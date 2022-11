Cinq morts, 18 blessés dans une « attaque haineuse » dans une boîte de nuit gay aux États-Unis | Nouvelles du monde

Cinq personnes ont été tuées et au moins 18 blessées lors d’une fusillade dans une discothèque gay de Colorado Springs aux États-Unis.

Dans un communiqué, le club – Club Q – a qualifié la fusillade d ‘”attaque haineuse” et a déclaré que les clients avaient maîtrisé le tireur.

Il disait: “Le Club Q est dévasté par l’attaque insensée contre notre communauté.

“Nos prières et nos pensées vont à toutes les victimes ainsi qu’à leurs familles et amis. Nous remercions les réactions rapides des clients héroïques qui ont maîtrisé le tireur et mis fin à cette attaque haineuse.”

Le premier appel téléphonique signalant la fusillade active est arrivé à 23 h 57, heure locale.

Onze ambulances et 34 pompiers se sont rendus sur les lieux, l’incident étant décrit comme “un événement faisant de nombreuses victimes”.

Les agents disent qu’ils ont pu entrer immédiatement sur les lieux et ont localisé un individu qu’ils pensent être le suspect.

Ils sont maintenant soignés dans un hôpital local.

La police n’a pas précisé comment le suspect a été arrêté, ni la motivation de l’attaque.

La zone autour de la discothèque a maintenant été fermée.

Le FBI est déjà sur les lieux et participe aux enquêtes.

Plusieurs organes de presse sont également sur les lieux.