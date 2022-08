Cinq minutes qui vous feront aimer Duke Ellington

Il y a quelques années, Zachary Woolfe, critique et rédacteur en chef du New York Times, a posé une question : quelles sont les cinq minutes environ que vous joueriez pour un ami pour le convaincre de tomber amoureux de la musique classique ? Et Mozart ? Ou le violon ? Ou opéra ?

Au cours de plus de 25 entrées, des dizaines d’écrivains, musiciens, critiques, universitaires et autres mélomanes ont tenté de répondre, partageant leurs passions avec les lecteurs et entre eux.

Maintenant, nous nous concentrons sur le jazz – et quel meilleur endroit pour commencer qu’avec Duke Ellington ? Compositeur, pianiste et chef d’orchestre sans pareil, il est arrivé à New York en provenance de Washington, DC, juste au moment où la Renaissance de Harlem commençait; bientôt, le Duke Ellington Orchestra était devenu la bande originale d’une époque. Il est devenu une icône noire américaine sur la scène nationale, puis un ambassadeur du meilleur de la culture américaine dans le monde. Le statut du jazz en tant que musique mondiale a beaucoup à voir avec Ellington : en particulier, ses compétences en tant que leader, collaborateur et porte-parole, qui manquait rarement de rappeler à son public : “Nous vous aimons à la folie”.