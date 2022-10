Cinq morts dans une fusillade en Caroline du Nord, un suspect capturé

Cinq personnes, dont un policier qui n’était pas de service, sont mortes jeudi dans une fusillade en Caroline du Nord.

Le tireur a été décrit comme un “jeune homme blanc” et a été placé en garde à vue.

Le motif de la fusillade reste inconnu car le suspect est “confiné dans une résidence de la région” par la police.

Une fusillade survenue jeudi à Raleigh, la capitale de la Caroline du Nord, a fait au moins cinq morts, dont un policier en congé, ont indiqué des responsables de la ville du sud-est des États-Unis, ajoutant qu’un suspect avait été capturé.

La mairesse de Raleigh, Mary-Ann Baldwin, a déclaré que la fusillade s’était produite près de la voie verte de la rivière Neuse, un sentier populaire dans la région.

“C’est un jour triste et tragique pour la ville de Raleigh. Juste après 17 heures aujourd’hui, plusieurs personnes ont été abattues”, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse.

Le département de police de Raleigh “a confirmé cinq décès. L’un d’eux était un policier de Raleigh qui n’était pas en service”.

Le tireur, un “jeune homme blanc”, a été placé en garde à vue peu après 21h30, a déclaré le lieutenant de police de Raleigh Jason Borneo lors d’une conférence de presse de suivi.

Le maire avait indiqué plus tôt que le tireur était « confiné dans une résidence de la région » par la police.

Une victime, a déclaré Bornéo, est restée dans un état critique.

Parmi les blessés figurait également un officier canin qui avait été transporté à l’hôpital, bien que Bornéo ait signalé qu’un policier blessé avait été libéré.

Interrogé sur le motif de la fusillade, il a déclaré que cela “serait probablement utile” dans les prochains jours.

Le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, qui a assisté à la conférence de presse du soir, a déclaré aux journalistes que :

Ce soir, la terreur a atteint notre porte. Le cauchemar de chaque communauté est venu à Raleigh. C’est un acte de violence insensé, horrible et exaspérant qui a été commis.

La violence armée est un problème majeur aux États-Unis où plus de 34 000 personnes sont mortes dans des fusillades jusqu’à présent rien qu’en 2022, dont plus de la moitié par suicide, selon le site Web Gun Violence Archive.

“Nous devons faire plus”, a déclaré Baldwin lors de la conférence de presse.

“Nous devons arrêter cette violence aveugle en Amérique. Nous devons nous attaquer à la violence armée. Nous avons beaucoup à faire, et ce soir, nous avons beaucoup à pleurer.”

La fusillade en Caroline du Nord a eu lieu après qu’un jury plus tôt dans la journée a rejeté la peine de mort et soutenu l’emprisonnement à vie de Nikolas Cruz, qui a tiré et tué 17 personnes dans un lycée de Floride en 2018.

Les fusillades de masse ont à plusieurs reprises stupéfié la nation, ravivant le débat sur le contrôle des armes à feu, une question culturelle brûlante qui a fait peu de progrès au Congrès.

Cependant, plusieurs des déchaînements d’armes à feu les plus récents, notamment une fusillade dans une école du Texas et dans un supermarché fréquenté par des Afro-Américains dans l’État de New York, ont provoqué un choc particulier dans tout le pays, incitant les législateurs à s’entendre en juin, pour la première fois en 30 ans, pour adopter une modeste réforme des lois sur le contrôle des armes à feu.

Près de 400 millions d’armes étaient en circulation parmi la population civile aux États-Unis en 2017, soit 120 armes pour 100 personnes, selon le projet Small Arms Survey.