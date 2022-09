Un bateau transportant des ornithologues a chaviré au large de la Nouvelle-Zélande après être « entré en collision » avec une baleine

Un bateau avec 11 personnes à bord a chaviré au large de Kaikoura, en Nouvelle-Zélande, selon les autorités locales. La police a décrit l’accident comme un “sans précédent” et “tragique” événement, confirmant cinq morts, tandis que six autres ont été sauvés des eaux.

Le maire local a imputé l’accident à une baleine sournoise, qui aurait fait basculer le bateau, le frappant par en dessous.

«Nous avons un bateau renversé renversé par une baleine d’après ce que nous pouvons comprendre, remonté par en dessous. Nous avons fermé le port pour qu’ils puissent continuer à travailler. Le maire de Kaikoura, Craig Mackle, a déclaré au diffuseur RNZ. Le mauvais temps a déjà été exclu comme cause potentielle de l’événement, car les conditions de mer étaient « parfait, plat » au moment du naufrage, selon le responsable.

Des images circulant en ligne montrent certains des survivants assis sur le bateau renversé.

Kaikoura est sous le choc alors qu’une importante opération de sauvetage est lancée

Ce que l’on pense être un bateau de pêche local avec 11 personnes à bord a heurté ce qui était soupçonné d’être une baleine.

Navire chaviré

2 Décès déclaré

3 Porté disparu

6 Ont été secourus

La mer est calme sans vent. pic.twitter.com/FFNltZibtZ — Le consultant (@TheConsultant18) 10 septembre 2022

La police, cependant, s’est jusqu’à présent abstenue de rejeter la faute sur le mammifère marin, déclarant que seul le bateau avait subi un “collision” avec un objet non identifié.

Lire la suite Des sauveteurs russes font la course pour sauver une baleine rare

Le navire chaviré aurait été cartographié par un groupe d’amateurs d’oiseaux, les identifications officielles des victimes étant toujours en cours. Les six survivants, y compris le capitaine du bateau, sont sortis de l’hôpital, un seul d’entre eux ayant subi des blessures mineures.

Les autorités maritimes néo-zélandaises ont dépêché des enquêteurs à Kaikoura pour établir toutes les circonstances du naufrage et déterminer si la baleine était bien responsable.

“Toute activité d’enquête ne commencera qu’après la fin des opérations de sauvetage/récupération. Nous mènerons une enquête approfondie en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail et de la loi sur les transports maritimes et nous ferons tout notre possible pour soutenir la police néo-zélandaise dans son enquête », Tracy Phillips, chercheuse principale de Maritime NZ, a déclaré aux médias locaux.