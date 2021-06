Cinq morts et au moins 150 blessés alors qu’une tornade monstre de 200 mph déchire des maisons en pièces en République tchèque

CINQ personnes sont mortes et au moins 150 ont été blessées après qu’une tornade monstrueuse a ravagé la République tchèque.

La tempête de jeudi a déchiré des maisons, fait exploser les toits des bâtiments et renversé des voitures dans des scènes qui « ressemblaient à une zone de guerre » dans les quartiers de Breclav et Hodonin.

AFP

Les villages ont été laissés en lambeaux par la tornade monstre[/caption]

AFP

Il a arraché des maisons de leurs fondations et fait exploser le toit des bâtiments[/caption]

Une énorme opération de recherche et de sauvetage est en cours après la destruction des villages alors que les vents ont atteint plus de 200 mph, laissant les habitants piégés sous les débris.

L’armée tchèque a été déployée tandis que des secouristes spécialisés utilisent plusieurs drones et équipements d’imagerie thermique pour aider à localiser les victimes piégées sous les décombres.

Au moins 30 000 ont été laissés sans pièce après que la tornade a ravagé les lignes électriques et les arbres.

Le ministre tchèque de l’Intérieur, Jan Hamacek, a déclaré que la situation était « très grave » et qu’il s’attendait à « des vies perdues ».

PA

La République tchèque a connu des vents de plus de 200 mph pendant le chaos[/caption]

AFP

Les rues des maisons ont été réduites en ruines[/caption]

« Toutes les unités de secours disponibles sont en action ou se déplacent vers la région de Hodonin où plusieurs communes ont été touchées par une tornade », écrit-il dans un tweet.

Les sauveteurs ont déclaré que leurs homologues autrichiens et slovaques étaient en route pour aider.

Des séquences vidéo choquantes enregistrées à Hodonin montrent des bâtiments et des voitures détruits, des souches sans arbres et un certain nombre d’incendies, alors que le pays s’efforce de contenir la situation.

D’autres clips partagés sur les réseaux sociaux montrent le chemin de destruction que la tornade a laissé dans son sillage – comme des rues entières de maisons en train d’être détruites.

AFP

Jusqu’à 30 000 personnes sont restées sans électricité[/caption]

PA

Une énorme recherche et sauvetage est en cours[/caption]

Parmi les maisons et commerces endommagés, une maison de retraite aurait également été dévastée par la tornade – qui a même renversé un bus.

« Nous estimons le nombre de blessés à 100-150, allant des enfants aux personnes âgées », a déclaré à la télévision tchèque la porte-parole des services d’urgence régionaux, Michaela Bothova.

Le maire de Hrusky a déclaré que « la moitié de son village avait été soulevée de terre », selon l’agence de presse tchèque CTK.

AFP

Cinq personnes sont mortes et au moins 150 ont été blessées[/caption]

La publication a également signalé qu’une douzaine de blessés étaient soignés à l’hôpital d’Hodonin.

Le porte-parole de la Croix-Rouge, Andreas Zenker, a déclaré : « Nous avons envoyé douze ambulances et un véhicule de médecin d’urgence dans la région.

« D’autres unités du Weinviertel ont déjà été alertées. »

Les météorologues auraient déclaré que la tornade se situe entre le niveau trois et quatre sur l’échelle de Fujita – et les dommages sont considérés comme « importants » à « graves ».





Les vents à grande vitesse en feraient la tornade la plus forte de l’histoire moderne de la République tchèque.

En Pologne voisine, une tornade a frappé jeudi la province méridionale de Malopolska, endommageant des toits et blessant une personne, selon les médias locaux.

Dans le sud-ouest de l’Allemagne, un centre de vaccination a été inondé et cinq personnes ont été blessées après avoir été frappées par de la grêle « de la taille d’une balle de tennis » lors de violents orages.