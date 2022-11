Cinq morts et 18 blessés dans une fusillade dans une discothèque LGBTQ du Colorado

Au moins cinq personnes ont été tuées et 18 blessées lors d’une fusillade dans une discothèque LGBTQ.

Au moins cinq personnes ont été tuées et 18 blessées, a annoncé la police dimanche, lors d’une fusillade de masse dans une discothèque LGBTQ de la ville américaine de Colorado Springs.

L’attaque est survenue alors que les fêtards semblaient se rassembler pour un événement marquant la Journée du souvenir transgenre, organisée chaque année le 20 novembre pour honorer la mémoire des personnes trans qui ont été tuées dans des actes de violence transphobe.

La fusillade est la dernière d’une longue histoire d’attaques contre des lieux LGBTQ aux États-Unis, la plus meurtrière d’entre elles à Orlando, en Floride, en 2016.

“C’est avec le cœur lourd que je dois vous dire que nous avons eu une fusillade dans un club local ce soir”, a déclaré la porte-parole du département de police de Colorado Springs, Pamela Castro.

“Nous avons 18 blessés et cinq morts. Ce nombre est susceptible de changer à mesure que l’enquête se poursuit”, a-t-elle déclaré. “Le FBI est déjà sur les lieux et apporte son aide.”

Castro a déclaré que la police avait reçu un appel d’urgence juste avant minuit samedi (06h57 GMT dimanche) disant qu’il y avait une fusillade active dans un club local connu sous le nom de Club Q.

Elle a déclaré que les équipes médicales et les officiers ont répondu et “ils ont localisé une personne que nous pensons être le suspect à l’intérieur”, ajoutant que le suspect était en garde à vue et soigné dans un hôpital local.

Le Club Q a répondu en disant qu’il “est dévasté par l’attaque insensée contre notre communauté”.

Il a publié sur Facebook :

Nous remercions les réactions rapides des clients héroïques qui ont maîtrisé le tireur et mis fin à cette attaque haineuse.

Le club avait publié plus tôt samedi un événement LGBTQ commençant à 20h00.

“Nous célébrons la Journée du souvenir transgenre avec une variété d’identités de genre et de styles de performance”, lit-on dans le message.

Une équipe médicale d’urgence comprenant 34 pompiers et 11 ambulances a été dépêchée sur les lieux de la fusillade, selon le porte-parole du service d’incendie de Colorado Springs, Mike Smaldino.

“Malheureusement, ce sont des événements pour lesquels nous nous entraînons, en ce qui concerne ce que nous appelons une” perte massive “, c’est pourquoi nous avons eu une si grande réponse”, a déclaré Smaldino.

Smaldino a ajouté que certaines ambulances devaient transporter deux ou trois victimes vers plusieurs hôpitaux à proximité.

Le département de police de Colorado Springs a annoncé qu’il y aurait une conférence de presse à 8h00 sur la fusillade.

600 fusillades de masse en 2022

Les archives américaines sur la violence armée définissent une fusillade de masse comme un incident unique au cours duquel au moins quatre personnes sont blessées ou tuées.

Le 12 juin 2016, un homme armé a ouvert le feu à l’intérieur de la discothèque Pulse à Orlando, tuant 49 personnes et en blessant plus de 50 dans ce qui était alors la fusillade de masse la plus meurtrière de l’histoire moderne des États-Unis.

Le président américain Joe Biden a célébré le cinquième anniversaire de la fusillade d’Orlando l’année dernière, prenant la mesure rare de dire qu’il désignerait le club comme mémorial national.

La violence armée est un problème majeur aux États-Unis, où plus de 600 fusillades de masse ont eu lieu jusqu’à présent en 2022, selon le site Web Gun Violence Archive.

Les fusillades de masse ont relancé à plusieurs reprises le débat sur le contrôle des armes à feu, une question brûlante dans le pays, bien que peu de progrès aient été réalisés au Congrès sur les appels à la réforme.

