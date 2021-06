Cinq morts et 15 blessés dans un déchaînement de couteaux de rue dans l’est de la Chine

Un homme au couteau s’est livré à une vague de coups de couteau dans une rue commerçante piétonne animée vers 16h30 heure locale (08h30 GMT), a annoncé un service de police local, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux chinois.

L’attaque a coûté la vie à cinq personnes et fait 15 blessés, la police confirmé. Les agents qui sont arrivés sur les lieux ont arrêté le couteau. La raison de l’attaque est inconnue jusqu’à présent et une enquête a été lancée sur l’incident, a ajouté la police.

Certaines photos et vidéos non vérifiées publiées sur les réseaux sociaux montrent des personnes allongées et assises dans la rue au milieu de mares de sang alors que des policiers et des médecins administrent les premiers soins. Certaines autres vidéos montreraient également un groupe de policiers escortant le suspect présumé après son arrestation.

D’autres images montraient des habitants d’Anqing Doublure jusqu’à donner du sang. Plus tôt, une banque de sang locale avait appelé les gens à aider les blessés alors que les réserves de sang s’épuisaient, ont déclaré les médias chinois.

La Chine a connu une série d’attaques contre des écoles et des garderies au cours des dernières années. En avril, un homme armé d’un couteau a blessé 16 enfants et deux enseignants dans un jardin d’enfants de la ville de Beiliu, dans le sud de la Chine. Le suspect, qui a également été arrêté par la police, souffrait d’une maladie mentale, selon les médias locaux.

