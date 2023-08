Cinq morts dans la ville natale de Zelensky alors que Moscou annonce une intensification des frappes

Une frappe de missile sur un immeuble résidentiel en Ukraine a fait cinq morts et des dizaines de blessés lundi, alors que la Russie a déclaré avoir intensifié ses frappes contre des installations militaires ukrainiennes en réponse aux attaques sur son territoire, y compris Moscou.

Deux missiles ont atterri près du centre de Kryvyi Rig juste après 09h00 (06h00 GMT), a écrit le ministre ukrainien de l’Intérieur Igor Klymenko sur Telegram.

Parmi les morts figuraient une fillette de 10 ans et sa mère de 45 ans, tandis que 64 personnes ont été blessées, selon les autorités locales.

« (Plusieurs) personnes pourraient encore rester sous les décombres », a déclaré le chef de l’administration militaire de la ville, Oleksandr Vilkul.

L’une des frappes a frappé un grand immeuble résidentiel de neuf étages, perçant un énorme trou dans la façade qui a détruit des appartements sur plusieurs étages et déclenché un incendie.

Les pompiers utilisaient une grue nacelle pour diriger des jets d’eau sur l’incendie, tandis que le ministère des urgences a déclaré qu’une partie du bâtiment s’était effondrée pendant le déblaiement des décombres.

Les sauveteurs travaillent à l'extérieur d'un immeuble résidentiel de neuf étages partiellement détruit à la suite de l'attaque de missiles russes à Kryvyi Rig le 31 juillet 2023, au milieu de l'invasion russe de l'Ukraine.

Alors que le bilan de la frappe augmentait, la Russie a déclaré qu’elle avait intensifié ses attaques contre les infrastructures militaires en Ukraine après des attaques de drones de plus en plus fréquentes imputées à Kiev.

La Russie a annoncé dimanche avoir abattu des drones ukrainiens ciblant Moscou et annexé la Crimée, la dernière d’une série d’attaques contre la capitale, les régions frontalières et la péninsule de la mer Noire.

« Acte de désespoir »

« Dans le contexte de l’échec de la soi-disant » contre-offensive « , Kiev (…) s’est concentrée sur la réalisation d’attaques terroristes contre des infrastructures civiles », a déclaré lundi le ministre de la Défense Sergueï Choïgou.

En réponse, « l’intensité de nos frappes contre les installations militaires ukrainiennes… a été considérablement augmentée », a déclaré Choïgou.

L’attaque par drone de dimanche a endommagé deux tours de bureaux dans un quartier d’affaires de Moscou, brisant plusieurs fenêtres et laissant des documents éparpillés sur le sol.

La capitale et ses environs, situés à environ 500 kilomètres de la frontière ukrainienne, avaient rarement été visés pendant le conflit jusqu’à plusieurs attaques de drones cette année.

Suite aux frappes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti dimanche que la guerre arrivait en Russie.

Zelenski a dit :

Peu à peu, la guerre revient sur le territoire de la Russie – dans ses centres symboliques et ses bases militaires, et c’est un processus inévitable, naturel et absolument juste.