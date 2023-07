Cinq morts dans une fusillade à Philadelphie, la pire violence du pays vers le 4 juillet

PHILADELPHIE (AP) – Un homme de 40 ans a tué un homme dans une maison avant d’en tirer mortellement quatre autres dans les rues d’un quartier de Philadelphie, puis de se rendre aux policiers après avoir été coincé dans une ruelle avec un fusil, un pistolet, des magazines supplémentaires , un scanner de police et un gilet pare-balles, a indiqué la police.

Un garçon de 2 ans et un garçon de 13 ans ont également été blessés dans les violences du lundi soir qui ont fait du quartier ouvrier de Kingsessing le site des pires violences du pays autour de la fête du 4 juillet.

La police appelée sur les lieux a trouvé des victimes par balle et a commencé à les aider avant d’entendre d’autres coups de feu. Certains officiers ont précipité les victimes dans les hôpitaux tandis que d’autres ont couru vers les coups de feu et ont poursuivi le suspect qui avait tiré. Les agents ont finalement arrêté l’agresseur dans une ruelle, a déclaré la commissaire de police Danielle Outlaw lors d’une conférence de presse. Le tireur n’avait aucun lien avec les victimes avant la fusillade, a-t-elle déclaré.

« Par ce qui était censé être une belle soirée d’été, cet individu armé et blindé a fait des ravages, tirant avec un fusil sur leurs victimes apparemment au hasard », a-t-elle déclaré mardi après-midi.

L’inspecteur d’état-major Ernest Ransom, le commandant de l’unité des homicides, a déclaré que les entretiens avec les témoins et la vidéo récupérée indiquent que le suspect a été vu à plusieurs endroits dans le quartier portant un masque de ski et un gilet pare-balles et portant un fusil d’assaut AR-15.

« Le suspect a alors commencé à tirer sans but sur des véhicules occupés et des individus dans la rue alors qu’ils marchaient », a-t-il déclaré. Les véhicules comprenaient une mère ramenant chez elle ses jumeaux de 2 ans, et l’un a été blessé aux jambes et l’autre a été touché aux yeux par des éclats de verre.

La police de Philadelphie mardi après-midi a identifié les victimes comme étant Lashyd Merritt, 20 ans, Dymir Stanton, 29 ans, Ralph Moralis, 59 ans, et Daujan Brown, 15 ans, tous déclarés morts peu après les coups de feu de lundi soir. ; et Joseph Wamah, Jr., 31 ans, qui a été retrouvé dans une maison tôt mardi, également avec de multiples blessures par balle.

Les enquêteurs pensent que Wamah était en fait la première victime tuée, mais il n’a été retrouvé par les membres de la famille que quelques heures plus tard, a déclaré Ransom.

Un garçon de 2 ans touché quatre fois dans les jambes et un garçon de 13 ans touché deux fois dans les jambes étaient dans un état stable, tout comme un garçon de 2 ans et une femme de 33 ans blessés par verre.

La police a déclaré que le suspect aurait agi seul et qu’il n’y avait aucune raison de croire que quelqu’un d’autre était impliqué. La police et les procureurs ont déclaré qu’aucune accusation n’était prévue à ce stade contre une deuxième personne arrêtée qui aurait obtenu une arme à feu quelque part et aurait riposté au tireur.

« Lorsque vous êtes sous le feu lors d’une fusillade de masse, vous avez le droit de protéger les autres et le droit de vous protéger », a déclaré le procureur de district Larry Krasner.

Les autorités ont demandé de la patience alors qu’elles terminent leur enquête sur tous les aspects de la fusillade qui, selon Outlaw, « inclut le » pourquoi « ».

Krasner a déclaré que le suspect ferait face à plusieurs chefs d’accusation de meurtre ainsi qu’à des accusations de voies de fait graves et d’armes et qu’il devrait se voir refuser la mise en liberté sous caution lors de la mise en accusation.

Outlaw a loué la bravoure des officiers qui s’occupaient des victimes et les précipitaient vers les hôpitaux alors que d’autres « couraient sans peur vers les bruits de coups de feu » et capturaient le suspect. « Leurs actions rapides ont sans aucun doute sauvé des vies supplémentaires », a-t-elle déclaré.

Lors d’une fête de quartier pendant un week-end de vacances à Baltimore, à environ 145 kilomètres au sud-ouest de Philadelphie, deux personnes ont été tuées et 28 autres ont été blessées dans une fusillade. Plus de la moitié des victimes avaient 18 ans ou moins, ont indiqué des responsables.

Environ quatre heures après la fusillade de Philadelphie, des coups de feu ont retenti lors d’un festival de quartier à Fort Worth, au Texas, faisant trois morts et huit blessés.

Le maire de Philadelphie, Jim Kenney, a renouvelé son appel maintes fois répété à davantage de mesures pour « faire quelque chose au sujet du problème des armes à feu aux États-Unis ».

« Une personne marchant dans la rue avec un fusil de type AR et tirant au hasard sur des gens tout en portant un gilet pare-balles avec plusieurs magazines est une situation honteuse mais trop courante en Amérique », a déclaré Kenney. « J’étais aujourd’hui à Independence Hall où ils ont écrit cette Constitution, et le 2e amendement n’a jamais été destiné à protéger cela. »

Krasner a déclaré que le lendemain de la fusillade, il avait vu « des rues complètement vides » dans le quartier traumatisé par une belle matinée.

« J’ai vu tous les porches vides. J’ai vu toutes les portes fermées. J’ai vu chaque rideau où il y avait un rideau tiré. Je n’ai vu aucun enfant jouer », a-t-il dit, décrivant un vélo laissé au coin de la rue, apparemment intact pendant 12 heures ou plus, « comme si tout le monde comprenait que ce qui s’est passé ici était si horrible que pour le moment c’est un désert, et pour le moment tout ce que nous associons à la célébration du 4 juillet est annulé.

Tim Eads a déclaré que lundi soir, il avait entendu des feux d’artifice, puis des coups de feu, et avait vu des voitures de police « voler ». Sa femme était au deuxième étage « regardant par la baie vitrée et a vu le tireur descendre cette rue ici derrière moi ».

Eads a vu l’autre homme avec un pistolet qui, a-t-il dit, aurait pu tirer sur le tireur.

« Il utilisait ma voiture comme un bouclier tirant dans la rue », a déclaré Eads.

Un résident du nom de Roger, qui a refusé de donner son nom de famille, a déclaré que sa famille et lui étaient en train de manger dans le salon vers 20h30 lorsqu’ils ont entendu huit à dix coups de feu.

« Tout le monde pensait que c’était des feux d’artifice, mais … je suis ici depuis environ trois ans, donc je l’ai assez entendu », a-t-il déclaré. « J’ai regardé par la fenêtre et j’ai vu un tas de gens courir. »

Il a dit avoir entendu environ quatre autres coups de feu et « pensé que c’était la fin ». Dix minutes plus tard, a-t-il dit, la police est arrivée « en volant ici », et environ cinq minutes plus tard, il a entendu des coups de feu rapides s’ouvrir juste devant la maison.

La violence de Philadelphie était le 29e massacre du pays en 2023, selon une base de données maintenue par l’Associated Press et USA Today en partenariat avec la Northeastern University, le plus élevé jamais enregistré à cette époque de l’année.

Le nombre de personnes tuées dans de tels événements est également le plus élevé à cette époque de l’année.

Il y a eu plus de 550 massacres depuis 2006, selon la base de données, au cours desquels au moins 2 900 personnes sont mortes et au moins 2 000 personnes ont été blessées.

Tassanee Vejpongsa et Ron Todt, The Associated Press