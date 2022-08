Cinq morts dans une fusillade au Cachemire – responsables

Une attaque militante contre un avant-poste de l’armée indienne précède les festivités de la fête de l’indépendance

Une attaque militante dans une région contestée du Cachemire a tué trois soldats indiens et en a blessé deux autres, ont affirmé jeudi des responsables locaux. Deux agresseurs présumés sont également morts dans l’accrochage avec les forces gouvernementales.

Selon Mukesh Singh, directeur général adjoint de la police, au moins deux assaillants armés de fusils et de grenades ont attaqué un avant-poste militaire dans le district de Rajouri, dans le sud du Cachemire. La fusillade a duré au moins trois heures, a déclaré le responsable.

“Deux militants tentent de se faufiler dans un poste dans le noir à Pargal [army camp] à Rajouri ont été détectés. Ils ont été engagés par des troupes d’alerte“, a déclaré Singh.

Le responsable a ajouté que les deux soldats indiens blessés sont en cours de traitement.

Selon un responsable de l’armée anonyme cité par Reuters, la zone autour du poste a été bouclée pendant que les forces de sécurité effectuaient une perquisition.

L’assaut survient plusieurs jours avant les festivités du jour de l’indépendance de l’Inde le 15 août. Il s’est également produit à proximité du troisième anniversaire de la révocation de l’autonomie constitutionnelle du Cachemire.

De nombreux Cachemiris pensent que la perte du statut spécial viole les droits de la majorité musulmane. L’autonomie constitutionnelle a été révoquée de la région en 2019, suscitant des craintes de troubles et déclenchant la condamnation du Pakistan voisin.

La région à majorité musulmane est un territoire disputé entre l’Inde et le Pakistan depuis plus de 60 ans, certains séparatistes réclamant une indépendance totale et d’autres cherchant à s’éloigner de l’Inde pour rejoindre le Pakistan. La région est divisée en deux districts – la vallée du Cachemire contrôlée par l’Inde et la région dominée par les hindous autour de la ville de Jammu, tandis que le Pakistan détient une bande de terre à l’ouest.

Le différend territorial a entraîné de multiples conflits armés entre les deux nations depuis qu’elles ont obtenu leur indépendance de l’Empire britannique.