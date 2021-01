Le vaccin Pfizer et BioNTech est administré par injection dans le bras, comme les autres vaccins typiques. L’injection ne sera pas différente de celles que vous avez reçues auparavant. Des dizaines de milliers de personnes ont déjà reçu les vaccins et aucune d’entre elles n’a signalé de graves problèmes de santé. Mais certains d’entre eux ont ressenti un inconfort de courte durée, y compris des douleurs et des symptômes pseudo-grippaux qui durent généralement une journée. Il est possible que les gens aient besoin de planifier une journée de congé ou d’école après le deuxième coup. Bien que ces expériences ne soient pas agréables, elles sont un bon signe: elles sont le résultat du fait que votre propre système immunitaire rencontre le vaccin et élabore une réponse puissante qui fournira une immunité durable.