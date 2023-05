Cinq morts alors que de fortes pluies dans le nord de l’Italie ont fait éclater des berges et inondé des villes

ROME (AP) – Des responsables du nord de l’Italie ont averti les habitants de se rendre mercredi sur des hauteurs, craignant que les rivières gonflées par la pluie ne fassent à nouveau éclater leurs berges, après que les inondations ont tué au moins cinq personnes, forcé l’évacuation de quelque 5 000 personnes et suspendu certains services ferroviaires.

Des jours de fortes pluies se sont étendus sur une large bande du nord de l’Italie et des Balkans, où des inondations, des glissements de terrain et des évacuations « apocalyptiques » ont également été signalés en Croatie, en Bosnie et en Slovénie.

Le ministre italien de la Protection civile, Nello Musemeci, a déclaré que cinq personnes avaient été confirmées tuées par les inondations qui ont frappé particulièrement durement l’Émilie-Romagne, forçant l’évacuation de 24 villes. Lors d’un briefing, Musemeci a déclaré qu’il espérait que les personnes toujours portées disparues se révéleraient être de fausses alertes.

Le maire de la ville de Cesena, Enzo Lattuca, a publié une vidéo tôt mercredi sur Facebook pour avertir que la poursuite des averses dans la région d’Émilie-Romagne pourrait inonder la rivière Savio et de plus petits affluents pour une deuxième journée. Il a exhorté les habitants à se déplacer vers les étages supérieurs de leurs maisons et à éviter les zones basses et les berges. Il a annoncé la fermeture à la circulation de certains ponts et rues après que des rivières de boue aient traversé la ville et pénétré dans les sous-sols et les devantures de magasins.

« La situation pourrait redevenir critique », a-t-il dit. « Nous ne pouvons en aucun cas baisser la garde. »

Museumeci a déclaré que quelque 5 000 personnes avaient été évacuées, 50 000 étaient sans électricité et plus de 100 000 sans téléphone portable ou téléphone fixe.

Le chef adjoint de l’agence de protection civile, Titti Postiglione, a déclaré que les opérations de sauvetage pour les personnes nécessitant une évacuation d’urgence étaient particulièrement difficiles étant donné que de nombreuses routes et routes ont été inondées et que le service téléphonique a été interrompu. S’exprimant sur Sky TG24, elle a noté que la zone inondée touchée couvrait une large bande de quatre provinces qui, jusqu’aux fortes pluies, avaient été desséchées par une sécheresse prolongée.

Certaines liaisons ferroviaires régionales sont restées suspendues mercredi autour de Bologne et de Ravenne, avec d’importants retards ailleurs, a indiqué la compagnie ferroviaire italienne.

La première ministre Giorgia Meloni, qui rentrait chez elle après la réunion du G-7 au Japon, a déclaré que le gouvernement surveillait la situation et était prêt à approuver une aide d’urgence.

Dans les Balkans, la rivière Una en crue a inondé des parties du nord de la Croatie et du nord-ouest de la Bosnie, où les autorités ont annoncé l’état d’urgence. Le maire de la ville de Bosanska Krupa en Bosnie a déclaré que des centaines de maisons avaient été inondées.

« Nous avons une apocalypse », a déclaré Amin Halitovic au réseau régional N1. « On ne compte plus les bâtiments inondés. Ça n’a jamais été comme ça.

Des dizaines de glissements de terrain ont été signalés dans l’est de la Slovénie, dont beaucoup ont mis en danger des habitations et des infrastructures.

En Croatie, des centaines de soldats et d’équipes de secours ont continué d’apporter de la nourriture et d’autres produits de première nécessité aux habitants des zones touchées par les inondations qui ont été isolés chez eux. Aucune victime n’a été signalée jusqu’à présent.

The Associated Press