz, l’ammoniac anhydre, est un gaz inflammable, « incolore et très irritant avec une odeur âcre et suffocante », selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Kim Rhodes, le coroner du comté, a déclaré que trois des cinq morts comprenaient un adulte et deux enfants de moins de 12 ans issus de la même famille.

Deux autres adultes ont également été tués et cinq autres ont été transportés par avion à l’hôpital.

La police n’a pas précisé si les décès étaient dus à l’accident ou à la fuite.

L’ammoniac anhydre est largement utilisé par les agriculteurs pour ajouter des engrais azotés au sol.

Si le gaz entre en contact avec des humains, il peut provoquer une irritation des yeux, du nez et des voies respiratoires, entraînant un gonflement et un rétrécissement de la gorge.

Environ 4 000 gallons de substance ont été rejetés après l’accident, a indiqué l’Agence de protection de l’environnement (EPA) dans un communiqué. La fuite a été partiellement colmatée.

« C’est terrible. C’est une mauvaise chose si vous respirez, surtout parce qu’il pénètre dans vos voies respiratoires, dans vos poumons et brûle », a déclaré le shérif du comté d’Effingham, Paul Kuhns.