Cinq morts après un accident de camion et une fuite d’ammoniac ont entraîné une évacuation dans l’Illinois

Cinq personnes sont mortes après un accident impliquant plusieurs véhicules, dont un semi-remorque transportant de l’ammoniac anhydre, qui a entraîné une fuite toxique et une évacuation ultérieure dans le centre-sud de l’Illinois vendredi, selon la police.

La police de l’État de l’Illinois a été informée d’un accident sur l’US Highway 40, à environ 800 mètres à l’est de Teutopolis, dans le comté d’Effingham, vers 21 h 25 (heure du Pacifique). Le semi-remorque transportant de l’ammoniac anhydre a commencé à fuir après s’être renversé dans un fossé, ont indiqué des responsables.

Un accident faisant plusieurs morts s’est produit à environ 800 mètres à l’est de Teutopolis, dans l’Illinois, sur l’US Highway 40, le 29 septembre 2023. Google Maps

L’ammoniac anhydre est un gaz inflammable, « incolore et hautement irritant avec une odeur âcre et suffocante », selon les Centers for Disease Control and Prevention. Si les humains entrent en contact avec le gaz, cela peut provoquer une irritation des yeux, du nez et des voies respiratoires, entraînant un gonflement et un rétrécissement de la gorge, de la toux et « une accumulation de liquide dans les poumons ».

Le camion transportait environ 7 500 gallons d’ammoniac anhydre au moment de l’accident et, selon des estimations préliminaires, environ 4 000 gallons ont été rejetés, a indiqué l’Agence de protection de l’environnement (EPA) de l’Illinois dans un communiqué. La fuite a été partiellement colmatée.

« En raison du panache provenant de la fuite d’ammoniac, les personnes se trouvant dans un rayon d’environ 1,6 km autour de l’accident sur l’US Highway 40, y compris dans les parties nord-est de Teutopolis, ont été évacuées », a déclaré la police de l’État de l’Illinois dans un communiqué.

Environ 500 personnes ont été évacuées de la zone. L’ordre d’évacuation sera en vigueur au moins jusqu’à dimanche matin, selon l’EPA de l’Illinois.

Samedi soir, le bureau du coroner du comté d’Effingham a confirmé cinq décès et cinq autres transportés par avion vers d’autres hôpitaux. Trois résidents locaux sont décédés et deux autres personnes de l’extérieur de l’État sont décédées, selon le bureau du coroner. La police n’a pas précisé si les décès étaient dus à l’accident ou à la fuite.

De multiples blessures ont également été signalées, selon l’EPA de l’Illinois.

L’autoroute américaine 40 entre Teutopolis et Montrose est fermée et la cause de l’accident fait toujours l’objet d’une enquête.

La police de l’État de l’Illinois demande au public d’éviter la zone de la fuite.

« Les équipes s’efforcent de contenir la fuite tandis que les premiers intervenants et les secouristes continuent de répondre à l’incident », a indiqué la police.